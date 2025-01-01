تُعد IBM Consulting أكبر شركة ممارسة للخدمات في المجال وفقًا لتصنيف Red Hat، والشركة الأولى في مجال تكامل الأنظمة وفقًا لتصنيف Red Hat. فمن خلال النظام البنائي المفتوح للشركاء، تساعد IBM Consulting العملاء على تطوير التحول الرقمي، وبناء بنى سحابة هجينة مفتوحة وآمنة، وإيجاد حلول برمجية، وتنسيق التطبيقات المهمة عبر البيئات، وتحسين مهام سير العمل وعمليات الأعمال الرئيسية.
تتمكن منتجات IBM Consulting وRed Hat من جعل السحابة الهجينة أساسًا لنمو الأعمال وابتكارها، بدايةً من التفكير ومرورًا بالتنفيذ ووصولًا إلى الإدارة.
في معظم الحالات، ما يوفر من 12 إلى 24 أسبوعًا من تكاليف العمالة لكل تطبيق جديد.1
انخفاض استهلاك الموارد وتكاليف الترخيص بنسبة تصل إلى 50%، وانخفاض تكاليف إدارة تكنولوجيا المعلومات بنسبة تصل إلى 60%.1
انخفاض تكاليف الأمان بنسبة تصل إلى 66%، وانخفاض فترة التعطل غير المخطط لها بنسبة تصل إلى 30%.1
اكتسب الرشاقة والمرونة في مشهد السحابة المتعددة المفتوحة مهما كانت المرحلة التي تمر بها رحلة السحابة.
أتمتة نشر التطبيقات وتوسيع نطاقها وإدارتها باستخدام Kubernetes.
ساعد في الحفاظ على بياناتك من التعرض للخطر من خلال ميزات غنية بالأمان يمكنها درء التهديدات والحد من مخاطر الأعمال.
تساعد IBM Consulting قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال على الوصول إلى السحابة على نحو صحيح من أول مرة بأقل قدر من المخاطر وبأفضل طريقة ممكنة، ما يضمن أن تكون حالة التطبيقات المستهدفة قابلة للتوسع ومرنة بما يكفي لتلبية احتياجات الأعمال المتطورة.
تساعد IBM Consulting العملاء على دمج بيئات السحابة وتطبيقات السحابة الأصلية كي يتسنى لهم الابتكار بسرعة أكبر والحصول على قيمة أكبر من الاستثمارات مع توفير إمكانية إدارة محسنة للموظفين ومنتجات وخدمات جديدة للعملاء.
تساعد IBM Consulting العملاء على أتمتة تسليم التطبيقات والعمليات لدعم القدرات الرقمية والمعرفية الجديدة، والابتكار عبر العمليات والمواهب والتقنيات والبيانات لتعزيز الاستخدام الهادف لحلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات عبر المؤسسة وإنشاء مهام سير العمل الذكية.
تساعد خدمات ®Red Hat الاستشارية من IBM على تطوير التطبيقات من خلال توحيد منصاتك عبر حلول مفتوحة المصدر لضمان اتساق التشغيل مع تحسين الفعالية والكفاءة والسماح للمطوّرين وفرق العمليات بالوصول إلى قواسم مشتركة بشأن كيفية بناء التطبيقات وتعبئتها وإدارتها.
أكثر من 15 مليون مشجع تنس يتابعون البطولة من خلال تطبيق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open) وموقعها الإلكتروني. تعاون اتحاد التنس الأمريكي (USTA) مع IBM Consulting على مدار أكثر من ثلاثة عقود لتطوير وتقديم تجربة رقمية ذات طراز عالمي تطور ميزاتها ووظائفها باستمرار.
تعاونت الشركتان على مدار أكثر من عام من أجل دفع بنية Boots التحتية والبرامج القديمة إلى ® IBM Cloud، باستخدام ® Red Hat OpenShift على منصة حاوية IBM Cloud لبناء البيئة الرقمية ونسخها واختبارها.
كان من الضروري توفير حلول التحول لتمكين تقديم الحلول التقنية على نحو أسرع، وبطريقة أكثر أمانًا وموثوقية وقابلية للتوسع.
لقد حدَّثت مؤسسة المياه المملوكة للدولة Water Corporation بنية SAP الحساسة للمهام ورحَّلتها إلى السحابة بمساعدة IBM Consulting.
تهدف Shell إلى تحقيق صافٍ صفري للطاقة بحلول عام 2050.
استكشف مسارات VMware المستقبلية لتعزيز نجاح الأعمال وتخفيف المخاطر. ستعرض هذه الجلسة التفاعلية مسارًا واضحًا للمضي قدمًا وتحدِّد الفوائد المرتبطة بكل خيار.
تقود مؤسسات الخدمات المالية نتائج الأعمال باستخدام حلول IBM وRed Hat.
احصل على تحديثات شهرية عن أحدث تقنيات السحابة وتأثيرها في أعمالك.
نحرص على إنشاء استراتيجية السحابة التي تجعل من السحابة أساسًا للابتكار، بدايةً من الفكرة ومرورًا بالتنفيذ ووصولًا إلى الإدارة.
دفع أحمال التشغيل والتطبيقات الحالية إلى السحابة المناسبة وتسريع الوقت المناسب للقيمة.
خدمات شاملة ومتكاملة لتصميم التطبيقات وبنائها وتحسينها على السحابة على نطاق واسع.
إدارة بيئة السحابة المتعددة الهجينة في أثناء تحويل أعمالك رقميًا.
تقديم حلول الابتكار والأتمتة المستمرة عبر محفظة تطبيقاتك.
يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.
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