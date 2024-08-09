ما المقصود بالذكاء الاصطناعي (AI)؟

الذكاء الاصطناعي هو التقنية التي تمكّن الحواسيب والآلات من محاكاة التعلم البشري والفهم وحل المشكلات واتخاذ القرارات والإبداع والاستقلالية.
يمكن للتطبيقات والأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي رؤية الأشياء وتحديدها. يمكنها فهم اللغة البشرية والاستجابة لها. يمكنها التعلم من المعلومات والخبرات الجديدة. يمكنها تقديم توصيات مفصلة للمستخدمين والخبراء. ويمكنها التصرف بشكل مستقل، لتحل محل الحاجة إلى الذكاء البشري أو التدخل البشري (مثال كلاسيكي على ذلك السيارة ذاتية القيادة).
ولكن في عام 2024، يركز معظم الباحثين والممارسين في مجال الذكاء الاصطناعي—ومعظم العناوين الرئيسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي—على إحداث طفرات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، وهي تقنية قادرة على إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو ومحتويات أخرى أصلية. لفهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل، من المهم أولاً فهم التقنيات التي تم بناء أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عليها: التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق.
من الطرق البسيطة للتفكير في الذكاء الاصطناعي هو أنه سلسلة من المفاهيم المتداخلة أو المشتقة التي ظهرت على مدار أكثر من 70 عامًا:
تحت الذكاء الاصطناعي مباشرةً، لدينا التعلم الآلي، والذي يتضمن إنشاء نماذج عن طريق تدريب خوارزمية على إجراء تنبؤات أو اتخاذ قرارات بناءً على البيانات. وهو يشمل مجموعة واسعة من التقنيات التي تمكّن أجهزة الكمبيوتر من التعلم من البيانات واستنتاج نتائج بناءً عليها دون أن يتم برمجتها صراحةً لمهام محددة.
هناك العديد من أنواع تقنيات أو خوارزميات التعلم الآلي، بما في ذلك الانحدار الخطي، والانحدار اللوجستي، وأشجار القرار، والغابات العشوائية، وآلات المتجهات الداعمة (SVMs)، وأقرب جار (KNN)، والتجميع والمزيد. كل من هذه الأساليب مناسبة لأنواع مختلفة من المشكلات والبيانات.
ولكن أحد أكثر أنواع خوارزميات التعلم الآلي شيوعًا هو ما يسمى بالشبكة العصبية (أو الشبكة العصبية الاصطناعية). يتم تصميم الشبكات العصبية على غرار بنية الدماغ البشري ووظيفته. تتكون الشبكة العصبية من طبقات مترابطة من العقد (على غرار الخلايا العصبية) التي تعمل معًا لمعالجة وتحليل البيانات المعقدة. الشبكات العصبية مناسبة تمامًا للمهام التي تنطوي على تحديد الأنماط والعلاقات المعقدة في كميات كبيرة من البيانات.
يطلق على أبسط شكل من أشكال التعلم الآلي التعلم الخاضع للإشراف، والذي يتضمن استخدام مجموعات البيانات المصنفة لتدريب الخوارزميات على تصنيف البيانات أو التنبؤ بالنتائج بدقة. في التعلم الخاضع للإشراف، يقوم البشر بإقران كل مثال تدريبي بتسمية مخرجات. الهدف هو أن يتعلم النموذج التعيين بين المدخلات والمخرجات في بيانات التدريب، حتى يتمكن من التنبؤ بتسميات البيانات الجديدة غير المرئية.
التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات، تسمى الشبكات العصبية العميقة، والتي تحاكي عن كثب قوة صنع القرار المعقدة للدماغ البشري.
تشتمل الشبكات العصبية العميقة على طبقة إدخال، وطبقات مخفية لا تقل عن ثلاث ولكن عادةً مئات الطبقات، وطبقة مخرجات، على عكس الشبكات العصبية المستخدمة في نماذج التعلم الآلي الكلاسيكية، والتي عادةً ما تحتوي على طبقة مخفية واحدة أو طبقتين فقط.
تتيح هذه الطبقات المتعددة التعلم غير الخاضع للإشراف: يمكنها أتمتة استخراج الميزات من مجموعات البيانات الكبيرة غير المصنفة وغير المنظمة، وتقديم تنبؤاتها الخاصة حول ما تمثله البيانات.
