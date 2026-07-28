الموسم 6، الحلقة 6

وكالة NASA والذكاء الاصطناعي: فك شفرة الكون

طوَّرت NASA وIBM نماذج أساسية متقدمة للذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وكشف الأنماط على الأرض وما وراءها. تُحدث هذه الأدوات تأثيرًا فعليًا في أرض الواقع، بدءًا من مساعدة كينيا في التخطيط لزراعة 15 مليار شجرة، ووصولًا إلى تمكين المملكة المتحدة من تتبُّع تفتحات الطحالب الضارة. توفِّر هذه الشراكة رؤى استراتيجية للعمل المناخي، ومراقبة البيئة، والاستجابة للطوارئ.