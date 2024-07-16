ما هو انحراف النموذج؟

لكشف الانحراف والتخفيف منه، يمكن للمؤسسات مراقبة وإدارة الأداء على منصة البيانات والذكاء الاصطناعي الخاصة بها. إذا لم تتم مراقبته بشكل صحيح بمرور الوقت، يمكن حتى لنموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تدريباً وغير المتحيز أن "ينحرف" عن معاييره الأصلية وينتج نتائج غير مرغوب فيها عند نشره. يعد اكتشاف الانحراف أحد المكونات الأساسية للحوكمة القوية للذكاء الاصطناعي.

يمكن للنماذج المبنية على البيانات التاريخية أن تصبح راكدة بسرعة. في كثير من الأحيان، تظهر دائمًا نقاط بيانات جديدة—اختلافات جديدة وأنماط جديدة واتجاهات جديدة —لا يمكن للبيانات التاريخية القديمة أن تلتقطها. إذا لم يتطابق تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الواردة، فلن يتمكن من تفسير تلك البيانات بدقة أو استخدام تلك البيانات الحية لإجراء تنبؤات دقيقة موثوقة.

إذا لم يتم اكتشاف الانحراف والتخفيف من حدته بسرعة، يمكن أن ينحرف أكثر من ذلك، مما يزيد من الضرر الذي يلحق بالعمليات. يتيح كشف الانحراف للمؤسسات الحصول على نتائج دقيقة بشكل مستمر من نماذجها.