ما المقصود بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)؟ 

تسهّل معالجة اللغة الطبيعية على البشر التواصل والتعاون مع الآلات، من خلال السماح لهم بالقيام بذلك باللغة البشرية الطبيعية التي يستخدمونها كل يوم. وهذا يوفر ميزات عبر العديد من الصناعات والتطبيقات.

أتمتة المهام المتكررة

تحسين التحليل البيانات والمعارف

تحسين البحث

توليد المحتوى

أتمتة المهام المتكررة



تعد معالجة اللغة الطبيعية مفيدة بشكل خاص في أتمتة المهام كليًا أو جزئيًا مثل دعم العملاء وإدخال البيانات ومعالجة المستندات. على سبيل المثال، يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بتقنية معالجة اللغة الطبيعية التعامل مع استفسارات العملاء الروتينية، مما يحرر الوكلاء البشريين لمشكلات أكثر تعقيدًا. في معالجة المستندات، يمكن لأدوات معالجة اللغة الطبيعية تصنيف المعلومات الأساسية واستخراجها وتلخيصها تلقائيًا، مما يقلل من الوقت والأخطاء المرتبطة بالمعالجة اليدوية للبيانات. وتعمل معالجة اللغة الطبيعية على تسهيل ترجمة اللغة، وتحويل النص من لغة إلى أخرى مع الحفاظ على المعنى والسياق والفروق الدقيقة.



تحسين تحليل البيانات



تعمل معالجة اللغات الطبيعية على تعزيز تحليل البيانات من خلال تمكين استخراج الرؤى من البيانات النصية غير المنظمة، مثل مراجعات العملاء ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية. باستخدام تقنيات التنقيب عن النص، يمكن لمعالجة اللغة الطبيعية تحديد الأنماط والاتجاهات والمشاعر التي لا تكون واضحة على الفور في مجموعات البيانات الكبيرة. يتيح تحليل المشاعر استخراج الصفات الذاتية—المواقف أو العواطف أو السخرية أو الارتباك أو الشك—من النص. ويُستخدم هذا غالباً لتوجيه الاتصالات إلى النظام أو الشخص الذي من المرجح أن يقوم بالاستجابة التالية.

وهذا يسمح للشركات بفهم أفضل لتفضيلات العملاء وظروف السوق والرأي العام. يمكن لأدوات معالجة اللغة الطبيعية أيضًا إجراء تصنيف وتلخيص لكميات هائلة من النصوص، مما يسهل على المحللين تحديد المعلومات الأساسية واتخاذ قرارات قائمة على البيانات بكفاءة أكبر.

البحث المحسّن



تفيد معالجة اللغة الطبيعية البحث من خلال تمكين الأنظمة من فهم القصد من استعلامات المستخدم، مما يوفر نتائج أكثر دقة وذات صلة بالسياق. بدلاً من الاعتماد فقط على مطابقة الكلمات الرئيسية، تقوم محركات البحث المدعومة بتقنية معالجة اللغة الطبيعية بتحليل معنى الكلمات والعبارات، مما يسهل العثور على المعلومات حتى عندما تكون الاستعلامات غامضة أو معقدة. يعمل هذا على تحسين تجربة المستخدم، سواء في عمليات البحث على الويب أو استرجاع المستندات أو أنظمة بيانات المؤسسة.

توليد محتوى قوي





تعمل معالجة اللغة الطبيعية على تشغيل نماذج اللغة المتقدمة لإنشاء نص يشبه الإنسان لأغراض مختلفة. يمكن للنماذج المُدرَّبة مسبقاً، مثل GPT-4، إنشاء مقالات وتقارير ونسخ تسويقية وأوصاف المنتجات وحتى الكتابة الإبداعية بناءً على مطالبات المستخدمين. يمكن أن تساعد الأدوات المدعومة بتقنية معالجة اللغة الطبيعية أيضًا في أتمتة المهام مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو كتابة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو الوثائق القانونية. من خلال فهم السياق والنبرة والأسلوب، تتأكد معالجة اللغة الطبيعية من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه متماسك وملائم ومتوافق مع الرسالة المقصودة، مما يوفر الوقت والجهد في إنشاء المحتوى مع الحفاظ على الجودة.