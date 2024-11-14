خدمات AWS الاستشارية

في ظل بيئة مليئة بالتحديات، تتجه الشركات نحو تحديث السحابة والذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة لاكتساب مرونة وميزة تنافسية أكبر. وبصفتها شريكًا مميزًا لـ AWS، تقدم IBM Consulting خبراتها في مجال تحول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خبرتها العميقة في مختلف القطاعات، والمنهجيات والأصول والمساعدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتسريع رحلتك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على سحابة AWS Cloud. تساعد خبرة IBM’ في مجال الأمان وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح مع Red Hat OpenShift الشركات على تحقيق النمو السريع على سحابة AWS Cloud.

تمتلك IBM حوالي 24,000 شهادة AWS، و21 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمات، ولديها خبرة واسعة في 29 تخصصًا من تخصصات AWS لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية. وتواصل IBM تعزيز كفاءاتها في AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS. تُعدّ IBM Consulting شريك AWS المثالي، وذلك بفضل خبرتها المتعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرات ذكائها الاصطناعي الرائدة في السوق، و الالتزام المشترك مع AWS بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي.