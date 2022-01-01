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فريق IBM X-Force يكتشف بابًا خلفيًا جديدًا باسم "Sheriff" استُخدم لاستهداف أوكرانيا

اكتشَف فريق IBM X-Force مجموعة من البرامج الضارة غير المعروفة سابقًا استُخدمت في هجوم تجسس إلكتروني ضد جهة ضمن قطاع الدفاع الأوكراني في النصف الأول من عام 2024. اطَّلِع على التحليل.

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