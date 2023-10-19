إن LLMOps هو اختصار "عمليات النماذج اللغوية الكبيرة"، ويشير إلى الممارسات المتخصصة وسير العمل الذي يسرع تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها طوال دورة حياتها.
يمكن لمنصات عمليات النماذج اللغوية الكبيرة تقديم إدارة أكثر كفاءة للمكتبات، وخفض التكاليف التشغيلية وتمكين عدد أقل من الموظفين التقنيين من إكمال المهام. وتشمل هذه العمليات المعالجة المسبقة للبيانات، والتدريب على النماذج اللغوية، والمراقبة، والضبط الدقيق والنشر. وكما هو الحال مع عمليات التعلم الآلي (MLOps)، فقد بنيت عمليات النماذج اللغوية الكبيرة بناءً على التعاون بين علماء البيانات ومهندسي عمليات التطوير ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات.
تمثل النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT من OpenAI باستخدام GPT-4 وBERT من Google فئة جديدة وأكثر تقدمًا من نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي يمكنها الإجابة بسرعة عن أسئلة اللغة الطبيعية، وتوفير التلخيصات واتباع التعليمات المعقدة.
تجمع منصة عمليات النماذج اللغوية الكبيرة بين علم البيانات وهندسة البرمجيات في بيئة تعاونية للقيام باستكشاف البيانات، وتتبع التجارب في الوقت الفعلي، والهندسة السريعة، بالإضافة إلى إدارة النماذج والمسارات. تعمل عمليات النماذج اللغوية الكبيرة على أتمتة المهام التشغيلية ومهام المراقبة في دورة حياة التعلم الآلي.
تعرّف على العناصر الأساسية وأفضل الممارسات لمساعدة فِرق عملك على تسريع الذكاء الاصطناعي المسؤول.
نظرًا لأن عمليات النماذج اللغوية الكبيرة تقع ضمن نطاق عمليات التعلم الآلي، فقد يتم التغاضي عنها أو حتى الإشارة إليها باسم "عمليات التعلم الآلي من أجل النماذج اللغوية الكبيرة"، ومع ذلك يجب النظر إلى عمليات النماذج اللغوية الكبيرة بشكل منفصل لأنها تركز بشكل خاص على تبسيط تطوير النماذج اللغوية الكبيرة. فيما يلي طريقتان تتغير بهما مهام سير عمل التعلم الآلي (ML) ومتطلباته مع النماذج اللغوية الكبيرة بشكل خاص.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر منصات عمليات النماذج اللغوية الكبيرة ما يعتقد أنها وظائف عمليات التعلم الآلي النموذجية:
يمكن أن تحقق عمليات النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة أكبر لمجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك:
يمكن تجميع الفوائد الأساسية لعمليات النماذج اللغوية الكبيرة تحت ثلاثة عناوين رئيسية: الكفاءة والحد من المخاطر وقابلية التوسع.
الفاعلية
تمكن عمليات النماذج اللغوية الكبيرة فرقك من إنجاز المزيد بموارد أقل، بدءًا من تعاون الفريق. يمكن تبسيط الجهود عندما يتمكن علماء البيانات ومهندسو التعلم الآلي والمعنيون بعمليات التطوير والأطراف المعنية من التعاون بسرعة أكبر على منصة موحدة للاتصال ومشاركة المعارف وتطوير النماذج ونشرها—وكل ذلك يؤدي إلى تسليم أسرع.
يمكن خفض التكاليف الحسابية عن طريق تحسين تدريب النموذج واختيار الهياكل المناسبة واستخدام التقنيات بما في ذلك تقليم النماذج والتكميم. يمكن أن تساعد عمليات النماذج اللغوية الكبيرة في ضمان الوصول إلى موارد الأجهزة المناسبة مثل وحدات معالجة الرسومات، من أجل الضبط الدقيق الفعال ومراقبة استخدام الموارد وتحسينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبسيط إدارة البيانات عندما تعزز عمليات النماذج اللغوية الكبيرة ممارسات إدارة البيانات الفعالة، للمساعدة على ضمان توريد مجموعات البيانات عالية الجودة وتنظيفها واستخدامها للتدريب.
