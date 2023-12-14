ما هو الذكاء الاصطناعي الفائق ؟

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء لا يزال فكرة افتراضية، إلا أن هناك تقنيات حالية تمثل اللبنات الأساسية لتحقيقه في المستقبل. ولكن أولاً، لتوضيح بعدنا عن تحقيق ASI، تجدر الإشارة إلى أن المستوى الحالي للذكاء الاصطناعي يُشار إليه غالبًا باسم الذكاء الاصطناعي المحدود (ANI)، أو الذكاء الاصطناعي الضعيف، أو تقنيات الذكاء الاصطناعي المحدودة.

يتفوق الذكاء الاصطناعي الضعيف في مهام محددة مثل لعب الشطرنج أو ترجمة اللغات، لكنه لا غير قادر على تعلم مهارات جديدة أو تطوير فهم عميق للعالم. يعتمد هذا النوع من الذكاء على خوارزميات مبرمجة مسبقًا وبيانات مُدخلة، ويتطلب تشغيله تدخلًا بشريًا.

هناك اختلاف بين الباحثين بشأن إمكانية تحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء. فالذكاء البشري هو نتاج عوامل تطورية محددة، وقد لا يمثل الشكل الأمثل أو العام للذكاء. كما أن آلية عمل الدماغ البشري لا تزال غير مفهومة بالكامل مما يجعل من الصعب محاكاتها عبر البرمجيات والأجهزة.