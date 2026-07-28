الثقة تحتاج إلى إثبات: من يتحكم فعليًا في الذكاء الاصطناعي الخاص بك؟

يلتقي Malcolm Gladwell في جلسة حوارية مباشرة على منصة VivaTech مع Ana Paula Assis من IBM وGiovanni D'Aniello، مدير المعلومات التنفيذي في AXA، لمناقشة كيف يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن بين الابتكار والتحكم والثقة والمرونة في عصر الذكاء الاصطناعي.

 

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حلقة Smart Talks من فعالية VivaTech

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لعل ما يميز المرحلة الحالية عمّا شهدناه سابقًا هو كيفية تبني الشركات للابتكار عن قصد ووعي. فقد كان الأمر في السابق مدفوعًا إلى حد كبير بالسهولة والسرعة، أما الآن فلا بد من الجمع بين السهولة والسرعة والنهج المقصود والمدروس. ويجب أن تتمتع برؤية واضحة للقرارات التي تتخذها، وأن تُبقي خياراتك أكثر انفتاحًا.
Ana Paula Assis نائب الرئيس الأول ورئيس IBM لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ IBM

أبرز الأحداث

سُجِّلَت هذه الحلقة أمام جمهور حي في باريس خلال فعالية VivaTech 2026.

Ana Paula Assis من IBM خلال الحوار
Ana Paula Assis من IBM خلال الحوار
Giovanni D'Aniello من AXA (يسارًا) وAna Paula Assis من IBM (يمينًا) على منصة VivaTech
Giovanni D'Aniello من AXA (يسارًا) وAna Paula Assis من IBM (يمينًا) على منصة VivaTech
Malcolm Gladwell، مقدم برنامج Smart Talks with IBM
Malcolm Gladwell، مقدم برنامج Smart Talks with IBM
التحليل العميق معادلة السيادة الرقمية استكشف حلول السيادة الرقمية وهم السيادة: لماذا لا تملك معظم المؤسسات التحكم الذي تظن أنها تملكه

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صورة شخصية لـ Giovanni D'Aniello
Giovanni D'Aniello

المدير التنفيذي للمعلومات في مجموعة AXA
صورة شخصية مستطيلة لـ Ana Paula Assis
Ana Paula Assis

نائب الرئيس الأول ورئيس IBM لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ
Malcolm Gladwell مبتسم
Malcolm Gladwell

كاتب من قائمة الأكثر مبيعًا ومقدِّم بودكاست Pushkin Industries

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الصورة المصغرة لحلقة "التحول الكمي في الاكتشافات الطبية الحيوية"
التحول الكمي في الاكتشافات الطبية الحيوية

تناقش الدكتورة Lara Jehi وMalcolm Gladwell كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية تشكيل مستقبل الأبحاث الطبية الحيوية. من محاكاة الجزيئات إلى تسريع اكتشاف الأدوية، تعرَّف على ما يعنيه هذا التحول لمستقبل الرعاية الصحية.
شخصان يجلسان إلى طاولة في مكتب عصري، يتحدثان أمام الميكروفونات، مع ظهور نص على الشاشة يقول: "Inside the Octagon with UFC"
داخل Octagon: كيف يسلط الذكاء الاصطناعي الضوء على أسرع اللحظات في UFC

معظم ما يحدث داخل حلبة UFC أسرع من أن تلتقطه العين البشرية. وهنا يأتي دور Alon Cohen، الذي أمضى 15 عامًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على رصد تلك اللحظات. يجلس Malcolm Gladwell معه ليوضح كيف تقدم UFC وIBM رؤية ووضوحًا لأسرع لحظات هذه الرياضة.
متحدثان يجلسان على منصة أمام خلفية ملونة، مع ظهور عبارة "Brewing Smarter with HEINEKEN" على الشاشة.
تخمير أذكى: كيف تستخدم HEINEKEN الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في عملياتها العالمية

