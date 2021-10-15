ساهمت برمجيات تحليل النصوص في تغيير طريقة عمل العديد من الصناعات، مما سمح بتحسين تجارب المستخدمين واتخاذ قرارات تجارية أسرع وأكثر ذكاءً. فيما يلي بعض حالات الاستخدام:

خدمة العملاء: هناك العديد من الطرق التي نحصل من خلالها على التعليقات من مستخدمينا. عند دمج أدوات التحليلات وأنظمة التعليقات، مثل روبوت المحادثة، واستطلاعات العملاء، وصافي نقاط الترويج، والتقييمات عبر الإنترنت، وتذاكر الدعم، والملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يمكّن الشركات من تحسين تجربة عملائها بسرعة. يمكن أن يوفر استكشاف النصوص وتحليل المشاعر آلية للشركات لتحديد أولويات نقاط الضعف الرئيسية لعملائها، مما يُمكّنها من الاستجابة للقضايا العاجلة في الوقت الحقيقي وزيادة مستوى رضا العملاء.. اكتشف كيف يستخدم Verizon تحليلات النصوص في خدمة العملاء.

إدارة المخاطر: تُستخدم تقنيات استكشاف النصوص لتوفير رؤى حول اتجاهات الصناعة والأسواق المالية عن طريق مراقبة تغيّرات المشاعر واستخلاص المعلومات من تقارير المحللين والمقالات. تُعتبر هذه البيانات ذات قيمة للبنوك عند اتخاذ قرارات استثمارية واثقة في قطاعات مختلفة. اكتشف كيف يستخدم CIBC وEquBot تحليلات النصوص للتخفيف من المخاطر.

الصيانة: يوفر استكشاف النصوص صورة شاملة عن تشغيل ووظائف المنتجات والآلات. مع الوقت، يعمل استكشاف النصوص على أتمتة عملية اتخاذ القرارات من خلال الكشف عن الأنماط المرتبطة بالمشكلات وإجراءات الصيانة الوقائية والتفاعلية. يساعد تحليل النص الفنيين في تحديد الأسباب الجذرية للأعطال بسرعة.

الرعاية الصحية: تتزايد قيمة تقنيات استكشاف النصوص بالنسبة للباحثين في المجال الطبي الحيوي، لا سيما في مجال تجميع المعلومات. يمكن أن يكون التحليل اليدوي في الأبحاث الطبية مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً. يوفر استكشاف النصوص استخراج المعلومات القيمة من الأبحاث الطبية بطريقة مؤتمتة.

تصفية البريد العشوائي: يُعد البريد العشوائي بوابة لاختراق الأنظمة عبر البرمجيات الخبيثة. يمكن أن يوفر استكشاف النصوص طريقة لتصفية واستبعاد رسائل البريد الإلكتروني هذه من صناديق البريد الوارد، مما يحسّن تجربة المستخدم الإجمالية ويقلل من مخاطر الهجمات الإلكترونية على المستخدمين النهائيين.