تساعد IBM Consulting شركة Airbus على تحقيق الاستقلالية الكاملة مع الحفاظ على برنامج A220.
بعد استحواذها على الحصة الأكبر في برنامج طائرة A220، كانت شركة Airbus، الشركة الرائدة في تصنيع الطائرات، تعمل ضمن قيود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المشتركة مع البائع. عدم امتلاك السيطرة الكاملة على بيئة تكنولوجيا المعلومات أعاق قدرة Airbus على تنفيذ التحول الرقمي وتحوُّل الأعمال اللازم لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كانت Airbus تهدف إلى تحقيق الاستقلالية الكاملة خلال 18 شهرًا -من يوليو 2023 إلى يناير 2025- مع إزالة الاعتماد الكامل على البائع، مع الاستمرار في زيادة الإنتاج الصناعي.
ومع ذلك، لم يكن دمج التطبيقات والبنية التحتية في بيئة Airbus خاليًا من التحديات.
شكَّلت تعقيدات البيئة المتكاملة عقبة كبيرة، حيث أثَّرت في العديد من التطبيقات القديمة. كانت المحاولات السابقة للانفصال عن هذه الأنظمة قد أسفرت عن نتائج دون المستوى المطلوب بسبب التعقيدات في التكاملات الصاعدة والهابطة بين الأنظمة، والتعاون العالمي مع أكثر من 300 مورِّد.
لتنفيذ هذا التحول بنجاح، كانت Airbus بحاجة إلى شريك قوي قادر على إدارة هذه البيئة المعقدة لتكنولوجيا المعلومات وتيسير الانتقال السلس إلى السحابة في بيئة عالية التنظيم -خلال أقل من 18 شهرًا- لجميع أكثر من 100 تطبيق متكامل. مثَّلت هذه التطبيقات المتكاملة العمود الفقري لبرنامج A220، بما في ذلك إدارة دورة حياة المنتج (PLM)، وتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع (MES)، وخدمات العملاء.
كان الانتقال إلى السحابة وتحقيق الاستقلالية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة Airbus التنافسية في صناعة الطيران والفضاء الديناميكية. لم يكن الانتقال إلى السحابة ضروريًا لتحسين برنامج A220 فحسب، بل شكَّل أيضًا أساسًا لطموحات Airbus الأوسع في توسيع وتحويل عمليات A220.
اعتمدت Airbus على IBM® Consulting، حيث وضع فريقها استراتيجية لسحابة هجينة لنقل أعباء العمل الحرجة إلى Google Cloud Platform (GCP). تهدف هذه الحركة الاستراتيجية إلى:
تم نقل التطبيقات والبيانات إلى مستأجر GCP الخاص بشركة Airbus وفقًا للخطوات التالية:
ساعدت IBM أيضًا على تحديث وتحويل بعض التطبيقات الحيوية لتتماشى مع معايير برنامج A220.
استخدمت فرق التسليم في IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation المبنية على تقنيات IBM® watsonx للمواد الداعمة الرئيسية للبرنامج ومهام سير العمل الداخلية، ما أدى إلى تعزيز الدقة وإتاحة اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.
أدى النظام البنائي المتكامل للغاية من التطبيقات والعمليات، بالإضافة إلى حجم البيانات الكبير، إلى ترحيل معقد. من خلال اختيار البائعين والخبراء المناسبين للتعامل مع المهمة، عملت IBM على دمج حلول متعددة بسلاسة لتقديم تجربة عملاء فريدة. وشملت هذه الحلول ما يلي:
كانت تقنيات Red Hat حاسمة لنجاح هذا المشروع:
من خلال هذا الترحيل الاستراتيجي، ساهمت IBM Consulting في رحلة التحول الرقمي وتحوُّل الأعمال لشركة Airbus A220، من خلال تمكين فصل جميع تطبيقات A220 بالكامل عن البائع في بيئة سحابية جديدة. وفرت الحلول قابلية التوسع المطلوبة لدعم الهدف الاستراتيجي لتصعيد إنتاج الطائرات. بفضل هذه الاستقلالية، لا تعتمد A220 على أي عمليات ينفِّذها البائع.
