تُعد IBM Consulting أكبر شركة ممارسة للخدمات في المجال وفقًا لتصنيف Red Hat، والشركة الأولى في مجال تكامل الأنظمة وفقًا لتصنيف Red Hat. فمن خلال النظام البنائي المفتوح للشركاء، تساعد IBM Consulting العملاء على تطوير التحول الرقمي، وبناء بنى سحابة هجينة مفتوحة وآمنة، وإيجاد حلول برمجية، وتنسيق التطبيقات المهمة عبر البيئات، وتحسين مهام سير العمل وعمليات الأعمال الرئيسية.

تتمكن منتجات IBM Consulting وRed Hat من جعل السحابة الهجينة أساسًا لنمو الأعمال وابتكارها، بدايةً من التفكير ومرورًا بالتنفيذ ووصولًا إلى الإدارة.