اكتشف كيف يستخدم قادة تكنولوجيا المعلومات ذوو التفكير المستقبلي الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإدارة تقنيات المعلومات بشكل مستقل
تقدِّم IBM Consulting حلولًا مبتكرة وعالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات، تُلبي احتياجات عملائنا. يشمل ذلك خدمات إدارة السحابة الهجينة في البيئات متعددة السحابة مع الحلول التقنية التي تُتيح تحقيق أهداف أعمالهم وتسريع رحلة التقنية السحابية وقابلية التوسع، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتهم التقنية.
يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. تمكَّن من تعزيز نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال نهج السحابة الهجينة حسب التصميم.
خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتساعدك على إدارة جميع أنواع السحابات - الخاصة والعامة والهجينة. مع توفير العمليات المالية المدمجة لتحسين مواردك السحابية وأمن السحابة.
يمكنك تحقيق المستويات المطلوبة من الأداء ومدة التشغيل، والتحكم في انتشار التطبيقات، وتقديم تجربة تحويلية للتطبيقات والمستخدمين، في البيئة المحلية أو في السحابة العامة.
يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) لتشغيل تدفقات القيمة لتكنولوجيا المعلومات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الأعمال. ويمكنك إدارة تكنولوجيا المعلومات بشكل مستقل من خلال حلول توجيهية تُتيح للموظفين التركيز على تقديم قيمة أعلى في الوقت الفعلي.
باعتبارنا شريكًا من الدرجة الأولى لكلٍّ من AWS (Amazon Web Services) Cloud وMicrosoft Azure وGoogle Cloud وIBM Cloud، فإننا نساعد على ترحيل وبناء وإدارة كل تطبيق من تطبيقاتك إلى المنصة التي تختارها.
توفِّر خدماتنا الإدارية قدرات تشغيلية تعمل على خفض التكاليف وتنفيذ العمليات الذكية للأعمال من خلال دمج بيانات السحابة والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة.
توفِّر منصتنا المتكاملة لإدارة السحابة المتعددة عرضًا من خلال واجهة واحدة، ما يوفر تحسينات حسب الطلب للرؤية الشاملة في بيئة السحابة الهجينة للتحكم بشكل أفضل في العمليات التي تنفِّذها.
ابتكِر الحلول وطوِّرها وقِس نتائجها وحسِّنها ووسِّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عملنا الشامل الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
يؤدي استخدام استراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.
تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة للسحابة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة وفعَّالة من حيث التكلفة.
منصة معتمدة على الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من الاستراتيجيات السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، وشراكات النظام البنائي من خلال الجمع بين خبرتنا المتعمقة في الصناعات والمعلومات التقنية في بيئة متعددة السحابة.
اكتشِف كيف يمكن لشركتَي IBM وRed Hat مساعدتك على زيادة الإنتاجية ومستويات الخدمة، وتحسين نتائج الأعمال، وتحقيق الوفورات المتوقعة من مزود الخدمة السحابية المُدارة.
تعرَّف على السحابة الأصلية وتقنيات عمليات التطوير ونشر السحابة من خلال منصة التدريب العملي التي نقدمها، والتي تشمل كلًا من السحابة العامة والخاصة.
كُن مستشارًا له هدف واضح، وانضم إلى فريقنا من المحترفين المتخصصين الذين يقودون الابتكار والتغيير.
تمكَّن من تنمية أعمالك مع IBM - ضاعِف نمو أعمالك مع حلولنا التقنية المبتكرة للسحابة والحوافز والتسعير والموارد.
اطّلع على أحدث مجموعة من تقاريرنا، وأدلتنا الإرشادية، وأوراق Thought leadership لمساعدتك في تنمية أعمالك.