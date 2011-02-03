نماذج الأساس في watsonx.ai 
استكشف مكتبة IBM للنماذج الأساسية في watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي
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نقدم لكم الجيل الثالث من Granite من IBM: نماذج لغوية مفتوحة وعالية الأداء وموثوقة

قم بتسريع رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج اللغة الجديدة الجاهزة للمؤسسات من الجيل الثالث

اقرأ المدونة لاستكشاف Granite
نماذج الأساس مع قوة الاختيار

تم تصميم نماذج ™IBM  watsonx للمؤسسات وتحسينها لمجالات الأعمال المستهدفة وحالات الاستخدام. من خلال استوديو الذكاء الاصطناعي IBM® watsonx.ai نقدم مجموعة مختارة من نماذج الأساس الفعالة من حيث التكلفة على مستوى المؤسسات التي طورتها IBM، ونماذج المصدر المفتوح التي يتم الحصول عليها من مزودي الخدمات من جهات خارجية لمساعدة العملاء والشركاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي (AI) وتشغيله بوتيرة أسرع بأقل قدر من المخاطر. يمكنك نشر نماذج الذكاء الاصطناعي أينما كان حمل العمل لديك، سواء أكان محليًا، أم على السحابة الهجينة.

تتبع IBM نهجًا متميزًا في تقديم نماذج الأساس من فئة المؤسسات:

  • مفتوحة:إحضار أفضل نماذج IBM مفتوحة المصدر والمجربة إلى مكتبة نماذج أساس watsonx أو مكتبتك.
  • موثوقة: تدريب النماذج على البيانات الموثوقة والمدارة للتطبيقات التي تتطلب الشفافية والحوكمة والأداء على مستوى المؤسسة.
  • مصممة لغرض محدد: مصممة خصوصًا للمؤسسات ومحسَّنة لمجالات الأعمال وحالات الاستخدام المستهدفة.
  • مُعززة للقدرات: تعزز قدرات العملاء من خلال خيارات النماذج ذات الأسعار التنافسية لبناء الذكاء الاصطناعي الذي يناسب احتياجات أعمالهم الفريدة وملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم على النحو الأمثل.
 وجهة نظر نموذج IBM: نهج متمايز لنماذج أساس الذكاء الاصطناعي
أصبح نموذج Granite 3.1 متوفرًا الآن في مكتبة نماذج أساس Watsonx.
ما الجديد؟
ميزة النموذج الجديد
جديد في Granite - موديلات Granite 3.1 المحدثة، ونماذج التضمين الجديدة بالكامل والمزيد
ميزة النموذج الجديد
نموذج تعليمات Llama 3.3 70b من Meta متاح الآن على watsonx.ai
ميزة النموذج الجديد
نماذج الأساس المحلية من Mistral AI متاحة الآن على Watsonx
الكتاب الإلكتروني: استكشف كيفية اختيار نموذج الأساس المناسب
نماذج IBM

تمنحك مكتبة نماذج أساس IBM watsonx الخيار والمرونة لاختيار النموذج الذي يناسب احتياجات عملك ومصالحك الإقليمية وملفات تعريف المخاطر بأفضل شكل ممكن من مكتبة من النماذج المملوكة بشكل خاص ومفتوحة المصدر والتابعة لجهات خارجية.

 نماذج Granite، التي طورتها IBM Research

IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي وهي مصممة للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. مع Granite 3.1، ستجد نماذج مصدر مفتوح وجاهزة للمؤسسات تقدم أداء استثنائي عبر مجموعة واسعة من مهام المؤسسات مثل الأمن السيبراني والتوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) ومقارنة بمعيار السلامة.

  1. Granite 3.1 8b و 2b: توجيه النماذج المدرّبة على بيانات عالية الجودة ومُحسّنة للغة الطبيعية وحالات استخدام المؤسسات
  2. Granite Guardian: حواجز حماية قائمة على النماذج اللغوية الكبيرة مصممة للكشف عن المحتوى الضار مثل الكراهية، والألفاظ النابية، والتحيز الاجتماعي، وما إلى ذلك.
  3. Granite 13b chat: نموذج محادثة مُحسّن لحالات استخدام الحوار ويعمل بشكل جيد مع الوكيل الافتراضي وتطبيقات المحادثة
  4. Granite 13b instruct: نموذج تعليمات تم تدريبه على بيانات مالية عالية الجودة للأداء الجيد في مهام مجال المالية
  5. Granite Code: عائلة من النماذج تتراوح أحجامها بين 3B و 34B وتم تدريبها على 116 لغة برمجة
  6. Granite multilingual: تم تدريبه على فهم النصوص وإنشائها باللغات الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية
  7. Granite Japanese: مُصمم لأداء مهام لغوية على النصوص اليابانية
 نماذج IBM المضمنة

استخدم نماذج مضمنة مفتوحة المصدر طورتها IBM ونشرتها في منصة IBM watsonx.ai، لمهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

