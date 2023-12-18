تُعد عائلة Llama 2، التي تتضمن نماذج أساس ونماذج "دردشة" مضبوطة بدقة، الجيل الجديد الذي يخلف نماذج LLaMa 1 التي أُصدرت في عام 2022 بموجب ترخيص غير تجاري يتيح الوصول إليها بشكل حصري للمؤسسات البحثية وفقًا لكل حالة على حدة. على عكس سابقاتها، تتوفر نماذج Llama مجانًا لكل من أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام التجاري.

على عكس النماذج السابقة، تتوفر نماذج Llama 2 مجانًا لكل من الباحثين ومطوري التطبيقات التجارية، مما يجعلها تسهم بدور مهم في إتاحة الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع. كما هو مذكور في دراسة Llama 2 (الرابط موجود خارج ibm.com)، على الرغم من أن منهجية تدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المسبقة على الانحدار الذاتي من خلال التعلم الذاتي الخاضع للإشراف أصبحت الآن واضحة نسبيًا ومفهومة جيدًا، إلا أن المتطلبات الحاسوبية الهائلة تحد بشكل كبير من تطوير هذه النماذج المتقدمة على نطاق واسع، مما يحصر تطويرها في عدد قليل من الجهات الفاعلة الرئيسية. نظرًا لأن معظم النماذج الرائدة غير مفتوحة المصدر مثل GPT من OpenAI، وClaude من Anthropic، وBARD من Google، هي نماذج مملوكة وغير مفتوحة المصدر، فإن الوصول البحثي العام الذي يمكن أن يساعد في فهم آلية عمل هذه النماذج وتحسين توافقها مع المصالح البشرية ظل محدودًا إلى حد كبير.

بالإضافة إلى جعل التعليمات البرمجية وأوزان النماذج الخاصة به متاحة مجانًا، ركز مشروع Llama على تطوير قدرات أداء النماذج الأصغر، بدلاً من زيادة عدد المعلمات. رغم أن أبرز النماذج غير مفتوحة المصدر تحتوي على مئات المليارات من المعلمات، يتم تقديم نماذج Llama 2 إما بسبعة مليارات معلمة (7B)، أو 13 مليار معلمة (13B)، أو 70 مليار معلمة (70B).

وهذا يمكّن المؤسسات الأصغر حجماً، مثل الشركات الناشئة وأعضاء المجتمعات البحثية، من نشر النماذج المحلية لنماذج Llama 2 - أو النماذج المبنية على Llama التي طورها مجتمع الذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة أو وقت حوسبة باهظ التكلفة.