يمكن تحسين المعلمات الفائقة، بما في ذلك معدلات التعلم وأحجام الدفعات لتقديم الأداء الأمثل، بينما يمكن للتكامل مع عمليات البيانات أن تسهل تدفق البيانات بسلاسة من الاستيعاب إلى نشر النماذج—وتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
يمكن تسريع حلقات التكرار والتعليقات من خلال أتمتة المهام المتكررة وتمكين التجريب السريع. باستخدام إدارة النماذج، يمكن لعمليات النماذج اللغوية الكبيرة أن تبسط عمليات النماذج اللغوية الكبيرة من بدايتها إلى نهايتها، ما يساعد على ضمان إنشاء النماذج وتدريبها وتقييمها ونشرها على النحو الأمثل.
يمكن تحسين أداء النماذج باستخدام بيانات التدريب عالية الجودة وذات صلة بالمجال. بالإضافة إلى ذلك، عند مراقبة النماذج وتحديثها باستمرار، يمكن لعمليات النماذج اللغوية الكبيرة ضمان أفضل أداء. يمكن تسريع تطوير النماذج والمسارات لتقديم نماذج عالية الجودة ونشر النماذج اللغوية الكبيرة للإنتاج بشكل أسرع.
الحد من المخاطر
يمكنك تحسين الأمان والخصوصية باستخدام عمليات النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة والتي تعمل على مستوى المؤسسات لتحديد أولويات حماية المعلومات الحساسة، ما يساعد على منع الثغرات الأمنية والوصول غير المصرح به. وتساعد الشفافية والاستجابات الأسرع للطلبات التنظيمية على ضمان قدر أكبر من الامتثال لسياسات مؤسستك أو صناعتك.
قابلية التوسع
تتيح عمليات النماذج اللغوية الكبيرة سهولة التوسع وإدارة البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية عندما تحتاج آلاف النماذج إلى الإشراف عليها والتحكم فيها وإدارتها ومراقبتها من أجل التكامل المستمر والتسليم المستمر والنشر المستمر. يمكن لعمليات النماذج اللغوية الكبيرة القيام بذلك عن طريق تحسين زمن انتقال النموذج، والذي يمكن تحسينه لتوفير تجربة مستخدم أكثر استجابة.
يمكن تبسيط قابلية التوسع من خلال مراقبة النموذج ضمن بيئة تكامل وتسليم ونشر مستمرة. يمكن لمسارات النماذج اللغوية الكبيرة تشجيع التعاون وتقليل النزاعات وتسريع دورات الإصدار. ويمكن أن تتيح قابلية تكرار مسارات النماذج اللغوية الكبيرة تعاونًا أكثر إحكامًا عبر فرق البيانات، وبالتالي سيقلل ذلك النزاعات مع عمليات التطوير وتكنولوجيا المعلومات، ويعجل سرعة الإصدار.
أحمال التشغيل التي يمكن إدارتها بسلاسة، حتى أثناء تقلبها. يستطيع نظام عمليات النماذج اللغوية الكبيرة التعامل مع كميات كبيرة من الطلبات في وقت واحد، وهو أمر ضروري بشكل خاص لتطبيقات المؤسسات.
للحصول على عمليات أكثر سلاسة، إليك بعض الاقتراحات التي يجب وضعها في الحسبان.
المشاركة المجتمعية: تفاعل مع مجتمع مفتوح المصدر لتبقَ على اطلاع بأحدث التطورات وأفضل الممارسات. تحدث التغييرات بسرعة.
إدارة الموارد الحاسوبية: يتضمن تدريب النماذج اللغوية الكبيرة عمليات حسابية مكثفة على مجموعات بيانات كبيرة. يمكن لوحدات معالجة الرسومات المتخصصة أن تتيح عمليات أسرع وتسرع العمليات المتوازية للبيانات.
