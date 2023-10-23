أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تعرَّف على أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة تعليمية رائدة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال. وقد صُمِّم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تُسهم في دفع عجلة النمو.

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مقدمة

يتميز منهج أكاديمية الذكاء الاصطناعي بأنه سريع وهو مصمم ليتناسب مع جدول أعمالك المزدحم. استكشف الموضوعات والموارد التي تشمل ثلاثة مجالات تعليمية أساسية: الأساسيات الاستراتيجية، والعناصر الرئيسية للذكاء الاصطناعي المؤسسي، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العمل.
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المسار 1: الأساسيات الإستراتيجية
كيفية إعداد قادة الأعمال لميزانية الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على كيفية إعادة التفكير في مفهوم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لعملك، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، وما يترتب على ذلك من تأثير في طريقة تخصيص الميزانية واستخلاص القيمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
من الإصدار التجريبي إلى الإنتاج: زيادة عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول إعدادك للامتثال للوائح

تعرّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي في ضمان إدارة جهود الذكاء الاصطناعي مؤسستك بشكل مسؤول وأخلاقي. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لمساعدتك في إعداد مؤسستك للوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة.
حدد حالة استخدام الذكاء الاصطناعي المناسبة لعملك

لتحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، يعد اختيار حالة الاستخدام المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. تعرّف على أهم الاعتبارات وما الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحالية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في ذلك الأمر.
صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأعمال

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى قطاع الأعمال.
كن من منشئي القيمة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على الأساليب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيفية مساهمة محفظة الذكاء الاصطناعي المخصصة لحالات الاستخدام الخاصة بك في تعزيز قيمة الأعمال ودفعها إلى الأمام.
المسار 2: عناصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات
تصميم بنية تحتية لسحابة هجينة من أجل الذكاء الاصطناعي وباستخدامه

ثمة أوقات يميل فيها قادة تكنولوجيا المعلومات إلى التفكير في التكنولوجيا القديمة كعقبة على الطريق أمام الابتكار.
اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام لديك

الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات.

لماذا تعد نماذج الأساس نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي

تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لعمل تحليل عميق.
الثقة والشفافية والحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي

استكشف المشكلات التالية مثل الهلوسة والتحيز والمخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعرّف على كيفية مساهمة تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته في بناء وتعزيز الثقة. ثم طبّق النظرية عمليًا من خلال دليلنا الإرشادي.

المسار 3: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد

حان الوقت لنقل إدارة سلاسل التوريد بعيدًا عن جداول البيانات. اكتشف كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للمساعدة على مواجهة التحديات القديمة والجديدة عند بناء وتقوية سلاسل التوريد المستقبلية.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية

يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة كاملة في دور فريق الشؤون المالية. تعرّف كيف يساعد تبني الذكاء الاصطناعي كبار المسؤولين الماليين وفرق الشؤون المالية على إيجاد طرق جديدة لجعل ما يبدو مستحيلاً ممكنًا.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

توقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتجربة علمية وابدأ في استخدامه كموّلد للقيمة. تعرّف على كيفية تعزيز أداء عملياتك في مجال تقنية المعلومات من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

تعرّف على كيفية تحقيق الشركات الرائدة فيما يخص العمليات المالية أقصى استفادة من إنفاقهم على تطوير التقنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على معارف مهمة ورؤية أكبر لعملياتهم.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل توظيف وتطوير المواهب

هل ترغب في تحويل تحديات الموارد البشرية إلى فرص؟ اكتشف كيف تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توظيف وتطوير المواهب التي تناسب احتياجات أعمالها. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال التسويق

تعرّف على كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع جهودها التسويقية قدمًا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

عدم الاقتصار على روبوت المحادثة الافتراضية. تعرّف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجمع بين توفير تجربة مبهجة للعملاء وزيادة الإنتاجية في آن واحد. ثم نزّل الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

نظرًا للتطور المتسارع للعمليات التجارية، يجب على التطبيقات الداعمة أن تواكبها بشكل متزامن. تعرّف على كيفية تسريع العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونزّل الدليل الإرشادي للبدء.

تعرَّف على أعضاء هيئة التدريس

خبراء أكاديمية الذكاء الاصطناعي

يرحِّب أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية IBM للذكاء الاصطناعي بفرصة مشاركة خبراتهم ووجهات نظرهم الفريدة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل معهم.

 تعرّف على الفريق
موارد الذكاء الاصطناعي للأعمال
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