في فترة سريعة امتدت 18 شهرًا، نجحت Airbus في الانفصال عن البائع كما هو مخطط، مع زيادة معدل الإنتاج من 6 إلى 10 طائرات شهريًا.
سرَّعت تقنية IBM Aspera نقل أكثر من مليار ملف وأكثر من 2.5 بيتابايت من البيانات غير المنظمة بأربعة أضعاف سرعة الطرق التقليدية لنقل الملفات. مكَّن هذا المشروع الذي استمر 18 شهرًا Airbus من الحصول على بيئة تكنولوجيا معلومات مملوكة لها، ووضعها على طريق النمو والنجاح المستقبلي.
أدَّت IBM Terraform دورًا محوريًا في أتمتة نشر معظم عناصر البنية التحتية والخوادم على المنصة السحابية، ما أدى إلى تسريع أوقات النشر بأكثر من عشرة أضعاف.
مكَّنت منهجية IBM شركة Airbus من الحفاظ على كفاءة وسلامة برنامج A220 دون أي تعطيل في العمليات. خلال أيام قليلة فقط بعد النقل، بدأ برنامج A220 بالعمل بشكل طبيعي. كانت البيئة مستقرة، وكان الأداء التشغيلي مساويًا أو أفضل من مستويات الأداء للعام السابق، مع زيادة بنسبة 15% في عدد أوامر العمل الإنتاجية المغلقة يوميًا في مصنع Mirabel، وزيادة بنسبة 20% في تطوُّر الإصدارات الهندسية يوميًا.
تم أيضًا ترحيل حلول التعاون مع المورِّدين الهندسيين إلى مناطق سحابية في أوروبا وآسيا. كانت مثبتة سابقًا محليًا لدى مورِّدي Airbus. مع الحل الجديد، تمكَّنت Airbus من تسريع زمن دمج المورِّدين بشكل كبير، وتخفيض الاستثمارات المطلوبة من المورِّدين من مليون دولار إلى حوالي 150,000 دولار، وتقليل زمن الاستجابة للمورِّدين المتعاونين مع Airbus.
شهد المستخدمون النهائيون زيادةً بنسبة 30% في أداء الأنظمة الأساسية مثل ERP، ما أدى إلى تحسين تجربة الاستخدام. تم تسريع عمليات إغلاق الأشهر المالية بنسبة تصل إلى 40%، ما أتاح الانتهاء قبل 7 ساعات، مع تمكين الكشف الأسرع عن أي فروقات في التكاليف أو الإيرادات. حققت وظائف تخطيط احتياجات المواد (MRP) تحسُّنًا في الأداء بنسبة 45%، حيث انتهت قبل 11 ساعة مقارنةً بأكثر من 20 ساعة سابقًا، ما أتاح تحديد احتياجات المواد بشكل أسرع، بينما شهدت عمليات تنفيذ دفعات الوظائف تحسُّنًا بنسبة 50%.
مع ضمان الاستقلالية الكاملة من خلال الترحيل إلى السحابة الهجينة، أصبحت Airbus الآن مستعدة للشراكة مع IBM في المرحلة التالية من التحديث. بصفتها الشريك الرئيسي لخدمات إدارة تطبيقات A220 وخدمات هندسة المنصات، ستستمر IBM في المساهمة بدور محوري في نجاح Airbus، ليس فقط بالحفاظ على أداء وكفاءة بنيتها التحتية السحابية، بل أيضًا بتعزيز الابتكار.
ستركِّز المرحلة التالية على تحسين العمليات، وتعزيز المرونة، وإطلاق قيمة جديدة، لضمان حفاظ Airbus على ميزتها التنافسية مع تحقيق عائد استثمار أعلى من خلال تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
تُعَد Airbus شركة رائدة في تطوير الطيران المستدام من أجل عالم آمن ومتّحد. تواصِل الشركة الابتكار لتقديم حلول فعَّالة ومتقدمة تقنيًا في مجالات الطيران والدفاع والخدمات المتصلة. في مجال الطائرات التجارية، تصمِّم Airbus وتصنع طائرات حديثة وموفِّرة للوقود بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بها.
