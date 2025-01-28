IBM Consulting هي المكان الذي تلتقي فيه الخبرة الموثوقة مع التقنية القوية. وباعتبارنا الشركة الاستشارية العالمية الوحيدة التي تتبع شركة رائدة في مجال التقنية، فإننا نحقق نتائج عالية التأثير باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والنهج القائم على العلم لمعالجة التحديات الحساسة التي تواجهك.



من خلال الشراكة المباشرة مع العملاء، نقوم بتصميم وبناء وتشغيل ابتكارات الأعمال التي لها أهمية ونتائج تدوم.

