خدمات استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي

في ®IBM® Consulting، نوجِّه العملاء إلى "استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيح" لتحقيق قيمة عبر مؤسساتهم و"تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح" لتقليل المخاطر المرتبطة بتحقيق هذه القيمة. سواء أكنت تريد الاستثمار في تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل أم فقط تجهيز قاعدة بياناتك للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإننا ندعمك في وضعك الحالي مهما كانت مهاراتك أو بيئتك التقنية. من خلال تنسيق استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في مؤسستك، يمكننا مساعدتك على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة باستخدام ذكاء اصطناعي مسؤول وقابل للتوسع.