نظرًا لأن التعلم العميق لا يتطلب تدخلًا بشريًا، فإنه يمكّن التعلم الآلي على نطاق هائل. وهو مناسب تمامًا لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ورؤية الكمبيوتر، والمهام الأخرى التي تنطوي على التعرف السريع والدقيق على الأنماط والعلاقات المعقدة في كميات كبيرة من البيانات. تعمل بعض أشكال التعلم العميق على تشغيل معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في حياتنا اليوم.
يتيح التعلم العميق أيضًا:
يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يُطلق عليه أحيانًا "gen AI"، إلى نماذج التعلم العميق التي يمكنها إنشاء محتوى أصلي معقد—مثل النصوص الطويلة والصور عالية الجودة ومقاطع الفيديو أو الصوت الواقعي والمزيد—استجابةً لموجِّه المستخدم أو طلبه.
على مستوى عالٍ، تقوم النماذج التوليدية بتشفير تمثيل مبسط لبيانات التدريب الخاصة بها، ثم الاستفادة من هذا التمثيل لإنشاء عمل جديد مشابه، ولكن ليس مطابقًا، للبيانات الأصلية.
تم استخدام النماذج التوليدية لسنوات في الإحصاء لتحليل البيانات العددية. ولكن على مدار العقد الماضي، تطورت هذه النماذج لتحليل وتوليد أنواع بيانات أكثر تعقيداً. تزامن هذا التطور مع ظهور ثلاثة أنواع متطورة من نماذج التعلم العميق:
في العادة، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على ثلاث مراحل:
يبدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي "بنموذج أساس"؛ وهو نموذج تعلم عميق يعمل كأساس لأنواع مختلفة ومتعددة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
النماذج الأساسية الأكثر شيوعًا اليوم هي النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، التي تم إنشاؤها لتطبيقات إنشاء النصوص. ولكن هناك أيضًا نماذج أساسية لتوليد الصور ومقاطع الفيديو والصوت أو الموسيقى، ونماذج الأساس المتعددة الوسائط التي يمكن أن تدعم عدة أنواع من إنشاء المحتوى.
ولإنشاء نموذج أساسي، يقوم الممارسون بالتدريب خوارزمية التعلم العميق على كميات هائلة من البيانات الخام غير المنظمة وغير المصنفة ذات الصلة، مثل التيرابايتات أو البيتابايتات من النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو من الإنترنت. وينتج عن التدريب شبكة عصبية من مليارات المعلمات—تمثيلات مشفرة للكيانات والأنماط والعلاقات في البيانات—التي يمكنها توليد المحتوى بشكل مستقل استجابةً للمطالبات. وهذا هو نموذج الأساس.
تتطلّب عملية التدريب هذه حوسبة مكثّفة وتستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة: فهي تتطلب الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPU) المجمّعة وأسابيع من المعالجة، وكل ذلك يكلّف ملايين الدولارات. تُمكّن مشاريع نماذج الأساس المفتوحة المصدر، مثل Llama-2 التابعة لشركة Meta، مطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي من تجنب هذه الخطوة وتكاليفها الباهظة.
بعد ذلك، يجب ضبط النموذج على مهمة توليد محتوى محدد. يمكن القيام بذلك بطرق مختلفة، بما في ذلك:
يستطيع المطورون والمستخدمون تقييم مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستمرار، وضبط النموذج بشكل أكبر—حتى ولو مرة واحدة في الأسبوع—من أجل المزيد من الدقة أو الملاءمة. في المقابل، يتم تحديث نموذج الأساس نفسه بوتيرة أقل بكثير، ربما كل سنة أو 18 شهرًا.
خيار آخر لتحسين أداء تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي هو التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، وهي تقنية لتوسيع نموذج الأساس لاستخدام المصادر ذات الصلة خارج بيانات التدريب لتحسين المعلمات لتحقيق قدر أكبر من الدقة أو الصلة.
يقدم الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد في مختلف الصناعات والتطبيقات. وتشمل بعض الفوائد الأكثر شيوعاً ما يلي:
الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة المهام الروتينية والمتكررة والمملة في كثير من الأحيان—بما في ذلك المهام الرقمية مثل جمع البيانات وإدخالها ومعالجتها مسبقًا، والمهام المادية مثل اختيار المخزون في المستودعات وعمليات التصنيع. هذه الأتمتة تحرر العاملين للعمل على أعمال ذات قيمة أعلى وأكثر إبداعية.
