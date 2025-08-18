لقد أصبح التعلم الآلي يهيمن على حقل الذكاء الاصطناعي: فهو يوفر العمود الفقري لمعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، من نماذج التنبؤ إلى المركبات ذاتية القيادة إلى النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) وغير ذلك من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.

الفكرة الأساسية للتعلم الآلي هي أنه إذا قمت بتحسين الأداء على مجموعة البيانات من المهام التي تشبه بشكل كافٍ المشكلات الواقعية التي سيتم استخدامها لحالة الاستخدام - من خلال عملية تسمى تدريب النموذج- فسوف يكون ممكنًا للنموذج بعد ذلك تقديم تنبؤات دقيقة بشأن البيانات الجديدة التي يراها في حالة الاستخدام النهائية.

والتدريب في حد ذاته هو مجرد وسيلة لتحقيق غاية معينة: وهي التعميم، أي ترجمة الأداء القوي على بيانات التدريب إلى نتائج مفيدة في سيناريوهات العالم الحقيقي، وهذا هو الهدف الأساسي للتعلم الآلي. وفي جوهره، يطبق النموذج المدرب الأنماط التي تعلمها من بيانات التدريب لاستنتاج المخرجات الصحيحة لأداء مهمة في العالم الحقيقي: لذلك يُسمَّى نشر نموذج الذكاء الاصطناعي بالاستدلال الذكاء الاصطناعي.

التعلم العميق، مجموعة فرعية من التعلم الآلي مدفوعة بشبكات عصبية اصطناعية كبيرة - أو بالأحرى "عميقة" - وقد ظهر على مدى العقود القليلة الماضية باعتباره بنية نموذج نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة في كل مجال تقريبًا يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي. وعلى العكس من الخوارزميات المحددة بوضوح في التعلم الآلي التقليدي، يعتمد التعلم العميق على "شبكات" موزَّعة من العمليات الرياضية التي توفر قدرة لا مثيل لها على تعلم الفروق الدقيقة المعقدة للبيانات المعقدة جدًا. ولأن التعلم العميق يتطلب كميات كبيرة جدًا من البيانات والموارد، فقد تزامن ظهوره مع الأهمية المتصاعدة "للبيانات الكبيرة" ووحدات معالجة الرسومات (GPU).

يرتبط تخصص التعلم الآلي ارتباطًا وثيقًا بتخصص علم البيانات. بمعنى ما، يمكن فهم التعلم الآلي على أنه مجموعة من الخوارزميات والتقنيات لأتمتة تحليل البيانات و(الأهم من ذلك) تطبيق الدروس المستفادة من هذا التحليل على التنفيذ المستقل للمهام ذات الصلة.

ورغم أن الفكرة الأساسية كانت موجودة سابقًا، إلا أن صياغة المصطلح نفسه تُنسب عادةً إلى آرثر ل. صموئيل في مقاله الذي كتبه في مجلة IBM Journal عام 1959، والذي كان بعنوان: "بعض الدراسات في التعلم الآلي باستخدام لعبة الداما". حيث أوضح صامويل، في مقدمة بحثه، بدقة النتيجة المثالية للتعلم الآلي: "يمكن برمجة الحاسوب بحيث يتعلم لعب لعبة الداما بشكل أفضل مما يمكن أن يمثله الشخص الذي كتب البرنامج."1