ما المقصود بأسلوب البرمجة Vibe Coding؟

في هندسة البرمجيات، يشهد التطوير تحوُّلًا من البرمجة اليدوية الصارمة إلى بيئة أكثر مرونة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويأتي Vibe Coding في طليعة هذا التغيير. تم تقديم "Vibe Coding" بواسطة عالم الكمبيوتر المعروف Andrej Karpathy في فبراير 2025، حيث شدَّد على أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات.

يتماشى هذا المفهوم مع التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصةً النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT وClaude وCodex من OpenAI، لمساعدة المطورين في الحفاظ على التركيز الإبداعي وأتمتة عمليات البرمجة.

يُعَد Vibe Coding نهجًا جديدًا في البرمجة يسمح للمستخدمين بالتعبير عن نواياهم باستخدام اللغة العادية، ليحوِّل الذكاء الاصطناعي هذه الأفكار إلى كود قابل للتنفيذ.الهدف من Vibe Coding هو إنشاء بيئة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي كمساعدين للبرمجة يعملون على تقديم اقتراحات فورية، وأتمتة العمليات الروتينية، وإنتاج هياكل قواعد برمجية قياسية.1