سواءً استُخدم للدعـم في اتخاذ القرارات أو لصنع القرارات بشكل آلي بالكامل، فإن الذكاء الاصطناعي يتيح تنبؤات أسرع وأكثر دقة، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات وموثوقة. وعندما يُجمع الذكاء الاصطناعي مع الأتمتة، يُمكنه تمكين الشركات من اغتنام الفرص والاستجابة للأزمات فور ظهورها، في الوقت الفعلي ودون تدخل بشري.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقلل من الأخطاء البشرية بطرق مختلفة، بدءًا من توجيه الأشخاص خلال الخطوات الصحيحة للعملية، إلى الإبلاغ عن الأخطاء المحتملة قبل حدوثها، وأتمتة العمليات بالكامل دون تدخل بشري. وهذا مهم بشكل خاص في المجالات مثل الرعاية الصحية حيث تتيح الروبوتات الجراحية الموجهة بالذكاء الاصطناعي دقة متناسقة.
يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحسين دقتها باستمرار وتقليل الأخطاء بشكل أكبر مع تعرضها لمزيد من البيانات و "التعلم" من التجربة.
إن الذكاء الاصطناعي يعمل ومتاح دائمًا على مدار الساعة، ويقدم أداءً ثابتًا في كل مرة. ويمكن للمساعدين الافتراضيين أو روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخفيف متطلبات التوظيف لخدمة العملاء أو الدعم. وفي تطبيقات أخرى—مثل معالجة المواد أو خطوط الإنتاج—يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في الحفاظ على جودة العمل ومستويات الإنتاج الثابتة عند استخدامه لإكمال المهام المتكررة أو المملة.
من خلال أتمتة الأعمال الخطرة—مثل مراقبة الحيوانات أو التعامل مع المتفجرات أو أداء المهام في مياه المحيطات العميقة أو الارتفاعات العالية أو في الفضاء الخارجي—يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلغي الحاجة إلى تعريض العمال البشر لخطر الإصابة أو ما هو أسوأ من ذلك. ورغم أنه لم يتم إتقانها بعد، إلا أن السيارات ذاتية القيادة وغيرها من المركبات توفر إمكانية الحد من خطر إصابة الركاب.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي كثيرة. فيما يلي عينة صغيرة من حالات الاستخدام عبر مختلف الصناعات لتوضيح إمكاناتها:
يمكن للشركات تنفيذ روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع استفسارات العملاء وتذاكر الدعم والمزيد. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم أسئلة العملاء والاستجابة لها حول حالة الطلبات وتفاصيل المنتج وسياسات الإرجاع.
تمَكِّن روبوتات الدردشة والمساعدون الافتراضيون من توفير الدعم على مدار الساعة، وتوفير إجابات أسرع على الأسئلة الشائعة (FAQs)، وتحرير الوكلاء البشريين للتركيز على المهام عالية المستوى، وتقديم خدمة عملاء أسرع وأكثر اتساقًا.
يمكن للتعلم الآلي والتعلم العميق تحليل أنماط المعاملات وتحديد حالات الخلل، مثل الإنفاق غير المعتاد أو مواقع تسجيل الدخول، التي تشير إلى المعاملات الاحتيالية. وهذا يمكّن المؤسسات من الاستجابة بسرعة أكبر للاحتيال المحتمل والحد من تأثيره، مما يمنحها ويمنح العملاء مزيدًا من راحة البال.
يمكن لمتاجر التجزئة والبنوك وغيرها من الشركات التي تتعامل مع العملاء استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب مخصصة للعملاء وحملات تسويقية تسعد العملاء وتحسّن المبيعات وتمنع فقدان العملاء. بناءً على البيانات المستمدة من تاريخ مشتريات العملاء وسلوكياتهم، يمكن للتعلم العميق أن يوصي بالمنتجات والخدمات التي من المرجح أن يرغب العملاء في الحصول عليها، بل وحتى إنشاء نصوص مخصصة وعروض خاصة للعملاء الأفراد في الوقت الفعلي.
