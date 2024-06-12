ما هو التضمين المتجه؟

نماذج الذكاء الاصطناعي﻿، بدءًا من خوارزميات الانحدار الخطي البسيطة إلى الشبكات العصبية﻿ المعقدة المستخدمة في التعلم العميق والتي تعمل باستخدام المنطق الرياضي.

يجب التعبير رقميًا عن أي بيانات يعمل عليها نموذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيانات غير المنظمة مثل النص أو الصوت أو الصور. تضمين المتجهات هو طريقة لتحويل نقطة بيانات غير منظمة إلى مصفوفة من الأرقام التي تعبِّر بها المعنى الأصلي للبيانات.

تمكننا نماذج التدريب على تمثيلات متجه المخرجات لنقاط البيانات التي تتوافق بشكل هادف مع ميزاتها في العالم الحقيقي من وضع افتراضات مفيدة حول كيفية ارتباط عمليات تضمين المتجهات ببعضها البعض.

بديهيًا، كلما كانت نقطتا بيانات العالم الواقعي أكثر تشابهًا، كان تشابه تضمين المتجهات الخاص بكل منهما أكبر. ويجب أن تنعكس الميزات أو الصفات المشتركة بين نقطتي بيانات في كل من عمليات تضمين المتجهات الخاصة بهما. ويجب أن تحتوي نقاط البيانات المتباينة على تضمينات متجهات متباينة.



بالتزود بمثل هذه الافتراضات المنطقية، يمكن استخدام تضمينات المتجهات كمدخلات للنماذج التي تؤدي مهام مفيدة في العالم الواقعي من خلال العمليات الرياضية التي تقارن أو تحول أو تجمع أو تفرز أو تتلاعب بهذه التمثيلات العددية.

يتيح التعبير عن نقاط البيانات كمتجهات أيضًا إمكانية التشغيل البيني لأنواع مختلفة من البيانات، حيث تعمل بمثابة لغة مشتركة من نوع ما بين تنسيقات البيانات المختلفة من خلال تمثيلها في نفس مساحة التضمين. على سبيل المثال، تقوم المساعدات الصوتية للهواتف الذكية "بترجمة" مدخلات الصوت للمستخدم إلى تضمينات متجهة، والتي تستخدم بدورها تضمينات متجهة لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لهذا الإدخال.

وبالتالي، فإن تضمين المتجهات يدعم جميع التعلم الآلي الحديث تقريبًا، حيث يعمل على تشغيل النماذج المستخدمة في مجالات معالجة اللغة الطبيعية ورؤية الكمبيوتر ، ويعمل بمثابة اللبنات الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي.