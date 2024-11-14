خدمات AWS الاستشارية

في ظل بيئة مليئة بالتحديات، تتجه الشركات نحو تحديث السحابة والذكاء الاصطناعي التوليدي كوسيلة لاكتساب مرونة وميزة تنافسية أكبر. وبصفتها شريكًا مميزًا لـ AWS، تقدم IBM Consulting خبراتها في مجال تحول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خبرتها العميقة في مختلف القطاعات، والمنهجيات والأصول والمساعدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتسريع رحلتك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على سحابة AWS Cloud. تساعد خبرة IBM’ في مجال الأمان وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح مع Red Hat OpenShift الشركات على تحقيق النمو السريع على سحابة AWS Cloud.
تمتلك IBM حوالي 24,000 شهادة AWS، و21 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمات، ولديها خبرة واسعة في 29 تخصصًا من تخصصات AWS لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية. وتواصل IBM تعزيز كفاءاتها في AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS. تُعدّ IBM Consulting شريك AWS المثالي، وذلك بفضل خبرتها المتعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرات ذكائها الاصطناعي الرائدة في السوق، و الالتزام المشترك مع AWS بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعد شركة IBM شركة رائدة في مجال التحول السحابي واسع النطاق، وتحليلات البيانات وخدمات استشارات الذكاء الاصطناعي والأمن، ويمكنها المساعدة في الاستفادة من إمكانات تطبيقات الجيل التالي على AWS Cloud.
نحن إحدى مؤسسات GSI الأسرع نموًا في AWS، وأحد أكبر شركاء SAP في العالم، ورائد معترف به في التحول السحابي واسع النطاق. تُعدّ شركة IBM رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأنشأت مركزًا للتميز للذكاء الاصطناعي التوليدي يضم أكثر من 1,000 استشاري.
تقدم ROSA البنية التحتية الأكثر شمولًا لتقليل تكلفة ومخاطر صيانة التطبيقات القديمة، وزيادة المرونة وقابلية التوسع، وبناء تطبيقات سحابية أصلية جديدة. يمكن للسحابة المختلطة مع ROSA تسريع عملية الترحيل.¹
تقدم IBM Consulting منهجيات شاملة مثل ممارسات عمليات التطوير والأمن والعمليات (DevSecOps) و منصة IBM Consulting Advantage، وهي منصة خدمات ذكاء اصطناعي تتيح الوصول إلى أصول ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا، ونماذج ومساعدين ذكاء اصطناعي توليدي لمساعدتك في تسريع رحلتك مع AWS.
تمتلك IBM حوالي 24,000 شهادة AWS، و21 برنامجًا معتمدًا لتقديم الخدمات، ولديها خبرة واسعة في 29 تخصصًا من تخصصات AWS.
يمكنك استخدام المنصة كخدمة (PaaS) بدون تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية بدعم من عمليات سير عمل مؤتمتة للوفاء بالالتزامات التنظيمية لعملية اعرف عميلك (KYC). ويستخدم الحل الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من المستندات والذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم المخاطر تقييمًا مستمرًا.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم خدمة عملاء استثنائية. نشر منصات مراكز الاتصال مثل Amazon Connect و Genesys وتشغيلها على AWS، وتعزيزها بمسرّعات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم تجربة مخصصة وتقليل معدلات فقدان العملاء.
اختصر الوقت المناسب للقيمة الخاص بحلول البيانات على AWS Cloud. استخدم Modern Data Accelerators لإنشاء منصات لبيانات حالات الاستخدام المتعددة، مع توفير البيانات المشتركة والمتماثلة على AWS.
إحداث ثورة في تطوير البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. دمج Amazon Bedrock في حل IBM SDLC لتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات عالية الجودة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
دمج مساعدي الترحيل المستندين إلى Amazon Bedrock وأدوات الترحيل مثل الاكتشاف كخدمة ومساعد الترحيل ومساعد التصميم لترحيل التطبيقات وأحمال التشغيل إلى السحابة.
