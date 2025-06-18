™IBM® watsonx هي مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا والتي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لزيادة الإنتاجية.
احصل على المرونة التي تحتاج إليها لاتخاذ خيارات الذكاء الاصطناعي المناسبة لأعمالك، واختر نموذجًا مفتوح المصدر أو أحضر نموذجك الخاص أو استخدم النماذج الموجودة وقم بتشغيلها عبر أي سحابة.
أنشئ ذكاءً اصطناعيًا مسؤولاً باستخدام بيانات مؤسسية موثوقة وعمليات محوكمة. استخدم تقنية مفتوحة وشفافة وضوابط للحوكمة والأمان لتسهيل الامتثال.
انشر الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من التعطيل في أنظمتك أو عملياتك، وقم بتضمينه في حالات استخدام محددة لتحقيق القيمة بسرعة، وتمكن من تحويل العمليات لزيادة الإنتاجية.
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شاهد watsonx في أثناء العمل لتعرف كيف يمكنك دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل في مؤسستك لتسريع التأثير وزيادة الإنتاجية.