  • Granite-embedding-30M-english
  • Granite-embedding-125M-english
  • Granite-embedding-107M-multilingual
  • Granite-embedding-278M-multilingual
جرّب منصة watsonx.ai مجانًا
تقرير IBM Research
شاهد كيف تم تدريب نماذج Granite ومصادر البيانات المستخدمة
لماذا IBM Granite؟         اعرف المزيد عن نماذج Granite
حلول مفتوحة

اختر النموذج المناسب، من نماذج تتراوح بين أقل من مليار معلّمة إلى 34 مليار معلّمة، مفتوحة المصدر في Apache 2.0.
الأداء العالي

لا تُضحِّ بالأداء مقابل التكلفة. يتفوق Granite على النماذج المماثلة في مجموعة متنوعة من مهام المؤسسة.
موثوق به

بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول باستخدام مجموعة شاملة من قدرات الكشف عن المخاطر والأضرار والشفافية وحماية الملكية الفكرية.
مكتبة نماذج الأساس

حدد نموذج الأساس التوليدي الذي يلبي احتياجاتك بأفضل شكل ممكن. بعد أن تكون لديك قائمة قصيرة من النماذج لحالة الاستخدام الخاصة بك، اختبر النماذج بشكل منهجي باستخدام تقنيات هندسة التلقين لمعرفة النماذج التي تظهر النتائج المرجوة باستمرار.

 شاهد المزيد من معلومات التسعير الخاصة بمنصة Watsonx
اسم النموذج المزود حالات الاستخدام طول السياق السعر دولار أمريكي/1 مليون رمز مميز

granite-3-2b-instruct (v3.1)

الجديدة
النموذج المميز

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) ومهام برمجة التعليمات. 

128k

0.10

granite-3-8b-instruct (v3.1)

الجديدة
النموذج المميز

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) ومهام برمجة التعليمات. 

128k

0.20

granite-guardian-3-8b (v3.1)

الجديدة
النموذج المميز

IBM

يدعم الكشف عن الكراهية والإساءة والبذاءة (HAP)/المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII)، واختراق الحماية، والتحيز، والعنف، والمحتويات الضارة الأخرى.

128k

0.20

granite-guardian-3-2b (v3.1)

الجديدة
النموذج المميز

IBM

يدعم الكشف عن الكراهية والإساءة والبذاءة (HAP)/المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII)، واختراق الحماية، والتحيز، والعنف، والمحتويات الضارة الأخرى.

128k

0.10

نموذج granite-20b متعدد اللغات

مهملة

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية.

8192

0.60

granite-13b-chat 

مهملة

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة (Q&A)، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). 

 

8192

0.60

granite-13b-instruct

IBM 

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).

8192

0.60

granite-34b-code-instruct

IBM

نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.

 

8192

0.60

granite-20b-code-instruct

IBM

نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.

 

8192

0.60

granite-8b-code-instruct

IBM

نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.

 

128k

0.60

granite-3b-code-instruct

IBM

نموذج خاص بمهمة محددة للكود عن طريق إنشاء الكود وشرحه وترجمته من تلقين اللغة الطبيعية.

 

128k

0.60

granite-8b-japanese

IBM

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغة اليابانية. 

4096

0.60

llama-3-3-70b-instruct

الجديدة

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Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية

128k

0.71

llama-3-2-90b-vision-instruct

الجديدة

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Meta

يدعم التسمية التوضيحية للصور والنسخ من صورة إلى نص (OCR) بما في ذلك الكتابة اليدوية واستخراج البيانات ومعالجتها وأسئلة وأجوبة السياق وتحديد الكائنات

128k

2.00

llama-3-2-11b-vision-instruct

الجديدة

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Meta

يدعم التسمية التوضيحية للصور والنسخ من صورة إلى نص (OCR) بما في ذلك الكتابة اليدوية واستخراج البيانات ومعالجتها وأسئلة وأجوبة السياق وتحديد الكائنات

128k

0.35

llama-guard-3-11b-vision

الجديدة

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Meta

يدعم تصفية الصور والكشف عن الكراهية والإساءة والبذاءة (HAP)/المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII) وتصفية المحتوى الضار

128k

0.35

llama-3-2-1b-instruct

الجديدة

تعرَّف على المزيد

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية

128k

0.10

llama-3-2-3b-instruct

الجديدة

تعرَّف على المزيد

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية

128k

0.15

llama-3-405b-instruct

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.

128k

الإدخال: 5.00 / الإخراج: 16.00

llama-3-1-70b-instruct

مهملة

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.

128k

1.80

llama-3-1-8b-instruct 

مهملة

Meta

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتوليد، والبرمجة، والتصنيف، والاستخراج، والترجمة ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والهندية والإسبانية والتايلاندية.

128k

0.60

llama-3-8b-instruct

مهملة

Meta

يدعم مهام التلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج والترجمة.

