ما هو برنامج التشفير التلقائي المتغير؟

كما عليه الحال في جميع برامج التشفير التلقائي، فإن برامج التشفير التلقائي المتغيرة هي نماذج تعلم عميقة تتكون من مشفر يتعلم عزل المتغيرات الكامنة المهمة عن بيانات التدريب ووحدة فك التشفير التي تستخدم بعد ذلك تلك المتغيرات الكامنة لإعادة بناء بيانات الإدخال.



ومع ذلك، في حين أن معظم بنيات التشفير التلقائي هي تشفير تمثيل منفصل وثابت للمتغيرات الكامنة، فإن برامج التشفير التلقائي المتغيرة (VAE) هي تشفير تمثيل احتمالي مستمر لهذا الفضاء الكامن. ولا يتيح ذلك لبرنامج التشفير التلقائي المتغير (VAE) إعادة بناء الإدخال الأصلي بدقة فحسب، وإنما أيضًا استخدام الاستدلال المتغير لإنشاء عينات بيانات جديدة تشبه بيانات الإدخال الأصلية.

تم اقتراح بنية الشبكة العصبية لبرنامج التشفير التلقائي المتغير في الأصل في ورقة بحثية أعدها ديديريك ب. كينجما وماكس ويلينج عام 2013 بعنوان التشفير التلقائي بايز المتغير (Auto-Encoding Variational Bayes)(يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). كما عممت هذه الورقة البحثية أيضًا ما أطلقوا عليه حيلة إعادة تحديد المعالم، وهي تقنية مهمة للتعلم الآلي تتيح استخدام العشوائية كمدخل للنموذج دون المساس بإمكانية التفريق—بين النموذج، أي القدرة على تحسين معلمات النموذج.

في حين تتم مناقشة برامج التشفير التلقائي المتغيرة (VAE) بشكل متكرر في سياق إنشاء الصور، بما في ذلك في هذه المقالة، إلا إنه يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، من اكتشاف وجود خلل1 إلى توليد جزيئات دوائية جديدة2 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com).