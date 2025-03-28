بنك Virgin Money هو أحد أكبر بنوك التجزئة في المملكة المتحدة، ويمثل مزيجًا يجمع بين أفضل ما في القديم والحديث. ويحظى بتاريخ عريق وخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية على مدار 180 عامًا. وفي الوقت نفسه، يعتمد الابتكار ويلتزم بإستراتيجية الخدمات المصرفية الرقمية أولاً.

وبما يتوافق مع هذه الإستراتيجية، يسعى البنك جاهدًا إلى تعزيز الاعتماد الرقمي في أعماله وتجارب عملائه الرقمية الإيجابية. وتتراوح عروض Virgin Money بين حسابات التوفير الشخصية والتجارية وبطاقات الائتمان والرهون العقارية والقروض الشخصية والتأمين وغيرها، وهذا ليس بالأمر الهين.

تجذب هذه العروض مجموعة متنوعة من العملاء بدرجات متفاوتة من الخبرة الفنية والمالية. وطرح بنك Virgin Money بطاقة ائتمان جديدة في عام 2021. وقام معظم العملاء بتنزيل تطبيق بطاقة الائتمان للأجهزة المحمولة خلال أول 60 يومًا من تاريخ حصولهم على البطاقة. وعلى الرغم من أن التطبيق كان ثريًا بالميزات، فقد لجأ العديد من المستخدمين إلى إجراء مكالمات هاتفية مع مركز الاتصال عندما تعذر عليهم فهم شئ أو كانوا بحاجة إلى معلومات إضافية.

لجأ البنك إلى الذكاء الاصطناعي لمعالجة المشكلة. يمكن للشركة باستخدام الذكاء الاصطناعي الاستفادة من مجموعتها الواسعة من التجارب الرقمية للعملاء لمساعدة المستخدمين على العثور على إجابات لأسئلتهم ضمن تطبيق الأجهزة المحمولة. ويمكن لبنك Virgin Money في الوقت نفسه تعزيز مستوى رضا العملاء من خلال تمكين الخبراء في مجال التكنولوجيا من خدمة أنفسهم من دون الحاجة إلى الاستعانة بوكلاء مباشرين.

تعاون Virgin Money مع ®IBM Consulting لمساعدته على وضع إستراتيجياته وقدراته الجديدة للذكاء الاصطناعي باستخدام حلول Microsoft. ارتبطت IBM Consulting بعلاقة قوية وطويلة الأمد مع Microsoft وقدمت معرفتها العميقة بالصناعة وتجاربها الواسعة في تنفيذ تقنيات Microsoft الخاصة في صناعة الخدمات المالية. إلى جانب ذلك، حازت IBM Consulting على شهرة واسعة في المملكة المتحدة بفضل حلولها المصرفية الحوارية التي طبقتها في معظم البنوك البريطانية الكبرى.