أكاديمية الذكاء الاصطناعي بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM، استفد من دورة تدريبية شاملة مُصممة لقادة الأعمال والبيانات عن موضوعات الذكاء الاصطناعي الأكثر أهمية.

الجلسات حسب الطلب من مؤتمر Think 2024 شاهد الجلسات حسب الطلب من مؤتمر IBM Think 2024، التي تجمع قادة التقنية معًا لمشاركة الأفكار التي تقود التحول.

حالات استخدام Rethink توضح سلسلة الرسوم المتحركة من IBM كيف يُمكنك تحويل خدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، والموارد البشرية، والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

شرح النماذج التوليدية لقد أذهل الذكاء الاصطناعي التوليدي العالم بقدرته على إنشاء صور ورموز وحوارات واقعية. وهنا، تشرح خبيرة IBM كيت سول كيف يعمل أحد الأشكال الشائعة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو عبارة عن نماذج لغوية كبيرة، وما الذي يمكن أن يقدمه للمؤسسات.

التعلّم الآلي مقابل التعلّم العميق احصل على منظور فريد حول أوجه الاختلاف بين التعلم الآلي والتعلم العميق - مشروح وموضَّح في تشبيه رائع لطلب البيتزا من خلال مارتن كين، أحد العاملين البارزين والمبتكرين الرئيسيين في IBM.

هل يجب عليك استخدام النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر؟ تشترك كل من النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة ومفتوحة المصدر في المخاطر، بما في ذلك عدم الدقة والتحيز والمخاوف الأمنية. يتناول المبتكر البارع مارتن كين في هذا الفيديو المفاضلات حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن الخيار الأفضل لك.

إن بناء نموذج أساس جدير بالثقة، وفعال، وعالي الأداء يتطلب عناية فائقة. وترشدنا خبيرة IBM كيت سول في كل خطوة من خطوات خط أنابيب الذكاء الاصطناعي.