تم تصميم نماذج ™IBM watsonx للمؤسسات وتحسينها لمجالات الأعمال المستهدفة وحالات الاستخدام. من خلال استوديو الذكاء الاصطناعي ™IBM® watsonx.ai نقدم مجموعة مختارة من نماذج الأساس الفعالة من حيث التكلفة على مستوى المؤسسات التي طورتها IBM، ونماذج المصدر المفتوح التي يتم الحصول عليها من مزودي الخدمات من جهات خارجية لمساعدة العملاء والشركاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي (AI) وتشغيله بوتيرة أسرع بأقل قدر من المخاطر. يمكنك نشر نماذج الذكاء الاصطناعي أينما كان حمل العمل لديك، سواء أكان محليًا، أم على السحابة الهجينة.
تتبع IBM نهجًا متميزًا في تقديم نماذج الأساس من فئة المؤسسات:
تمنحك مكتبة نماذج أساس IBM watsonx الخيار والمرونة لاختيار النموذج الذي يناسب احتياجات عملك ومصالحك الإقليمية وملفات تعريف المخاطر بأفضل شكل ممكن من مكتبة من النماذج المملوكة بشكل خاص ومفتوحة المصدر والتابعة لجهات خارجية.
IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي وهي مصممة للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. مع Granite 3.1، ستجد نماذج مصدر مفتوح وجاهزة للمؤسسات تقدم أداء استثنائي عبر مجموعة واسعة من مهام المؤسسات مثل الأمن السيبراني والتوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) ومقارنة بمعيار السلامة.
استخدم نماذج مضمنة مفتوحة المصدر طورتها IBM ونشرتها في منصة IBM watsonx.ai، لمهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
اختر النموذج المناسب، من نماذج تتراوح بين أقل من مليار معلّمة إلى 34 مليار معلّمة، مفتوحة المصدر في Apache 2.0.
لا تُضحِّ بالأداء مقابل التكلفة. يتفوق Granite على النماذج المماثلة في مجموعة متنوعة من مهام المؤسسة.
بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول باستخدام مجموعة شاملة من قدرات الكشف عن المخاطر والأضرار والشفافية وحماية الملكية الفكرية.
حدد نموذج الأساس التوليدي الذي يلبي احتياجاتك بأفضل شكل ممكن. بعد أن تكون لديك قائمة قصيرة من النماذج لحالة الاستخدام الخاصة بك، اختبر النماذج بشكل منهجي باستخدام تقنيات هندسة التلقين لمعرفة النماذج التي تظهر النتائج المرجوة باستمرار.
granite-3-2b-instruct (v3.1)
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) ومهام برمجة التعليمات.
128k
0.10
granite-3-8b-instruct (v3.1)
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) ومهام برمجة التعليمات.
128k
0.20
granite-guardian-3-8b (v3.1)
IBM
يدعم الكشف عن الكراهية والإساءة والبذاءة (HAP)/المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII)، واختراق الحماية، والتحيز، والعنف، والمحتويات الضارة الأخرى.
128k
0.20
granite-guardian-3-2b (v3.1)
IBM
يدعم الكشف عن الكراهية والإساءة والبذاءة (HAP)/المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII)، واختراق الحماية، والتحيز، والعنف، والمحتويات الضارة الأخرى.
128k
0.10
نموذج granite-20b متعدد اللغات
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية.
8192
0.60
granite-13b-chat
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
8192
0.60
granite-13b-instruct
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
8192
0.60
granite-34b-code-instruct
IBM
نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.
8192
0.60
granite-20b-code-instruct
IBM
نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.
8192
0.60
granite-8b-code-instruct
IBM
نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.
128k
0.60
granite-3b-code-instruct
IBM
نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.
128k
0.60
granite-8b-japanese
IBM
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغة اليابانية.
4096
0.60
llama-3-3-70b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية
128k
0.71
llama-3-2-90b-vision-instruct
Meta
يدعم التسمية التوضيحية للصور والنسخ من صورة إلى نص (OCR) بما في ذلك الكتابة اليدوية واستخراج البيانات ومعالجتها وأسئلة وأجوبة السياق وتحديد الكائنات
128k
2.00
llama-3-2-11b-vision-instruct
Meta
يدعم التسمية التوضيحية للصور والنسخ من صورة إلى نص (OCR) بما في ذلك الكتابة اليدوية واستخراج البيانات ومعالجتها وأسئلة وأجوبة السياق وتحديد الكائنات
128k
0.35
llama-guard-3-11b-vision
Meta
يدعم تصفية الصور والكشف عن الكراهية والإساءة والبذاءة (HAP)/المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII) وتصفية المحتوى الضار
128k
0.35
llama-3-2-1b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية
128k
0.10
llama-3-2-3b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية
128k
0.15
llama-3-405b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.
128k
الإدخال: 5.00 / الإخراج: 16.00
llama-3-1-70b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.
128k
1.80
llama-3-1-8b-instruct
Meta
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.
128k
0.60
llama-3-8b-instruct
Meta
يدعم مهام التلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج والترجمة.
8192
0.60
llama-3-70b-instruct
Meta
يدعم مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، والتوليد، والتلخيص، والتصنيف، والأسئلة والأجوبة، والاستخراج، والترجمة وإنشاء الكود.
8192
1.80
allam-1-13b-instruct
SDAIA (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) والترجمة باللغة العربية.
