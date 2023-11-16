ما هو الضبط؟

الانحدار الخطي والانحدار اللوجستي كلاهما نموذجان تنبئيان يدعمان التعلم الآلي. يهدف الانحدار الخطي (أو المربعات الصغرى العادية) إلى قياس تأثير واحد أو أكثر من المؤشرات على إخراج معين والتنبؤ به من خلال إيجاد أفضل خط مناسب من خلال نقاط البيانات المقدمة (أي بيانات التدريب). ويهدف الانحدار اللوجستي إلى تحديد احتمالات الفئة عن طريق مخرجات ثنائية بالنظر إلى مجموعة من متغيرات التنبؤ. بمعنى آخر، يقدم الانحدار الخطي تنبؤات كمّية مستمرة بينما ينتج الانحدار اللوجستي تنبؤات فئوية منفصلة.5

وبطبيعة الحال، مع زيادة عدد متغيرات التنبؤ في أي من نموذجي الانحدار، فإن العلاقة بين المدخلات والمخرجات ليست دائمًا واضحة وتتطلب معالجة صيغة الانحدار.أدخل الضبط.توجد ثلاثة أشكال رئيسية لضبط نماذج الانحدار.لاحظ أن هذه القائمة ليست سوى مسح قصير.ويختلف تطبيق أساليب الضبط هذه سواءً في الانحدار الخطي أو اللوجستي بشكل دقيق.

- انحدار لاسو(أو ضبط L1) هو أسلوب ضبط يطبق قيمًا جزائية على المعامِلات المرتبطة ذات القيمة العالية.ويقدم حدّ ضبط (يُسمى أيضًا الحد الجزائي) في دالة خسارة مجموع الأخطاء المربعة (SSE) الخاصة بالنموذج.وهذا الحد الجزائي هو القيمة المطلقة لمجموع المعامِلات.ويُتحكم فيه بواسطة المعلمة الفائقة لامدا (λ)، التي تقلل من أوزان السمات المحددة إلى الصفر. ويؤدي انحدار لاسو إلى إزالة السمات متعددة الخطية من النموذج تمامًا.

- انحدار ريدج (أو ضبط L2) هو أسلوب ضبط يطبق قيمًا جزائية بشكل مماثل على المعامِلات ذات القيمة العالية من خلال إدخال حدّ جزائي في دالة خسارة SSE. ومع ذلك، فهو يختلف عن انحدار لاسو. أولاً، الحد الجزائي في انحدار ريدج هو المجموع المربع للمعامِلات وليس القيمة المطلقة للمعامِلات.ثانيًا، لا يؤدي انحدار ريدج إلى تفعيل اختيار السمة. وبينما يستطيع الحد الجزائي لانحدار لاسو إزالة سمات من النموذج عن طريق انكماش قيم المعامل إلى الصفر، فإن انحدار ريدج سيؤدي فقط إلى انكماش أوزان السمات نحو الصفر ولكن ليس إلى الصفر أبدًا.

- الضبط المرن الصافي يجمع في الأصل بين كل من انحدار لاسو وانحدار ريدج لكن مع إدراج الحد الجزائي L1 و L2 في دالة خسارة SSE. إذ يستمد كل من L2 و L1 قيمة الحد الجزائي الخاص بهما، على التوالي، عن طريق تربيع أو أخذ القيمة المطلقة لمجموع أوزان السمة. وتُدرج الشبكة المرنة هاتين القيمتين الجزائيتين في معادلة دالة التكلفة (SSE). وبهذه الطريقة، تعالج الشبكة المرنة التعدد الخطي مع تمكين اختيار السمات أيضًا.6

في الإحصاء، يُطلق على هذه الأساليب أيضًا اسم "معامل الانكماش"؛ لأنها تقلص قيم معامل التنبؤ في النموذج التنبئي. في كل الأساليب الثلاثة، تتحكم لامدا في قوة الحد الجزائي، ويمكن حسابه باستخدام أساليب التحقق المتبادل المتنوعة.