تحسين موثوقية التطبيقات ومرونتها في بيئات السحابة الهجينة و AWS. يتكامل هذا الحل مع خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Amazon Bedrock و Amazon Q و IBM watsonx لتسريع حل المشكلات وتحسين التكلفة وتعزيز الأداء وكفاءة تكنولوجيا المعلومات.
توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن السحابة المستقل. دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على Amazon Bedrock لإنشاء ضوابط أمنية، وأتمتة النشر، والاستجابة لعمليات التهيئة الخاطئة والانحرافات في المعالجة.
تمّ تصميم الحل لخدمات SAP، وهو يمكّن الشركات المُصنِّعة من تسجيل بيانات الاستدامة الشاملة في كل مرحلة من مراحل العملية.
استخدم قوة البيانات في الوقت الفعلي للتغلُّب على تحديات سلسلة التوريد. يوفر الحل أفضل الإجراءات التالية، وقدرات التعاون لتخفيف المخاطر والرؤية الشاملة لتحقيق المرونة في سلسلة التوريد.
لدى شركة IBM خبرة واسعة في 29 تخصصًا وتواصل IBM تعزيز كفاءاتها في AWS من خلال عمليات الاستحواذ والتطوير المشترك للحلول مع AWS. تشمل الكفاءات الحالية ما يلي:
لدى IBM Consulting عدد 21 برنامجًا معتمدًا لتقديم خدمات تطوير التطبيقات السحابية الأصلية في بيئة AWS Cloud، بما في ذلك:
تساعد الخدمات والحلول المهنية التي تقدمها شركة IBM لتحديث التطبيقات والتحوّل إلى SAP، وأتمتة العمليات، والأمن الإلكتروني في تعزيز الخدمات الصحية والبرامج التعليمية وإشراك المواطنين، والعمل المناخي.
تعمل خدمات IBM—بما في ذلك تحديث البيانات والتقنيات السحابية، والتحوُّل إلى SAP على AWS وتحديث مراكز الاتصال—على تحويل الأنظمة المعقدة وتسريع الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.
من خلال عقد شراكة مع الشركات الصناعية والتصنيعية، تساعد شركة IBM في تسريع اعتماد التقنية السحابية الهجينة، و SAP على AWS وتحديث التطبيقات والبيانات لتعزيز المرونة والكفاءة والاستدامة التشغيلية.
إنّ الحلول التي تقدمها شركة IBM لتحديث التطبيقات والبيانات، وحلول التحليلات والذكاء الاصطناعي، وتحويل خدمة العملاء تعمل على تحقيق نتائج أفضل بالنسبة للمرضى والامتثال التنظيمي وأوجه الكفاءة عمومًا.
في مجال علوم الحياة، تساهم شركة IBM في حلول تحديث SAP على AWS، وتحوّل سلسلة التوريد الرقمية على AWS، وحلول التحليلات والبيانات لتحديث سلسلة القيمة الدوائية من بدايتها إلى نهايتها.
تقدم شركة IBM خدمات تحديث التطبيقات، وخدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتحوّل خدمة العملاء، والأمن الإلكتروني، ما يساعد شركات الاتصالات على تحديث العمليات للتحفيز على التمايز وفتح الطريق أمام إمكانات تحقيق الإيرادات.
بادِر بترحيل أحمال التشغيل في مقر عملك وتمكن من تحديثها على AWS Cloud وإدارتها في البيئة السحابية لتقليل المخاطر وتحسين الأمن وزيادة مستوى التوافر.
يمكنك دمج الوظائف والعمليات على AWS Cloud لتعزيز المرونة والذكاء والميزة التنافسية للاستجابة لتغيرات السوق بشكل أفضل.
بادر بترحيل التطبيقات وتحديثها على AWS Cloud لتحقيق أولويات الاستدامة وأهداف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري.