يمكن لمنصات التوظيف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تبسيط عملية التوظيف من خلال فحص السير الذاتية، ومطابقة المرشحين مع الوصف الوظيفي، وحتى إجراء المقابلات الأولية باستخدام تحليل الفيديو. يمكن لهذه الأدوات وغيرها من الأدوات أن تقلل بشكل كبير من الأعمال الورقية الإدارية الكثيرة المرتبطة بتوظيف عدد كبير من المرشحين. كما يمكنها أيضاً تقليل أوقات الاستجابة والوقت اللازم للتوظيف، مما يحسّن تجربة المرشحين سواء حصلوا على الوظيفة أم لا.
يمكن لأدوات توليد التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي التوليدي وأدوات الأتمتة تبسيط مهام البرمجة المتكررة المرتبطة بتطوير التطبيقات، وتسريع عمليات الترحيل والتحديث (إعادة التنسيق وإعادة الاستضافة) للتطبيقات القديمة على نطاق واسع. يمكن لهذه الأدوات تسريع المهام، والمساعدة في ضمان اتساق التعليمات البرمجية وتقليل الأخطاء.
يمكن لنماذج التعلم الآلي تحليل البيانات من أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء (IOT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) للتنبؤ بموعد الحاجة إلى الصيانة والتنبؤ بأعطال المعدات قبل حدوثها. تساعدك الصيانة الوقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منع فترة التعطل وتُمكِّنك من استباق مشكلات سلسلة التوريد قبل أن تؤثر على الأرباح النهائية.
تتسابق المؤسسات للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الفوائد العديدة التي يوفرها. ويعد هذا التبني السريع ضروريًا، ولكن تبني سير عمل الذكاء الاصطناعي والحفاظ عليه يأتي مع تحديات ومخاطر.
تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعات البيانات التي قد تكون عرضة لتسمم البيانات أو التلاعب بالبيانات أو تحيز البيانات أو الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تؤدي إلى اختراق أمن البيانات. يمكن للمؤسسات التخفيف من هذه المخاطر من خلال حماية سلامة البيانات وتنفيذ الأمان والتوافر طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها، من التطوير إلى التدريب والنشر وما بعد النشر.
يمكن لمصادر التهديد استهداف نماذج الذكاء الاصطناعي للسرقة أو الهندسة العكسية أو التلاعب غير المصرَّح به. وقد يعرِّضون صلاحية النموذج للخطر من خلال التلاعب ببنيته أو أوزانه أو معلماته، وهي العناصر الأساسية التي تحدِّد أداء ودقة وسلوك نموذج الذكاء الاصطناعي.
مثل جميع التقنيات، فإن النماذج عرضة للمخاطر التشغيلية مثل انحراف النموذج والتحيز والأعطال في هيكل الحوكمة. إذا تُركت دون معالجة، يمكن أن تؤدي هذه المخاطر إلى فشل النظام وثغرات أمنية في الأمن السيبراني التي يمكن لمصادر التهديد استخدامها.
إذا لم تعطِ المؤسسات الأولوية للسلامة والأخلاقيات عند تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنها قد تعرِّض نفسها لخطر انتهاك الخصوصية وإنتاج نتائج متحيزة. على سبيل المثال، قد تعزِّز البيانات المدربة المتحيزة المستخدَمة في قرارات التوظيف الصور النمطية المتعلقة بالجنس أو العرق وتُنتِج نماذج ذكاء اصطناعي تفضِّل مجموعات ديموغرافية معينة على أخرى.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي هي مجال متعدد التخصصات يدرس كيفية تحسين التأثير النافع للذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر والنتائج السلبية. يتم تطبيق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال نظام حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي يتكون من حواجز حماية تساعد على ضمان بقاء أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وأخلاقية.
تتضمن حوكمة الذكاء الاصطناعي آليات رقابية تعالج المخاطر. ويتطلب النهج الأخلاقي لحوكمة الذكاء الاصطناعي إشراك مجموعة واسعة من الأطراف المعنيين، بما في ذلك المطورين والمستخدمين وصناع السياسات وخبراء الأخلاق، للمساعدة في ضمان تطوير الأنظمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واستخدامها بما يتماشى مع قيم المجتمع.