4096
1.80
codellama-34b-instruct
Meta
نموذج خاص بالمهام الخاصة بالتعليمات البرمجية من خلال توليد وترجمة التعليمات البرمجية من تلقين اللغة الطبيعية.
16384
1.80
pixtral-12b
Mistral AI
يدعم التسمية التوضيحية للصور والنسخ من صورة إلى نص (OCR) بما في ذلك الكتابة اليدوية واستخراج البيانات ومعالجتها وأسئلة وأجوبة السياق وتحديد الكائنات
128k
0.35
mistral-large-2
Mistral AI
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتوليد والبرمجة والتصنيف والاستخراج والترجمة و مهام التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية.
128k*
الإدخال: 3.00 / الإخراج: 10.00
Mistral-Small-24B-Instruct-2501
Mistral AI
يدعم مهام اللغة ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء و التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) والمزيد بعشرات اللغات مع وقت استجابة سريع.
32768
0.35
mixtral-8x7b-instruct
Mistral AI
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، ومهام التوليد المعزّز بالاسترجاع وإنشاء التعليمات البرمجية.
32768
0.60
jais-13b-chat (اللغة العربية)
core42
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة باللغة العربية.
2048
1.80
flan-t5-xl-3b
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). متاح للضبط الفوري.
4096
0.60
flan-t5-xxl-11b
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
4096
1.80
flan-ul2-20b
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
4096
5.00
elyza-japanese-llama-2-7b-instruct
ELYZA
يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة.
4096
1.80
تقوم نماذج التضمين بتحويل النص المُدخَل إلى تضمينات، وهي تمثيلات متجهة كثيفة للنص المُدخَل. تمثل التضمينات العلاقات الدلالية والنحوية الدقيقة بين الكلمات والمقاطع في فضاء متجهي.
granite-embedding-107m-multilingual
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
granite-embedding-278m-multilingual
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
slate-125m-english-rtrvr-v2
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
slate-125m-english-rtrvr
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
slate-30m-english-rtrvr-v2
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
slate-30m-english-rtrvr
IBM
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
all-mini-l6-v2
Microsoft
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
256
0.10
all-minilm-l12-v2
OS-NLP-CV
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
256
0.10
multilingual-e5-large
Intel
مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.
512
0.10
تؤمن شركة IBM بأهمية إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير الابتكار في كل قطاعات المؤسسة بشكل مسؤول ونشرها واستخدامها. محفظة الذكاء الاصطناعي IBM watsonx لديها عملية شاملة لبناء واختبار نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي. بالنسبة للنماذج التي طورتها IBM، فإننا نبحث عن التكرارات ونقوم بإزالتها، ونستخدم قوائم حظر URL، ومرشحات للمحتوى غير المقبول وجودة المستندات، وتقنيات تقسيم الجمل وترميزها ، ويتم كل ذلك قبل تدريب النموذج.
وفي أثناء عملية التدريب على البيانات، نعمل على منع حدوث اختلالات تؤثر في اتساق مخرجات النماذج، كما أننا نستخدم الضبط الدقيق الخاضع للإشراف لتمكين اتباع التعليمات بشكل أفضل بحيث يمكن استخدام النموذج لإكمال مهام المؤسسة عبر هندسة التلقين. ونحن نواصل تطوير نماذج Granite في عدة اتجاهات، بما في ذلك تطوير أنماط أخرى ومحتوى خاص بالصناعة وإضافة المزيد من التعليقات التوضيحية للبيانات المستخدمة في التدريب، مع الاستمرار في نشر ضمانات منتظمة حول حماية البيانات الخاصة بالنماذج التي طورتها IBM.
نظرًا لتغير مشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، فمن المتوقع أن تتطور وتتحسن عملياتنا الشاملة باستمرار. وكدليل على الدقة التي تلتزم بها IBM في تطوير واختبار نماذجها الأساسية، توفر الشركة تعويض الملكية الفكرية التعاقدي القياسي للنماذج التي طورتها IBM، على غرار التعويضات التي توفرها لأجهزة IBM وبرامجها.
وعلاوة على ذلك، وخلافاً لبعض مزودي النماذج اللغوية الكبيرة الآخرين وتماشياً مع النهج القياسي لشركة IBM بشأن التعويض، لا تطلب IBM من عملائها تعويض شركة IBM عن استخدام العميل للنماذج التي طورتها IBM. وبما يتوافق مع نهج IBM تجاه التزامها بالتعويض، لا تحدد IBM حدًا أقصى لمسؤوليتها عن التعويض بالنسبة للنماذج التي طورتها IBM.
تتضمن نماذج watsonx الحالية التي تخضع الآن لهذه الحماية ما يلي:
(1) عائلة Slate لنماذج التشفير فقط.
(2) عائلة Granite لنماذج فك التشفير فقط.
*طول السياق الذي يدعمه مزود النماذج، ولكن طول السياق الفعلي على المنصة محدود. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الوثائق.
يتم احتساب الاستدلال بوحدات الموارد. وحدة الموارد الواحدة تعادل 1000 رمز مميز. يتم احتساب رموز الإدخال والإكمال بنفس السعر. 1000 رمز مميز يعادل عادةً حوالي 750 كلمة.
لا تتوفر جميع النماذج في جميع المناطق، راجع وثائقنا للحصول على التفاصيل.
يتم التعبير عن طول السياق بالرموز المميزة.
تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. انظر التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.