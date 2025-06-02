البيانات هي الوقود الذي يغذي جميع قدرات الذكاء الاصطناعي وحالات استخدامه. وعلى الرغم من أن معظم المؤسسات اليوم لديها الكثير من "الوقود في الخزان"، فإنها تواجه صعوبة في إنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تحقق قيمة كبيرة للأعمال لأنها تعمل باستخدام "وقود منخفض الجودة"، إذا جاز التعبير. فمن دون بيانات عالية الجودة، لا يمكن تحقيق ذكاء اصطناعي عالي الجودة. في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، توضح Cathy Reese أن المؤسسات اليوم تحتاج إلى استراتيجية بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي المتقدم، وهو ما يتطلب منها الاستفادة من أصول البيانات عالية الجودة المتاحة لديها.