فيما يلي القيم المشتركة المرتبطة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المسؤول:
مع تقدم الذكاء الاصطناعي، يواجه البشر تحديًا يتمثل في فهم وتتبع كيفية وصول الخوارزمية إلى النتيجة. الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير هو مجموعة من العمليات والأساليب التي تمكّن المستخدمين من البشر من تفسير وفهم النتائج والمخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الخوارزميات والثقة بها.
على الرغم من أن التعلم الآلي، بطبيعته، هو شكل من أشكال التمييز الإحصائي، فإن هذا التمييز يصبح غير مقبول عندما يضع مجموعات متميزة في وضع منهجي أفضل ومجموعات غير متميزة معينة في وضع منهجي غير موات، مما قد يتسبب في أضرار متنوعة. لتشجيع الإنصاف، يمكن للممارسين محاولة تقليل التحيز الخوارزمي عبر جمع البيانات وتصميم النموذج، وبناء فرق عمل أكثر تنوعًا وشمولية.
يتعامل الذكاء الاصطناعي القوي بفعالية مع الظروف الاستثنائية، مثل حالات الخلل في المدخلات أو الهجمات الخبيثة، دون التسبب في ضرر غير مقصود. كما أنه مصمم لتحمل التداخل المتعمد وغير المتعمد من خلال الحماية من الثغرات الأمنية المكشوفة.
يجب على المؤسسات تطبيق مسؤوليات واضحة وحوكمة فعالة
هياكل لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ونشرها ونتائجها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على رؤية كيفية عمل خدمة الذكاء الاصطناعي،
تقييم وظائفه، وفهم نقاط قوته و
القيود. توفر الشفافية المتزايدة معلومات للذكاء الاصطناعي
تمكين المستهلكين من فهم كيفية إنشاء خدمات أو نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل.
العديد من الأطر التنظيمية، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، تفرض على المؤسسات الالتزام بمبادئ الخصوصية المعينة عند معالجة المعلومات الشخصية. من الضروري أن تكون قادرًا على حماية نماذج الذكاء الاصطناعي التي قد تحتوي على معلومات شخصية، والتحكم في البيانات التي تدخل النموذج في المقام الأول، وبناء أنظمة قابلة للتكيف يمكنها التكيف مع التغييرات في اللوائح والمواقف المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
من أجل وضع سياق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من التعقيد والتطور، حدد الباحثون عدة أنواع من الذكاء الاصطناعي تشير إلى مستوى تعقيده وتطوره:
الذكاء الاصطناعي الضعيف: يُعرف أيضًا باسم "الذكاء الاصطناعي الضيق"، وهو أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لأداء مهمة محددة أو مجموعة من المهام. قد تشمل الأمثلة تطبيقات المساعد الصوتي "الذكية"، مثل Alexa من Amazon، و Siri من Apple، أو روبوت المحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المركبات ذاتية القيادة التي وعدت بها Tesla.
الذكاء الاصطناعي القوي: المعروف أيضا باسم "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI) أو "general AI"، يمتلك القدرة على فهم المعرفة وتعلمها وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من المهام على مستوى يساوي أو يفوق الذكاء البشري. هذا المستوى من الذكاء الاصطناعي نظري حاليًا ولا توجد أنظمة ذكاء اصطناعي معروفة تقترب من هذا المستوى من التطور. يزعم الباحثون بأنه إذا كان الذكاء الاصطناعي العام ممكنًا، فإنه يتطلب زيادات كبيرة في قوة الحوسبة. وعلى الرغم من التطورات الحديثة في تطوير الذكاء الاصطناعي، تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية الإدراك بالخيال العلمي راسخة في هذا المجال.
تعود فكرة "الآلة التي تفكر" إلى اليونان القديمة. ولكن منذ ظهور الحوسبة الإلكترونية (وبالنسبة لبعض المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه المقالة)، تتضمن الأحداث والإنجازات المهمة في تطور الذكاء الاصطناعي ما يلي:
1950
ينشر Alan Turing آلات الحوسبة والذكاء. "في هذه الورقة البحثية، يطرح Turing—الذي اشتهر بفك شفرة ENIGMA الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية وغالباً ما يشار إليه كأب علم الحاسوب"—السؤال التالي: "هل يمكن للآلات أن تفكر؟"
من هناك، يقترح اختبارًا، يُعرف الآن باسم "اختبار تورينج"، حيث يحاول محقق بشري التمييز بين استجابة نصية للكمبيوتر والبشر. على الرغم من أن هذا الاختبار خضع لفحص دقيق منذ نشره، إلا أنه لا يزال جزءًا مهمًا من تاريخ الذكاء الاصطناعي، ومفهومًا مستمرًا ضمن الفلسفة حيث يستخدم أفكارًا حول اللغويات.
