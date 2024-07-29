مرحبًا بك في Mixture of Experts، برنامجك الأسبوعي الذي تتعرف فيه على مشهد الذكاء الاصطناعي المتطور باستمرار—حيث نقدم لك مناقشات مفيدة عن أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكارات وتأثيرها في الأعمال.
تقدم لك كل حلقة مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل، بدايةً من الأبحاث الرائدة وحتى التطبيقات العملية. استكشف طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الكفاءة، وإتاحة فرص جديدة للنمو. وسواء أكنت محترفًا متمرسًا تسعى إلى البقاء في الصدارة أو متحمسًا مهتمًا بمستقبل التكنولوجيا، فإن برنامج Mixture of Experts يقدم لك المزيج المثالي من الرؤى والمعرفة العملية. انضم إلينا وابقَ على اطلاع بينما نستكشف التقاطع الديناميكي بين الذكاء الاصطناعي والأعمال.
في الحلقة 13 من برنامج "Mixture of Experts"، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من كريس هاي وشوبهيت فارشني ومريم عاشوري. واليوم، يقوم الخبراء بتحليل أعمال الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بإطلاق Llama 3.1، بما في ذلك Llama 405B. ومن ثم، فإن Mistral Large 2 يثير نقاشًا عن موجة المصدر المفتوح. وأخيرًا، يتحدث الخبراء عن GPT 4o-mini وحرب أسعار النماذج. هل تُعدّ النماذج الصغيرة ناجحة؟ تابعونا لمعرفة المزيد.
في الحلقة 14 من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من أمبي غانيشان، وكيت سول، وفاجنر سانتانا. اليوم، يتحدث الخبراء عن الجيل التالي من نموذج Segment Anything Model (SAM) الخاص بشركة Meta. ومن ثم، في محاولة أخرى لمرافقة الذكاء الاصطناعي عبر موقع friend.com، نُحلِّل ما إذا كانت الشركات الناشئة قادرة على المنافسة بفعالية في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، نحصل على آراء الخبراء عن مواضيع مختلفة: هل سيتم التخلي عن مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ أيهما أكبر—9.11 أو 9.9؟
في الحلقة 13 من برنامج "Mixture of Experts"، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من كريس هاي وشوبهيت فارشني ومريم عاشوري. واليوم، يقوم الخبراء بتحليل أعمال الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بإطلاق Llama 3.1، بما في ذلك Llama 405B. ومن ثم، فإن Mistral Large 2 يثير نقاشًا عن موجة المصدر المفتوح. وأخيرًا، يتحدث الخبراء عن GPT 4o-mini وحرب أسعار النماذج. هل تُعدّ النماذج الصغيرة ناجحة؟ تابعونا لمعرفة المزيد.
هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي الحديث إلى تدمير صناعة الموسيقى؟ في الحلقة 12، يسلط الخبراء الضوء على الدعاوى القضائية التي رفعتها جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، وClaude 2.0 Engineer، وتقارير الذكاء الاصطناعي التوليدي الصادرة عن Goldman Sachs.
إنه أسبوع نهائيات بطولة ويمبلدون! يناقش الخبراء في الحلقة 11 كيف يوفر الذكاء الاصطناعي معارف في البطولة ومستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة. ثم يناقشون جودة ChatGPT لترميز البيانات التركيبية وتوسيع نطاقها.
في الحلقة العاشرة، سنتحدث عن جميع الأجهزة طوال الوقت، إذ يقدم لنا الخبراء نظرة مُفصلة عن أجهزة الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، هل تُعدّ شركة Apple نمطًا للصناعة من خلال بنية الأجهزة والسحابة لديها؟
هل تُعد shrimp Jesus أفضل حالة استخدام لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة التاسعة، يتحدث الخبراء عن المحتوى الأقدم من الذكاء الاصطناعي ويحللون إصدارات Claude 3.5 وBIRD-SQL من Anthropic.
هل هناك مساهم رئيسي جديد في مجال الذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة الثامنة، يتفاعل الخبراء مع إطلاق نموذج Nemotron-4 340B من NVIDIA، والتطورات الجديدة في وكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وشركة جديدة—Safe Superintelligence Inc.
هل تأخرت شركة Apple في مجال الذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة السابعة، يتفاعل الخبراء مع إعلانات مؤتمر WWDC24 من Apple. بعد ذلك، لدينا الجزء الثاني حول إمكانية التفسير، إذ يتأمل الخبراء الدراسة الجديدة التي أجرتها OpenAI.
ما مستقبل الذكاء الاصطناعي العام (AGI)؟ في الحلقة السادسة، يحلل الخبراء أسطورة Leopold Aschenbrenner عن أمان الذكاء الاصطناعي. ثم يقيّمون بعد ذلك ما حدث في مؤتمر FAccT ويتحدثون عن كل ما يتعلق بمعايير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).
كيف تتفاعل السوق مع نظرة Google الشاملة للذكاء الاصطناعي؟ في الحلقة الخامسة، يستعرض الخبراء لمحات عامة على الذكاء الاصطناعي، ويحللون Golden Gate Claude من Anthropic، ويشرحون مفهوم "الكمبيوتر من فئة الحوت"
ما الذي يحدث بين سكارليت جوهانسون وOpenAI؟ في الحلقة الرابعة، يناقش الخبراء الفرق بين OpenAI وScarJo، ويشرحون مستقبل FMTI، ويستعرضون الابتكارات في المصدر المفتوح.
هل تقضي النماذج اللغوية الكبيرة على محرك البحث Google؟ في الحلقة الثالثة، يُحلل الخبراء النظرة العامة للذكاء الاصطناعي من Google، وGPT-4o، ومستقبلنا متعدد النماذج.
لنعد إلى التسعينيات مع Inspector RAGet. في الحلقة الثانية، يتحدث الخبراء عن ثورة المصادر المفتوحة، وشبكات KAN، وRAG.
في الحلقة الافتتاحية من برنامج Mixture of Experts، نتناول صفقة ترخيص OpenAI مع صحيفة Financial Times. وفي وقت لاحق، يناقش الخبراء إيجابيات جهاز Rabbit’s R1 وسلبياته ويحللون روبوت المحادثة GPT-2.
هناك ضجة كبيرة عما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، ولكن كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في بناء التجارب؟ وفي هذه السلسلة، يتخطى مضيفنا ألبرت لورانس مع قادة الأعمال وتقنيي IBM النظريات، ويوضحون لك كيفية وضع الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ.
استقِ إلهامك من المحادثة بين الأشخاص الذين هم في طليعة الابتكار. ولا تفوِّت فرصة الاستماع إلى مالكولم جلادويل—أحد أشهر المفكرين والكتّاب في العالم في مجال العلوم الاجتماعية—وهو يحاور القادة عن التقنية التي يمكنها إجراء تحويل إيجابي في أعمالك.
تعرّف على أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة تعليمية رائدة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال. اكتسب معارف ثاقبة من أفضل الخبراء لدى IBM بشأن تحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي بفعالية والتي يمكن أن تدفع عجلة النمو، من خلال دورة تدريبية مصممة خصيصًا لقادة الأعمال مثلك.