Video
احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مقالاتنا حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
للإجابة عن هذه الأسئلة، استكشف التقنية وراء الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية، ونماذج الأساس، وأهمية الذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
رُغم استخدامها بالتبادل، إلا إن كل مصطلح كمبيوتر يمثل تقنية فريدة من نوعها. استكشف الاختلافات والقواسم المشتركة بينها.
تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك من خلال الاستفادة مما لا يمتلكه أي شخص آخر: بيانات مؤسستك الخاصة.
استكشف أوجه الشبه والاختلاف والفوائد والمخاطر الخاصة بمساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
إن الذكاء الاصطناعي في حالة تغير دائم، ولكن يُمكنك فهمه من خلال التعمق في قدراته ووظائفه من خلال منشور المدونة هذا.
افهم كيف يُمكِّن الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر من التفكير واتخاذ القرارات مثل البشر، واستكشف تاريخ الذكاء الاصطناعي وأنواعه، وتعرَّف على طرق تأثيره في حياتنا.
استكشف تقنية روبوت المحادثة للتعرّف على كيفية محاكاة روبوتات المحادثة للمحادثة البشرية، التي غالبًا ما تستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل المدخلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة الردود.
تعرّف على أهمية جودة البيانات لأداء الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة البيانات وبناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي لديك.
تعرّف على الأساسيات والموضوعات الشائعة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة الفيديوهات، وإعادات عرض الفعاليات، والفيديوهات التوضيحية
بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM، استفد من دورة تدريبية شاملة مُصممة لقادة الأعمال والبيانات عن موضوعات الذكاء الاصطناعي الأكثر أهمية.
شاهد الجلسات حسب الطلب من مؤتمر IBM Think 2024، التي تجمع قادة التقنية معًا لمشاركة الأفكار التي تقود التحول.
توضح سلسلة الرسوم المتحركة من IBM كيف يُمكنك تحويل خدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، والموارد البشرية، والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لقد أذهل الذكاء الاصطناعي التوليدي العالم بقدرته على إنشاء صور ورموز وحوارات واقعية. وهنا، تشرح خبيرة IBM كيت سول كيف يعمل أحد الأشكال الشائعة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو عبارة عن نماذج لغوية كبيرة، وما الذي يمكن أن يقدمه للمؤسسات.
احصل على منظور فريد حول أوجه الاختلاف بين التعلم الآلي والتعلم العميق - مشروح وموضَّح في تشبيه رائع لطلب البيتزا من خلال مارتن كين، أحد العاملين البارزين والمبتكرين الرئيسيين في IBM.
تشترك كل من النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة ومفتوحة المصدر في المخاطر، بما في ذلك عدم الدقة والتحيز والمخاوف الأمنية. يتناول المبتكر البارع مارتن كين في هذا الفيديو المفاضلات حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن الخيار الأفضل لك.
إن بناء نموذج أساس جدير بالثقة، وفعال، وعالي الأداء يتطلب عناية فائقة. وترشدنا خبيرة IBM كيت سول في كل خطوة من خطوات خط أنابيب الذكاء الاصطناعي.
ما الفرق الحقيقي بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي؟ في هذا الفيديو، يشرح جيف كروم الاختلافات والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، إضافة إلى مدى ارتباط الموضوعات ذات الصلة مثل التعلّم العميق والأنواع والخصائص الأخرى لكل منهما.
اقرأ تقاريرنا البحثية للمساعدة في توجيه النجاح المؤسسي
لقد أجرينا استطلاع رأي شمل 2,000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما ينجح وما لا ينجح وكيفية تحقيق التقدم في هذا المجال.
اكتشف ما الذي يميز الرواد من الرؤساء التنفيذيين وما الحقائق الست الصعبة التي عليهم معالجتها - بدءًا من تحديات الأشخاص إلى عقبات العمليات وحتى قيود البيانات والتقنية - للتفوق في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بصفتك رئيسًا تنفيذيًّا يسعى إلى الحصول على الإرشادات، احصل على رؤى واستراتيجيات من إحاطاتنا الموجزة نصف الشهرية المدعومة بالبيانات بخصوص التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية توسيع نطاق الاعتماد عليه على نحوٍ آمن ومسؤول.
اقرأ أحدث دراسة لاكتشاف كيفية تعامل الرؤساء التنفيذيين مع التحديات واغتنام الفرص في عالم معقد، ومعالجة معضلة الذكاء الاصطناعي.
استفد من الإرشادات الواردة في هذا التقرير عن الحاجة إلى تحديث التطبيقات التي تعمل في الكمبيوتر المركزي لاستخراج قيمة أكبر من أصول الكمبيوتر المركزي.
استكشف ثلاثة أشياء يحتاج الرؤساء التنفيذيون معرفتها وثلاثة أشياء عليهم فعلها الآن لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأمن الإلكتروني.
استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية
استمع إلى مناقشات ثاقبة بخصوص أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكارات وتأثيرها في الأعمال. ويقدم البودكاست، الذي يقدمه تيم هوانغ، مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل في كل شيء، بدءًا من الأبحاث المتقدمة وحتى التطبيقات العملية.
هناك ضجة كبيرة عما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، ولكن كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في بناء التجارب؟ وفي هذه السلسلة، يتخطى مضيفنا ألبرت لورانس مع قادة الأعمال وتقنيي IBM النظريات، ويوضحون لك كيفية وضع الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ.
استقِ إلهامك من المحادثة بين الأشخاص الذين هم في طليعة الابتكار. ولا تفوت فرصة الاستماع إلى مالكولم غلادويل - أحد أشهر المفكرين والكتّاب في العالم في مجال العلوم الاجتماعية - وهو يحاور القادة عن التقنية التي يمكنها تحويل أعمالك.
أتقِن الذكاء الاصطناعي وPython من خلال الدروس التعليمية العملية
استكشف المعادلات الرياضية والأمثلة ذات الصلة في Python لإتقان إنشاء نموذج الانحدار اللوجستي الثنائي المخصص لديك.
تعرّف على الجوانب والتعقيدات المختلفة لشبكات الخصومة التوليدية (GANs)، وهي نوع من الشبكات العصبية ذات التطبيقات داخل مساحة الذكاء الاصطناعي وخارجها.
اكتشف نظرية ومفاهيم التعلّم غير الخاضع للإشراف، وهو أسلوب لتجميع البيانات دون تسميات للعثور على رؤى مخفية في البيانات.
تعرّف على الذكاء الاصطناعي الآلي لاتخاذ القرار، إنها عملية في التعلّم الآلي تحدد نقاط البيانات، والأحداث، والملاحظات التي تحيد عن السلوك الطبيعي لمجموعة البيانات.
ارتقِ بمهاراتك من خلال دورات تدريبية وشهادات معتمدة من فريق التعلم في IBM.
IBM Research هم مجموعة من العلماء والباحثين حول العالم يؤمنون بشدة بقوة المنهج العلمي لابتكار الخطوة التالية لشركة IBM، وعملائنا، والعالم. استكشف عملنا ومنشوراتنا الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
ضاعف تأثير الذكاء الاصطناعي في أعمالك من خلال مجموعة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات.
قدِّم خدمة عملاء متواصلة وذكية عبر جميع القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.
تمتع بأتمتة المهام المتكررة لتبسيط سير العمل، وتعزيز الكفاءة، والتركيز في العمل عالي المستوى.