المراقبة والصيانة المستمرة للنموذج: يمكن لأدوات المراقبة أن تكشف عن الانحراف في أداء النموذج بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي استخدام التعليقات الواقعية على مخرجات النموذج إلى تحسين النموذج وإعادة تدريبه.
إدارة البيانات: اختر برنامجًا مناسبًا للتعامل مع أحجام البيانات الكبيرة، ما يضمن استرداد البيانات بكفاءة على مدار دورة حياة النماذج اللغوية الكبيرة. تتبع تغييرات البيانات وتطويرها باستخدام إصدار البيانات. احمِ البيانات من خلال تشفير الانتقال وضوابط الوصول. قم بأتمتة جمع البيانات وتنظيفها ومعالجتها مسبقًا لتوفير تدفق مستمر للبيانات عالية الجودة. تأكد من تعيين الإصدار على مجموعات البيانات من أجل تقديم انتقالات سلسة بين إصدارات مجموعات البيانات المختلفة.
إعداد البيانات وهندسة التلقين: حول البيانات واجمعها وألغِ تكرارها بشكل منتظم. تأكد من أن البيانات مرئية وقابلة للمشاركة عبر فرق البيانات.
النشر: لتحقيق أكبر قدر من الفعالية من حيث التكلفة، قم بتخصيص نموذج مدرب مسبقًا لمهام محددة. توفر منصات مثل NVIDIA TensorRT وONNX Runtime أدوات لتحسين التعلم العميق.
التعافي من الكوارث والتكرار: أنشئ نسخًا احتياطية من النماذج والبيانات والتكوينات بانتظام في حالة حدوث كوارث. باستخدام التكرار، يمكنك التعامل مع حالات فشل النظام من دون التأثير على توفر النموذج.
تطوير النماذج الأخلاقية: توقع واكتشاف وتصحيح التحيزات في بيانات التدريب ومخرجات النموذج التي يمكن أن تشوه المخرجات.
التعليقات البشرية: التعلم المعزز من التعليقات البشرية (RLHF) يمكن أن يحسن تدريب النماذج اللغوية الكبيرة. نظرًا لأن مهام النماذج اللغوية الكبيرة غالبًا ما تكون مفتوحة، يمكن أن تكون تعليقات المستخدم النهائي حاسمة في تقييم أداء النماذج اللغوية الكبيرة.
سلاسل النماذج اللغوية الكبيرة أو مساراتها: بفضل تسهيلها بواسطة إطارات عمل مثل LangChain أو LlamaIndex، يمكنك ربط العديد من مكالمات النماذج اللغوية الكبيرة أو تفاعلات النظم الخارجية لتوفير إمكانية القيام بالمهام المعقدة مثل الإجابة عن أسئلة المستخدم.
مراقبة النماذج: أنشئ آليات تتبع لدورة حياة النموذج والمسارات، والإصدارات للمساعدة في ضمان إدارة دورة الحياة بفعالية للقطع الأثرية والتحولات.
تدريب النموذج: استخدام التدريب الموزع لإدارة الحجم الضخم للبيانات والمعلمات في النماذج اللغوية الكبيرة. كما يمكنك ضبط النماذج بانتظام باستخدام بيانات جديدة للحفاظ على تحديثها وفعاليتها.
أمن النماذج: افحص النماذج كثيرًا بحثًا عن الثغرات الأمنية وأجرِ عمليات تدقيق واختبارات أمنية منتظمة.
الخصوصية والامتثال: تحقق من أن العمليات تلتزم باللوائح التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) من خلال عمليات التحقق من الامتثال المنتظمة. في ظل وجود الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة في الأخبار، يجب أن يكون هناك تدقيق.
هندسة التلقين: يمكن للنماذج التي تتبع التعليمات اتباع التعليمات والمطالبات المعقدة. سيكون إعداد قوالب المطالبات تلك بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية للاستجابات الدقيقة والموثوقة، وتقليل فرصة هلوسة النموذج أو اختراق عمليات هندسة التلقين.
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