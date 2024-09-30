ما المقصود بقاعدة البيانات؟ 

قاعدة البيانات هي مستودع رقمي لتخزين مجموعات منظمة من البيانات وإدارتها وتأمينها.

تُخزن أنواع قواعد البيانات البيانات المختلفة بطرق مختلفة. على سبيل المثال، تخزنها قواعد البيانات العلائقية في جداول محددة ذات صفوف وأعمدة، بينما يمكن أن تخزنها قواعد البيانات غير العلائقية في مجموعة متنوعة من هياكل البيانات، بما في ذلك أزواج قيم المفاتيح أو الرسوم البيانية.

تستخدم المؤسسات هذه الأنواع المختلفة من قواعد البيانات لإدارة أنواع مختلفة من البيانات. تتميز قواعد البيانات العلائقية في التعامل مع البيانات المنظمة مثل السجلات المالية. وتُعد قواعد البيانات غير العلائقية هي الأفضل لأنواع البيانات غير المنظمة مثل الملفات النصية والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو. تخزن قواعد بيانات المتجهات البيانات كتضمينات متجهة، وهو تنسيق تستخدمه العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الشركات لديها كميات هائلة من البيانات - غالبًا ما تقاس بالبتابايت أو كوادريليونات البتات - المتعلقة بكل شيء بدءًا من معاملات العملاء ومخزون المنتجات وحتى العمليات الداخلية والأبحاث الخاصة. وهذه البيانات ينبغي أن تُنظم في منظومة بيانات متماسكة حتى يتمكن المستخدمون والتطبيقات من الوصول إليها عندما يحتاجون إليها.

قواعد البيانات أساسية لبناء منظومة البيانات هذه. فهي أكثر من مجرد مكان لتخزين المعلومات. بل تُمكّن المؤسسات كذلك من إدارة البيانات بشكل مركزي، وتطبيق معايير سلامة البيانات والأمان، وتسهيل الوصول إلى البيانات.

بفضل أنظمة قواعد البيانات المناسبة، تستطيع المؤسسات استخدام مجموعات بيانات فائقة الجودة في مبادرات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك مشاريع ذكاء الأعمال (BI) والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).