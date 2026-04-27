أصبح منصب Chief AI Officer من أسرع المناصب نموًا في عالم الأعمال. وكشف تقرير جديد صادر عن IBM Institute for Business Value (IBV)، عُرض لأول مرة خلال Think 2026، أن 76% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع لديها CAIO في عام 2026، مقارنةً بنسبة 26% فقط في عام 2025. ولا يقتصر ذلك على شركات التكنولوجيا مثل Meta وSalesforce، بل يشمل أيضًا مؤسسات مثل Heineken وWPP وNike وCVS Health. وقد يبدو هذا النوع من النمو مبالغًا فيه. لكن IBV وجد أن الشركات التي لديها Chief AI Officer حققت عائدًا على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي أعلى بنسبة 5%. كيف حدث ذلك؟

تمامًا مثل التكنولوجيا التي أسهمت في ظهوره، شهد دور CAIO نضجًا خلال السنوات القليلة الماضية. ويقول Jacob Dencik، مدير الأبحاث في IBV، في مقابلة مع IBM Think: "كان دور رئيس الذكاء الاصطناعي (Chief AI Officer) في السابق أقرب إلى الواجهة الرمزية، إذ كان يقتصر على الترويج للذكاء الاصطناعي والدعوة إلى تبنّيه. أما اليوم، فهم يقودون تحولًا حقيقيًا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ويساعدون المؤسسات على الانتقال من المشروعات التجريبية إلى التطبيق واسع النطاق".

تُعَد Schneider Electric مثالًا واضحًا على هذا التركيز على التنفيذ. فقد أنشأت شركة تقنيات الطاقة العالمية منصب Chief AI Officer في عام 2021، أي قبل وقت طويل من أن يفرض الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه على أجندة معظم الشركات. ومنذ البداية، ركَّزت مهمة قيادة الذكاء الاصطناعي في Schneider Electric على تحقيق أثر تشغيلي أكثر من التركيز على التجربة لذاتها. وكما أوضح Philippe Rambach، رئيس الذكاء الاصطناعي في الشركة، خلال حديثه مع IBM Think، فإن الذكاء الاصطناعي في Schneider Electric يبدأ دائمًا من احتياج تجاري، وليس من التكنولوجيا.

ومع ذلك، لا يزال البعض غير مقتنع بأن الشركات بحاجة إلى هذا المنصب. ويرى Tim Crawford، المؤسس والمستشار الاستراتيجي لرؤساء المعلومات (CIO) في شركة الأبحاث AVOA، أن اللحظة الحالية لـ CAIO تبدو مألوفة. ويقارنها بظهور منصب رئيس التحول الرقمي (Chief Digital Officer) قبل عقد من الزمن، وهو منصب انتشر سريعًا في كثير من الشركات، لكنه حقق نتائج متفاوتة، خاصةً عندما سارعت المؤسسات إلى استقطاب CDO من خارجها، على حد قوله. وأشار إلى أن هؤلاء القادة واجهوا أحيانًا صعوبة لأنهم لم يكونوا على دراية كافية بطبيعة الأعمال، وفي المقابل كانت المسؤولية الأساسية عن التحول الرقمي تعود في نهاية المطاف إلى رئيس المعلومات (CIO).