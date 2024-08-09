ما المقصود بالذكاء الاصطناعي (AI)؟

تحت الذكاء الاصطناعي مباشرةً، لدينا التعلم الآلي، والذي يتضمن إنشاء نماذج عن طريق تدريب خوارزمية على إجراء تنبؤات أو اتخاذ قرارات بناءً على البيانات. وهو يشمل مجموعة واسعة من التقنيات التي تمكّن أجهزة الكمبيوتر من التعلم من البيانات واستنتاج نتائج بناءً عليها دون أن يتم برمجتها صراحةً لمهام محددة.

هناك العديد من أنواع تقنيات أو خوارزميات التعلم الآلي، بما في ذلك الانحدار الخطي، والانحدار اللوجستي، وأشجار القرار، والغابات العشوائية، وآلات المتجهات الداعمة (SVMs)، وأقرب جار (KNN)، والتجميع والمزيد. كل من هذه الأساليب مناسبة لأنواع مختلفة من المشكلات والبيانات.

ولكن أحد أكثر أنواع خوارزميات التعلم الآلي شيوعًا هو ما يسمى بالشبكة العصبية (أو الشبكة العصبية الاصطناعية). يتم تصميم الشبكات العصبية على غرار بنية الدماغ البشري ووظيفته. تتكون الشبكة العصبية من طبقات مترابطة من العقد (على غرار الخلايا العصبية) التي تعمل معًا لمعالجة وتحليل البيانات المعقدة. الشبكات العصبية مناسبة تمامًا للمهام التي تنطوي على تحديد الأنماط والعلاقات المعقدة في كميات كبيرة من البيانات.

يطلق على أبسط شكل من أشكال التعلم الآلي التعلم الخاضع للإشراف، والذي يتضمن استخدام مجموعات البيانات المصنفة لتدريب الخوارزميات على تصنيف البيانات أو التنبؤ بالنتائج بدقة. في التعلم الخاضع للإشراف، يقوم البشر بإقران كل مثال تدريبي بتسمية مخرجات. الهدف هو أن يتعلم النموذج التعيين بين المدخلات والمخرجات في بيانات التدريب، حتى يتمكن من التنبؤ بتسميات البيانات الجديدة غير المرئية.