كان تحول الأعمال يتحقق سابقًا عبر سلسلة من النجاحات الصغيرة. كان تحديث الأنظمة يتم على مراحل، ويتم تحسين العمليات سير عمل تلو الآخر. ولفترة من الوقت، حققت تلك التحسينات المؤقتة والبرامج التجريبية تقدمًا حقيقيًا.



يختبر عصر العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي اليوم مدى سرعة انتقال المؤسسات إلى ما بعد التجارب التدريجية.



تواجه الهياكل التقليدية ضغطًا متزايدًا تحت وتيرة التغيير، ما يؤدي إلى تشكيل العوائق وإبطاء النمو. ومع تزايد التعقيد، أصبح الابتكار في نماذج الأعمال التحدي الأبرز للرؤساء التنفيذيين.



لم يَعُد السؤال إذا ما كان الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل عمليات المؤسسات - فقد فعل ذلك بالفعل. والتحدي الآن هو التحرك بالسرعة الكافية للاستفادة الكاملة من إمكاناته.



خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستتمكن المؤسسات التي تستثمر فرصة الذكاء الاصطناعي من اكتشاف رؤى جديدة، ودخول أسواق جديدة، وتسريع الابتكار.



ومع توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أعمال المؤسسة، يصبح هو نفسه نسيج التشغيل الذي يربط مهام سير العمل والأنظمة والمجالات في مؤسسة ذكية ومتكاملة بسلاسة.