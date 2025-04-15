ما هي Terraform؟

تستخدم أداة HashiCorp Terraform لغة توضيحية بدلاً من لغة إجرائية. يصف المستخدمون الحالة النهائية المطلوبة لموارد البنية التحتية، وتتعامل أداة Terraform مع الباقي. تنشئ Terraform تلقائيًا خطة تنفيذ، وتحدد التبعيات بين الموارد وتوفر العناصر بالترتيب الصحيح. على سبيل المثال، إذا كان الجهاز الافتراضي (VM) يعتمد على سحابة خاصة افتراضية (VPC)، فإن Terraform تضمن إنشاء سحابة خاصة افتراضية قبل توفير الجهاز الافتراضي.

في المقابل ، باستخدام اللغة الإجرائية ، يجب على المطورين كتابة إرشادات خطوة بخطوة لتوفير البنية التحتية.

يمكن إصدار ملفات تكوين Terraform وإعادة استخدامها ومشاركتها. تدير Terraform العناصر منخفضة المستوى، مثل موارد الحوسبة والتخزين، والعناصر عالية المستوى، مثل إدخالات نظام أسماء النطاقات (DNS) وميزات البرمجيات كخدمة (SaaS).

في فبراير 2025، استحوذت شركة IBM على HashiCorp وعروضها، بما في ذلك Terraform.