في الحلقة الافتتاحية للموسم السابع من برنامج Smart Talks with IBM، يجري Malcolm Gladwell حوارًا أمام جمهور مباشر في SXSW مع Surajeet Ghosh، رئيس الذكاء الاصطناعي في HEINEKEN، لاستكشاف كيفية استخدام الشركة للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل عملياتها التشغيلية وتصبح أكثر شركات التخمير ترابطًا على مستوى العالم.
غلاف حلقة Mixture of Experts - "ناسا والذكاء الاصطناعي: فك رموز الكون"
وكالة NASA والذكاء الاصطناعي: فك شفرة الكون

طوَّرت NASA وIBM نماذج أساسية متقدمة للذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وكشف الأنماط على الأرض وما وراءها. تُحدث هذه الأدوات تأثيرًا فعليًا في أرض الواقع، بدءًا من مساعدة كينيا في التخطيط لزراعة 15 مليار شجرة، ووصولًا إلى تمكين المملكة المتحدة من تتبُّع تفتحات الطحالب الضارة. توفِّر هذه الشراكة رؤى استراتيجية للعمل المناخي، ومراقبة البيئة، والاستجابة للطوارئ.
غلاف حلقة Mixture of Experts - "استكشاف مستقبلنا في عالم الكم"
استكشاف مستقبلنا في عالم الكم

يتوجَّه Malcolm Gladwell إلى أسبوع التكنولوجيا في سان فرانسيسكو ليُجري حديثًا مع Jay Gambetta، المدير الجديد للأبحاث في IBM، أمام جمهور مباشر. يناقشان خطط IBM لتوسيع قدرات الحوسبة الكمية، والتجارب الرائدة الجارية بالفعل، والتأثير المحتمل لهذه الحواسيب الجديدة في الكيمياء والطب وحتى التمويل.
غلاف حلقة Mixture of Experts - "بناء أعمال أذكى بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية"
ابتكار أعمال أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

يُجري Malcolm Gladwell حوارًا مع Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، في حلقة مباشرة خاصة لمناقشة الإمكانات الثورية للحوسبة الكمية، والتأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في الأعمال، وكيف أنَّ تنبؤات Krishna الاستشرافية منذ التسعينيات ما زالت توجِّه ابتكارات IBM حتى اليوم.
غلاف حلقة Mixture of Experts - "شغف عشاق فيراري.. ينطلق بقوة الذكاء الاصطناعي"
قاعدة جماهير فيراري، مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تُعيد كلٌّ من Scuderia Ferrari وIBM تعريف تفاعل الجماهير من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية متقدمة. اكتشِف كيف تساعد IBM فريق Scuderia Ferrari على تعزيز التواصل مع نحو 400 مليون معجب حول العالم، ودفع الابتكار وبناء المجتمع في العصر الرقمي.
غلاف حلقة Mixture of Experts - "L'Oréal وIBM: الجمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي"
L'Oréal وIBM: الجمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تنتقل الحلقة إلى مركز البحث والابتكار التابع لدى L’Oréal في نيوجيرسي، حيث يستكشف Malcolm Gladwell تعقيدات صياغة مستحضرات التجميل وشراكة L’Oréal مع IBM في مجال الذكاء الاصطناعي. اكتشِف كيف يغيِّر الذكاء الاصطناعي صناعة الجمال، ما يجعل المنتجات أكثر استدامة وابتكارًا.
غلاف حلقة Mixture of Experts - "كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي إحداث ثورة في التعليم"
كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي المساهمة في تحويل التعليم

يزور Malcolm Gladwell جامعة Kennesaw State للتعرُّف على Jiwoo، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المعلمين المستقبليين على ممارسة التعليم التفاعلي من خلال محاكاة التفاعلات الصفية مع الطلاب. اكتشِف تأثير الذكاء الاصطناعي على أساليب التدريس لتحضير المعلمين للصف الدراسي.
كيف يمكن لشركة IBM المساعدة
حلول الذكاء الاصطناعي استكشف حلول الذكاء الاصطناعي
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للأعمال استكشف IBM watsonx Orchestrate
استكمل رحلة تعلُّم الذكاء الاصطناعي استكشف المزيد عن الدورات التعليمية في IBM
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