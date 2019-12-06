Nordcloud، إحدى شركات IBM

استحوذت شركة IBM على شركة Nordcloud في مارس 2021، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال تنفيذ السحابة وتطوير التطبيقات والخدمات المُدارة والتدريب.
تُعَد شركة Nordcloud خبيرة في الاستفادة من السحابة العامة لتعزيز النجاح الرقمي وتشغيل عمليات تكنولوجيا المعلومات بشكل أسرع وأرخص وبمزيد من الأتمتة. نصحب عملاءنا في رحلة السحابة بأكملها، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي إلى إدارة التطبيقات.
يقول العملاء إن العمل مع Nordcloud يشبه امتلاك بوصلة، حيث يوجهك خبراء الحوسبة السحابية الأصلية نحو أفضل الممارسات، ويتوقعون التحديات، ويقدمون الدعم التقني الأساسي، ويساعدون الفِرَق على التكيف مع التغيير الثقافي. سواء أكنت تبدأ رحلة الترحيل إلى السحابة أو توسِّع استخدامها عبر الفِرَق والخدمات، فإننا نساعدك على تحقيق أقصى قيمة مستدامة مع تقليل المخاطر والتكاليف.
عملية تنفيذ للسحابة العامة.
خبير معتمد في السحابة.
عملاء المؤسسات.
نمو عدد الموظفين الجدد في العام الماضي.
الجنسيات.
دولة توجد بها مكاتب لشركة Nordcloud.
نحن من أوائل المبتكرين في الخدمات السحابية، ونمتلك إرثًا يعتمد بنسبة 100% على التقنية السحابية. هذا يعني أننا لا نلاحق التوجهات السائدة عشوائيًا أو نحاول فرض التوجهات الحديثة على أساليب العمل التقليدية. ستحصل على نتائج أسرع وأكثر كفاءة بفضل الإرشادات التي سيقدمها خبراء السحابة الأصلية لك خلال رحلتك.
نعمل جنبًا إلى جنب مع فرقك، ونوفر الخبرة اللازمة لتطوير المهارات، ووضع نماذج التشغيل، وتنفيذ التقنيات. من الاستراتيجية إلى التدريب، ومن الأدوات إلى عمليات التطوير، نوفر لك الدعم اللازم لتعزيز المرونة وزيادة القيمة.
نحن شريك رائد لجميع منصات السحابة العامة الثلاث - Microsoft Azure وGoogle Cloud وAmazon Web Services. نساعدك على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنصة التي اخترتها، والأهم من ذلك، نساعدك أيضًا على إدارة واقعك متعدد السحابة وتحسينه.
بدءًا من الخدمات الاستشارية ومرورًا بالدعم الفني ووصولًا إلى التدريب، نطبق المعرفة العميقة بالسحابة والمهارات والحوكمة والتطبيقات لنمنحك الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق التحول.
احرص على بناء أساس قوي يضمن تحقيق أهدافك على المدى القريب والمتوسط والبعيد. استفِد من الأتمتة وقابلية التوسع وخفة الحركة التي توفرها السحابة واستعد للاستفادة الكاملة من إمكانات التوفير السحابية.
نشتهر بالأدوات والمنهجيات التي تعمل على تحسين الأمان دون إبطاء وتيرة العمل. بدءًا من المساعدة على تنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة وحتى تأمين التطبيقات، نساعدك على تقليل المخاطر إلى جانب تسريع تحقيق القيمة.
تمكَّن من تحويل التطبيقات للاستفادة من قابلية التوسع والأتمتة والتوفير في التكاليف التي تحصل عليها عند استخدام السحابة العامة. سواء أكان الأمر يتعلق بإعادة بناء التعليمات البرمجية أو إعادة إنشاء قواعد البيانات، فإننا ندعمك للاستعداد للنجاح.
تقديم الأدوات والعمليات والمنصات لتمكين خدمات الأعمال الجديدة. بدءًا من أسس البيانات وعمليات التطوير ووصولًا إلى تحول التطبيقات والتصميم الرقمي، نمكِّن الفرق وصنَّاع القرار من الابتكار في مجال السحابة.
