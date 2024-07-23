ما المقصود بضبط المعلمات الفائقة؟

يتمثل الهدف من ضبط المعلمات الفائقة في تحقيق التوازن بين الانحياز والتباين. الانحياز هو الاختلاف بين تنبؤات النموذج والواقع. كما تفشل النماذج غير المضبوطة أو غير الملائمة في تمييز العلاقات الرئيسية بين نقاط البيانات ولا تستطيع استخلاص الاستنتاجات المطلوبة اللازمة لتحقيق الأداء الدقيق.

التباين هو حساسية النموذج للبيانات الجديدة. وينبغي أن يقدم النموذج الموثوق به نتائج متسقة عند الانتقال من بيانات التدريب إلى مجموعات بيانات أخرى. ومع ذلك، تكون النماذج شديدة التباين معقدة للغاية، فهي تتناسب بشكل مفرط مع البيانات التدريب الأصلية وتواجه صعوبات في استيعاب البيانات الجديدة.

تكون النماذج منخفضة الانحياز دقيقة، بينما تكون النماذج منخفضة التباين متسقة. ويعمل الضبط الجيد للمعلمات الفائقة على تحسين كلا الأمرين لإنشاء أفضل نموذج للمهمة مع زيادة كفاءة الموارد الحسابية أثناء التدريب.