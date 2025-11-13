على مدار ما يقرب من 30 عامًا، كانت IBM شريك الابتكار الرقمي لبطولة Masters، حيث تعمل على تصميم وتطوير وتقديم التجربة الرقمية للبطولة للملايين من عشاق رياضة الجولف حول العالم. وفي كل عام، تعمل IBM Consulting وفريق Masters الرقمي معًا للابتكار والتطوير وتحسين تطبيق وموقع Masters الحائز على جوائز، مع إضافة ميزات جديدة يحبها المشجعون واللاعبون على حد سواء.

يقول Tony Finau، الفائز بستة بطولات في جولة PGA و65 مركزًا ضمن المراكز العشرة الأولى، منها ثلاثة في Masters: "إن تطبيق Masters مذهل. كل هذه المعلومات قيّمة للغاية. لا أستطيع الوصول إلى التطبيق بسرعة كافية بعد انتهائي من اللعب لأنني أريد الاستعداد لليوم التالي. وأعتقد أن معرفة هذه المعلومات بالنسبة لعشاق الجولف المتحمسين أمر مذهل أيضًا".

يشير Finau إلى ما هو أبعد من مجرد النتائج والإحصاءات. تطبيق Masters مليء بالميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفِّر سياقًا ورؤية شاملة للمنافسة، ما يمنح المتابعين الرقميين فهمًا أفضل لما يحدث على أرض الملعب. على سبيل المثال، تُتيح ميزة "My Group" للمستخدمين مشاهدة كل ضربة في كل حفرة لجميع لاعبيهم المفضلين. كما تستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي لتحديد اللحظات المهمة من أماكن أخرى في البطولة وإضافتها إلى موجز "My Group". هناك أيضًا نماذج ذكاء اصطناعي تعمل على إنشاء ملخصات "الجولة في 3 دقائق"، وهي مقاطع فيديو تبرز أهم اللقطات ويتم إنتاجها بعد دقائق من انتهاء كل لاعب من اللعب. وتستخدم ميزة "التعليقات بالذكاء الاصطناعي" نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك نماذج الأساس IBM® Granite، لإضافة التعليقات الصوتية والترجمة المصاحبة باللغتين الإنجليزية والإسبانية لأكثر من 20,000 مقطع فيديو للضربات طوال البطولة.

إحدى الميزات التي يجدها Finau مفيدة بشكل خاص هي Hole Insights. إليك كيف تعمل: بمجرد أن تتوقف الكرة، يتم تسجيل الإحداثيات الدقيقة لمكان هبوطها (x وy وz) ومقارنتها مع بيانات تاريخية تمتد لتسع سنوات. بعد ذلك، يعمل نموذج الذكاء الاصطناعي -الذي تم إنشاؤه وتدريبه وإدارته باستخدام حل IBM watsonx- على حساب احتمالات تسجيل إيجل أو بيردي أو بار أو بوغي أو أسوأ من تلك النقطة بالذات، ويولِّد رؤية استنادًا إلى هذا التحليل. على سبيل المثال، من هذا الموقع على رقائق الصنوبر في الحفرة رقم 13، يمتلك اللاعبون فرصة بنسبة 28% لتحقيق بيردي.

تضيف هذه الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مزيدًا من العمق إلى تطبيق Masters، حيث تحيط كل ضربة بمعلومات تقرِّب المستخدمين الرقميين من الملعب واللاعبين أكثر من أي وقت مضى. لكن الجزء الأفضل هو أنها تفعل ذلك دون إرهاق فريق Masters الرقمي. وهذه هي الفائدة من منصة Masters الرقمية، المدعومة ببنية تحتية سحابية هجينة ونماذج ذكاء اصطناعي تعزز الإنتاجية، والمزوَّدة بمصادر موثوق بها للبيانات.