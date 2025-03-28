البودكاست (المدونات الصوتية)

في هذه الحلقة المباشرة الخاصة من Smart Talks مع IBM، ينضم إلى مالكولم جلادويل على خشبة المسرح روب توماس، نائب الرئيس الأول للبرمجيات والمدير التجاري في IBM، خلال أسبوع نيويورك للتكنولوجيا. ويناقشون "مفارقة الإنتاجية"، وأهمية الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، والمستقبل الذي سيمس فيه الذكاء الاصطناعي كل صناعة.
تخيل دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة عبر بياناتك - سواء محليًا أو في السحابة. يناقش خبراء التكنولوجيا في IBM كيفية التغلب على تعقيدات بيئات البيانات المتباينة.
في الحلقة الافتتاحية من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من كوش فارشني، وشوبهيت فارشني، وكريس هاي. ويناقش خبراء الذكاء الاصطناعي الثلاثة إيجابيات وسلبيات جهاز Rabbit’s R1. كما يشرحون التطور المحتمل لـ GPT-2 واتفاقية ترخيص OpenAI مع Financial Times.
انتقل إلى ما وراء كواليس برنامج Smart Talks باستخدام IBM Podcast مع مالكولم جلادويل والدكتور داريو جيل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على المجتمع. إذ تمنحك هذه المحادثة الصريحة لمحة عن تطور الذكاء الاصطناعي، وكيف تصبح أحد منشئي القيمة للذكاء الاصطناعي، وإلى أين تتجه التكنولوجيا بعد ذلك.
استمع لمناقشات ثاقبة عن أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكارات وتأثيرها في الأعمال. إذ يطرح البودكاست، الذي يقدمه تيم هوانغ، مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل في كل شيء، بدءًا من الأبحاث المتقدمة وحتى التطبيقات العملية.
في الحلقة 14 من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من أمبي غانيشان، وكيت سول، وفاجنر سانتانا. اليوم، يتحدث الخبراء عن الجيل التالي من نموذج Segment Anything Model (SAM) الخاص بشركة Meta. ومن ثم، في محاولة أخرى لمرافقة الذكاء الاصطناعي عبر موقع friend.com، نُحلِّل ما إذا كانت الشركات الناشئة قادرة على المنافسة بفعالية في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، نحصل على آراء الخبراء عن مواضيع مختلفة: هل سيتم التخلي عن مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ أيهما أكبر—9.11 أو 9.9؟
في الحلقة 13 من برنامج "Mixture of Experts"، ينضم إلى مقدم البرنامج تيم هوانج كل من كريس هاي وشوبهيت فارشني ومريم عاشوري. واليوم، يقوم الخبراء بتحليل أعمال الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بإطلاق Llama 3.1، بما في ذلك Llama 405B. ومن ثم، فإن Mistral Large 2 يثير نقاشًا عن موجة المصدر المفتوح. وأخيرًا، يتحدث الخبراء عن GPT 4o-mini وحرب أسعار النماذج. هل تُعدّ النماذج الصغيرة ناجحة؟ تابعونا لمعرفة المزيد.
هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي الحديث إلى تدمير صناعة الموسيقى؟ في الحلقة 12، يسلط الخبراء الضوء على الدعاوى القضائية التي رفعتها جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، وتقارير Claude 2.0 Engineer، وجولدمان ساكس للذكاء الاصطناعي التوليدي.
هناك ضجة كبيرة عما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، ولكن كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في بناء التجارب؟ وفي هذه السلسلة، يتخطى مضيفنا ألبرت لورانس مع قادة الأعمال وتقنيي IBM النظريات، ويوضحون لك كيفية وضع الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ. يناقش الضيوف مواضيع مثل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين حياتنا اليومية، وربما مساعدة الجميع في التقليل من كرههم لوظائفهم.
يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة التعليمات البرمجية، لكننا لسنا قريبين حتى من استبدال الذكاء الاصطناعي بالمطورين.
هل تحتاج إلى وجود إنسان حقيقي، أم أنه يمكن إعطاء الوكلاء الافتراضيين فرصة؟ استمع للبودكاست للتعرّف على كيف يجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي الوكلاء الافتراضيين والبشر أفضل في أداء وظائفهم.
استمع للمضيف ألبرت لورنس، وجون ليستر، نائب رئيس الموارد البشرية والتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لدى IBM، وديفيد ليفي مهندس التقنيات الاستشارية لدى IBM، وهم يتحدثون عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة أخلاقية لجعل الموارد البشرية أكثر كفاءة وإنسانية.
استقِ إلهامك من المحادثة بين الأشخاص الذين هم في طليعة الابتكار. ولا تفوِّت فرصة الاستماع إلى مالكولم جلادويل—أحد أشهر المفكرين والكتّاب في العالم في مجال العلوم الاجتماعية—وهو يحاور القادة عن التقنية التي يمكنها إجراء تحويل إيجابي في أعمالك.
يتناقش جاكوب جولدشتاين، مقدم برنامج "What’s Your Problem؟" الخاص ببشكين، مع بريان رايرسون، المدير الأول للاستراتيجية الرقمية في اتحاد التنس الأمريكي. ويناقشون تأثير البيانات على تجربة المشجعين، والدور الذي تؤديه رواية القصص في الرياضة، وكيف فتح الذكاء الاصطناعي الباب أمام ميزات مبتكرة، مثل التعليق بالذكاء الاصطناعي وتقارير المباريات.
ينضم إلى مالكولم جلادويل على خشبة المسرح روب توماس، نائب الرئيس الأول للبرمجيات والمدير التجاري في IBM، خلال أسبوع نيويورك للتكنولوجيا. ويناقشون "مفارقة الإنتاجية"، وأهمية الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، والمستقبل الذي سيمس فيه الذكاء الاصطناعي كل صناعة.
يُعاد تشكيل صناعات بأكملها حول القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي. في هذه الحلقة الإضافية الخاصة من Smart Talks with IBM، يدير تيم هارفورد محادثة بين اثنين من قادة هذا المجال. سرينيفاسان فينكاتاراجان وهو مدير أعمال الشركاء العالميين في Microsoft، ويركز على Azure Data & AI وAzure OpenAI. وكريس ماكغواير وهو مدير عام شراكة مايكروسوفت العالمية لـ IBM.
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