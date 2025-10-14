يقدِّم بودكاست The Coherence Times شرحًا لعالم لحوسبة Quantum المعقد، من خلال دروس تأسيسية تستعرض تحديات هذه التقنية الفارقة واختراقاتها التي ترسم ملامح هذا العصر.
في هذا البودكاست، يتحدث مضيفنا Ryan Mandelbaum مع التقنيين والباحثين والقادة في مجال الكمومية لكشف تعقيدات عالم الكم. شاهد لتكتسب فهمًا أعمق لكيفية عمل هذه التقنية، ولتتعرف إلى الإمكانات الهائلة التي تعد بها حوسبة Quantum.
تابعنا كل ثلاثاء بالتناوب عند الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) لتنضم إلى الرحلة الكمية.
🎙️The Coherence Times (بودكاست): Ryan. سعيد جدًا بانضمامك مضيفًا لنا! بالنسبة للمستمعين الذين يرغبون في التعرّف عليك بشكل أفضل، كيف تصف نفسك في جملة واحدة؟
🐦 Ryan Mandelbaum (المضيف): في داخلي ذئبان—يريد أحدهما فهم الأسس الجوهرية للكون، بينما يأمل الآخر أن يرى الكثير من الطيور النادرة.
🎙️The Coherence Times (بودكاست): أحببت ذلك. من عالم الكم بأسره... ما الفكرة في مجال الكم التي تشعر بأنها الأقرب إليك، ولماذا؟
🐦 Ryan Mandelbaum (المضيف): أجد نفسي قريبًا جدًا من مفهوم التراكب—فكرة أن الكون يسمح بطبيعته للجسيمات بأن تكون في حالات متعددة في الوقت نفسه. وأظن أن داخل كل كيوبت ذئبين أيضًا—أحدهما في الحالة 0 والآخر في الحالة 1 (إلى أن تقيس الكيوبت، بطبيعة الحال).
🎙️The Coherence Times (بودكاست): Ryan، هل هناك ما تود مشاركته مع الجمهور حول ما يمكن توقعه هذا الموسم؟
🐦 Ryan Mandelbaum (المضيف): بالتأكيد. استمع إلى هذا البودكاست إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الكم، واستمع إليّ وأنا أتحدى بعضًا من أذكى الفيزيائيين في العالم لشرح هذه الموضوعات بطريقة تتيح لأي شخص فهمها.