1956
صاغ John McCarthy مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي على الإطلاق في كلية دارتموث. (استمر McCarthy في ابتكار لغة Lisp). وفي وقت لاحق من ذلك العام ، ابتكر Allen Newell و J.C. Shaw و Herbert Simon برنامج The Logic Theorist، وهو أول برنامج كمبيوتر يعمل بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق.
1967
يقوم Frank Rosenblatt ببناء Mark 1 Perceptron، وهو أول كمبيوتر يعتمد على الشبكة العصبية التي "تتعلم" من خلال التجربة والخطأ. بعد عام واحد فقط، نشر Marvin Minsky و Seymour Papert كتابًا بعنوان Perptrons، والذي أصبح العمل الرائد في مجال الشبكات العصبية، وحجة ضد مبادرات البحث المستقبلية في مجال الشبكات العصبية، على الأقل لفترة من الوقت.
1980
قد أصبحت الشبكات العصبية، التي تستخدم خوارزمية الترحيل العكسي لتدريب نفسها، تُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
1995
ينشر Stuart Russell و Peter Norvig كتاب الذكاء الاصطناعي: النهج الحديث، والذي أصبح أحد الكتب الرائدة في دراسة الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الكتاب، يتطرق الباحثان إلى أربعة أهداف أو تعريفات محتملة للذكاء الاصطناعي، والتي تميز أنظمة الكمبيوتر على أساس العقلانية والتفكير مقابل الفعل.
1997
يتغلب حاسوب Deep Blue التابع لشركة IBM على بطل العالم في الشطرنج آنذاك Garry Kasparov، في مباراة شطرنج (ومباراة إعادة).
2004
يكتب جون مكارثي ورقة بحثية بعنوان "ما هو الذكاء الاصطناعي؟"، ويقترح تعريفًا للذكاء الاصطناعي كثيرًا ما يتم الاستشهاد به. بحلول هذا الوقت، بدأ عصر البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية، مما يمكّن المؤسسة من إدارة مجموعات البيانات الكبيرة، والتي سيتم استخدامها يومًا ما لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
2011
يتفوق IBM Watson® على البطلين Ken Jennings و Brad Rutter في بطولة JIBRDY! أيضًا، في هذا الوقت تقريبًا، بدأ علم البيانات في الظهور كتخصص شائع.
2015
يستخدم كمبيوتر Minwa العملاق من Baidu شبكة عصبية عميقة خاصة تسمى الشبكة العصبية التلافيفية لتحديد وتصنيف الصور بمعدل دقة أعلى من الإنسان العادي.
2016
تغلب برنامج AlphaGo التابع لشركة DeepMind، المدعوم بشبكة عصبية عميقة، على Lee Sodol، بطل العالم في لعبة Go player في مباراة من خمس مباريات. يُعد هذا الانتصار مهمًا نظرًا للعدد الهائل من الحركات المحتملة مع تقدم اللعبة (أكثر من 14.5 تريليون بعد أربع حركات فقط). في وقت لاحق، قامت شركة Google بشراء DeepMind مقابل 400 مليون دولار أمريكي.
2022
يؤدي ظهور النماذج اللغوية الكبيرة أو LLMs، مثل ChatGPT من OpenAI’، إلى إحداث تغيير هائل في أداء الذكاء الاصطناعي وقدرته على زيادة قيمة المؤسسة. باستخدام ممارسات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة هذه، يمكن تدريب نماذج التعلم العميق على كميات كبيرة من البيانات.
2024
تشير أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي إلى استمرار نهضة الذكاء الاصطناعي. توفر النماذج متعددة الوسائط التي يمكن أن تأخذ أنواعًا متعددة من البيانات كمدخلات تجربة أكثر ثراءً وفعالية. تجمع هذه النماذج بين قدرات رؤية الكمبيوتر والتعرف على الصور ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تحرز النماذج الأصغر أيضًا تقدماً ملحوظاً في عصر تناقص العائدات مع النماذج الضخمة ذات المعلمات الضخمة.
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