من خلال الدعم الذي نقدمه، تتمكَّن فرقك من تقديم المزيد من القيمة بمرونة أكبر. نخفف عنك المخاطر والأعباء التشغيلية، لتمكين فرقك التقنية من التركيز على التنفيذ والابتكار.
الانتقال السلس إلى السحابة: إتمام ترحيل البيانات إلى السحابة بالكامل في 7 أشهر فقط.
بناء حل سلسلة كتل متطور قائم على السحابة الأصلية وتحويل عملية تسليم المنتجات.
تمكين شركة تصنيع عالمية من إنشاء بنيتها التحتية السحابية على نطاق واسع من الصفر.
تضع الشراكة مع IBM/Nordcloud أسسًا استراتيجية لتوسيع نطاق السحابة عبر NHS (هيئة الخدمات الصحية الوطنية).
تطوير منصة سحابية عامة لدعم إدارة السحابة المتعددة والعمليات على نطاق واسع.
إطلاق مستويات جديدة من ذكاء الأعمال باستخدام حلول تحليلات بيانات متقدمة.
راجع الآثار المترتبة على التكلفة والقيمة المترتبة على العمل مع مزود خدمات سحابية تقليدي مقابل مزود خدمات السحابة الأصلية وتأثير ذلك في العناصر الثلاثة المهمة التي تُسهم في تعزيز نجاح السحابة، وهي الأتمتة ونماذج التشغيل والحوكمة والخدمات المدارة للسحابة.
تعاني 90% من المؤسسات الأوروبية من فجوات في مهارات تقنية المعلومات، ما يؤدي إلى خسائر سنوية تصل إلى 91 مليار دولار. تحسين المهارات: مجموعة أدوات لتمكين النجاح السحابي هو دليل يحتوي على النصائح ودراسات الحالة والقوالب وغير ذلك الكثير للمساعدة على التغلب على مشكلات تحسين المهارات السحابية هذه.
دليل يحلل التكاليف غير الضرورية والتأخيرات والمخاطر عند ترحيل مركز البيانات. سيساعدك "Cloud vs On-Premise Data Center: The Data Center Exit Wall of Doubts" على تقليل الديون التقنية المستمرة وتوفير التكاليف على العمالة والتراخيص والإدارة والمزيد.
يشغل Fernando منصب الرئيس التنفيذي لشركة Nordcloud، ويُعَد واحدًا من الرواد الأصليين في مجال السحابة العامة والذين أحدثوا اضطرابًا في مجال التقنيات التقليدية. يُعَد Fernando مؤسس شركة Nordcloud، وقاد نموها من شركة منافسة في الشمال الأوروبي إلى أن أصبحت رائدة في السحابة الأصلية على مستوى أوروبا.
يشغل Ilja منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Nordcloud، ويُعَد أسطورة في قطاع التكنولوجيا. بعد 12 عامًا قضاها في شركة Nokia العملاقة في مجال التكنولوجيا، انضم إلى شركة Nordcloud كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا في عام 2012 ليقودنا في رحلتنا لنصبح شركة متكاملة للأنظمة السحابية.
نظرًا لكونه رائدًا في خدمات هندسة المنصة في Nordcloud، يركِّز Indra على سد الفجوة بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو مناصِر للتقنيات والتوجهات الجديدة التي تساهم في نجاح تحول الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
يرأس Mark خدمات Nordcloud الاستشارية المتعلقة بالتحول السحابي، ويوجه المؤسسات خلال التحول الرقمي الناجح بدءًا من الاستراتيجية وحتى التنفيذ، ورؤية السحابة على أنها الطريقة الوحيدة لإنشاء رحلة رقمية كاملة.
استمع إلى رؤى احترافية فريدة مباشرة من خبراء السحابة الأصلية في Nordcloud حول أحدث التطورات في السحابة.
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دعنا نناقش كيف يمكننا مساعدتك خلال رحلتك السحابية. خبراؤنا على أهبة الاستعداد للتحدث عن تحديات الترحيل والتحديث والتطوير والمهارات التي تواجهك.