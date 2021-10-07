ما المقصود بالانحدار التدرجي؟

قبل التعمق في الانحدار التدرجي، قد يكون من المفيد مراجعة بعض المفاهيم من الانحدار الخطي. الصيغة الشهيرة لمعادلة الخط المستقيم هي: y = mx + b، حيث m تمثل الميل، وb تمثل الجزء المقطوع من المحور y.

قد تتذكر أيضًا رسم مخطط التبعثر في الإحصائيات وتحديد خط الانحدار الأفضل، الذي يتطلب حساب الخطأ بين المخرجات الفعلية والمخرجات المتوقعة (y-hat) باستخدام معادلة متوسط مربع الخطأ. تعمل خوارزمية الانحدار التدرجي بطريقة مشابهة، لكنها تعتمد على دالة محدبة.

تُعَد نقطة البداية مجرد نقطة عشوائية نستخدمها لتقييم الأداء. من تلك النقطة، سنحسب المشتقة (أو الميل)، ومن خلالها يمكننا استخدام خط المماس لتحديد مدى انحدار الميل. سيحدِّد الميل التحديثات للمعاملات، أي الأوزان والانحياز. سيكون الميل عند نقطة البداية أكثر انحدارًا، ولكن مع توليد مَعلمات جديدة، يجب أن يقل الانحدار تدريجيًا حتى يصل إلى النقطة الأدنى على المنحنى، والمعروفة بنقطة التقارب.

وعلى نحو مشابه لإيجاد خط أفضل مطابقة في الانحدار الخطي، فإن هدف الانحدار التدرجي هو تقليل دالة التكلفة، أو الخطأ بين القيم المتوقعة والفعلية للقيمة y. وكي يتم ذلك، يتطلب الأمر نقطتين من البيانات، اتجاهًا ومعدل تعلم. وتُحدِّد هذه العوامل الحسابات المشتقة الجزئية للتكرارات المستقبلية، ما يُتيح لها الوصول تدريجيًا إلى الحد الأدنى المحلي أو العالمي (أي نقطة التقارب).

معدل التعلم (الذي يُشار إليه أيضًا بحجم الخطوة أو ألفا) هو حجم الخطوات التي يتم اتخاذها للوصول إلى الحد الأدنى. عادةً ما تكون هذه القيمة صغيرة، ويتم تقييمها وتحديثها بناءً على سلوك دالة التكلفة. تؤدي معدلات التعلم العالية إلى خطوات أكبر، ولكنها تعرِّض لخطر تجاوز الحد الأدنى. بالمقابل، معدل التعلم المنخفض له أحجام خطوات صغيرة. رغم أن له ميزة الدقة الأفضل، إلا أن عدد التكرارات يؤثر في الكفاءة العامة؛ لأنه يتطلب وقتًا وحسابات إضافية للوصول إلى الحد الأدنى.