شركة الخطوط الجوية اليابانية تنشئ بنية سحابية عالية الأداء بالتعاون مع شركتي IBM و AWS. وقد ساعد الحل SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) على AWS في تعزيز استمرارية تقديم الخدمات الاستثنائية لعملائها من شركات الطيران.
ساعدت شركة IBM إدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا (DHCS) على تحديث الأنظمة القديمة وتسريع انتقالها إلى السحابة الهجينة الخاصة بها باستخدام AWS Cloud و ®RedHat® OpenShift على AWS (ROSA).
عقدت Helvetia شراكة مع Nordcloud، إحدى شركات IBM، للانتقال إلى AWS. ساعد نهج Migration Factory في أتمتة الإعداد لرفع ونقل البيانات، وتقليل الوقت الإجمالي للخروج من مركز البيانات (DC).
بالتعاون مع IBM، تنشر شركة E.ON وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة في المملكة المتحدة منصة مركز اتصالات جديدة بدعم من خدمة Amazon Connect.
طورت شركة Česká Spořitelna، وهي واحدة من أكبر الشركات المصرفية في التشيك، نموذجًا أوليًا معياريًا يستفيد من نماذج اللغات الكبيرة (LLM) لدمج الذكاء الاصطناعي في مركز اتصال تم إنشاؤه باستخدام Amazon Connect.
نجحت شركة Edison في تنفيذ نظام SAP S/4HANA و SAP Ariba و SAP BTP على AWS في غضون 18 شهرًا، مع تحسين الكفاءة والابتكار وتقليل التكاليف.
عقدت الشركة المصنعة للمركبات التجارية شراكة مع IBM لترحيل بوابتها الرئيسية لخدمات ما بعد البيع إلى سحابة AWS Cloud في غضون وقت قصير.
بالتعاون مع IBM، رحلت IPG أحمال تشغيل SAP المعقدة إلى AWS وتسريع الخروج من مركز البيانات. وقد مكنها ذلك من الاستفادة من خدمات AWS الأصلية لتمكين التحول الرقمي على نطاق واسع.
ساعدت IBM شركة الأدوية التي يقع مقرها في إندونيسيا على نشر خدمة RISE with SAP بنجاح لنقل أحمال تشغيل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وعملياتها البالغة الأهمية إلى AWS cloud.
تحتاج الوكالات الفيدرالية إلى مستوى جديد من الابتكار من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. يساعدك تعاون IBM و AWS على البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات.
تعرّف على القدرات التي لا غنى عنها لمقدمي خدمات التحول الرقمي لتكنولوجيا المعلومات السحابية العامة وتعرف على سبب تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في هذا المجال من قِبل مؤسسة Gartner.
بالشراكة مع AWS، نستكشف القضايا المهمة الآن لقادة الأمن الإلكتروني لحماية حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لمؤسساتهم.
يتكامل IBM watsonx.governance مع Amazon SageMaker لتتمكن من مراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي لديك.
اكتشف كيف تستخدم شركة IBM أداة Analysis and Renovation Catalyst (ARC) للحد من المخاطر وتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي على AWS.
تعرف على الإرشادات المتخصصة من IBM Consulting التي يمكن أن تساعد عملاء VMware على تحقيق النجاح في رحلتهم من خلال مجموعة مختارة من المسارات المختلفة.
بادِر بالتسجيل في جلسة استكشافية مجانية لتكون في صفوف أوائل المتفاعلين مع IBM و AWS والتعرف على أفضل السبل لتحقيق القيمة التحولية للذكاء الاصطناعي التوليدي.
تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
تغلَّب على الفوضى والمعلومات الزائدة من خلال الحصول على الرؤى لأحدث أخبار الأعمال والتقنيات. تعرّف على آراء القادة ذوي الدور البارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
انضم إلى فريقنا المكون من أفراد متفانين ومبتكرين والذين يحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.
¹ بناءً على بيانات عملاء IBM، وقد تختلف النتائج الفعلية.