8192

0.60

llama-3-70b-instruct

مهملة

Meta

يدعم مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، والتوليد، والتلخيص، والتصنيف، والأسئلة والأجوبة، والاستخراج، والترجمة وإنشاء الكود.

8192

1.80

allam-1-13b-instruct

SDAIA (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتصنيف والتوليد والاستخراج ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) والترجمة باللغة العربية.

4096

1.80

codellama-34b-instruct

مهملة

Meta

نموذج خاص بالمهام الخاصة بالتعليمات البرمجية من خلال توليد وترجمة التعليمات البرمجية من تلقين اللغة الطبيعية.

16384

1.80

pixtral-12b

الجديدة

Mistral AI

يدعم التسمية التوضيحية للصور والنسخ من صورة إلى نص (OCR) بما في ذلك الكتابة اليدوية واستخراج البيانات ومعالجتها وأسئلة وأجوبة السياق وتحديد الكائنات

128k

0.35

mistral-large-2

الجديدة

Mistral AI

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة والتلخيص والتوليد والبرمجة والتصنيف والاستخراج والترجمة و مهام التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية.

128k*

الإدخال: 3.00 / الإخراج: 10.00

 Mistral-Small-24B-Instruct-2501

الجديدة

Mistral AI

يدعم مهام اللغة ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء و التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) والمزيد بعشرات اللغات مع وقت استجابة سريع.

32768

0.35

mixtral-8x7b-instruct

Mistral AI

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، ومهام التوليد المعزّز بالاسترجاع وإنشاء التعليمات البرمجية.

32768

0.60

jais-13b-chat (اللغة العربية)

core42

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة باللغة العربية.

2048

1.80

flan-t5-xl-3b

Google

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG). متاح للضبط الفوري.

4096

0.60

flan-t5-xxl-11b

Google

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).

4096

1.80

flan-ul2-20b

Google

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، و مهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).

4096

5.00

elyza-japanese-llama-2-7b-instruct

ELYZA

يدعم مهام الأسئلة والأجوبة، والتلخيص، ومهام التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، والتصنيف، والتوليد، والاستخراج، والترجمة. 

4096

1.80

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
مكتبة نماذج التضمين

تقوم نماذج التضمين بتحويل النص المُدخَل إلى تضمينات، وهي تمثيلات متجهة كثيفة للنص المُدخَل. تمثل التضمينات العلاقات الدلالية والنحوية الدقيقة بين الكلمات والمقاطع في فضاء متجهي.
اسم النموذج المزود حالات الاستخدام طول السياق السعر دولار أمريكي/1 مليون رمز مميز

granite-embedding-107m-multilingual

الجديدة

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

512

0.10

granite-embedding-278m-multilingual

الجديدة

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

512

0.10

slate-125m-english-rtrvr-v2

الجديدة

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

512

0.10

slate-125m-english-rtrvr

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

 

512

0.10

slate-30m-english-rtrvr-v2

الجديدة

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

 

512

0.10

slate-30m-english-rtrvr

IBM

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

 

512

0.10

all-mini-l6-v2

الجديدة

Microsoft

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

256

0.10

all-minilm-l12-v2

OS-NLP-CV

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

256

0.10

multilingual-e5-large

Intel

مهام التوليد المعزز للاسترجاع والبحث الدلالي ومقارنة المستندات.

512

0.10

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

قصص العملاء

تتحمس الشركات لاحتمال الاستفادة من نماذج الأساس، والتعلم الآلي في مكان واحد، مع بياناتها الخاصة، لتسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي. 
استكشف مزيدًا من قصص العملاء
استخدمت Wimbledon نماذج أساس watsonx.ai لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على إنشاء تعليقات التنس. اقرأ دراسة الحالة
استخدمت The Recording Academy® قصص الذكاء الاصطناعي مع IBM watsonx لإنشاء محتوى تحريري حول المرشحين لجائزة GRAMMY® وتوسيع نطاقه. يقدم نموذج Watsonx رؤى ثاقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسرد الذكاء الاصطناعي باللغة الإسبانية إلى المنصات الرقمية لدورة The Masters. يستخدم AddAI.Life منصة watsonx.ai للوصول إلى نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر مختارة لبناء مساعدين افتراضيين ذوي جودة عالية.

الشراكات بشأن النماذج

أطلقت شركتا IBM وMeta تحالف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مجتمع مفتوح لتسريع الابتكار المفتوح والمسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي
تقدم شركة IBM نماذج Llama 3 المفتوحة على منصة watsonx بناءً على تعاونها مع شركة Meta لتعزيز الابتكار المفتوح للذكاء الاصطناعي
توفر الشراكات الإستراتيجية الجديدة مع Mistral وSDAIA للعملاء مجموعة واسعة من خيارات النماذج على مستوى المؤسسات
Salesforce تدمج نماذج IBM Granite مع منصة Einstein 1
تتعاون IBM وSAP من أجل تضمين قدرات نماذج Granite في مجموعة حلول وتطبيقات SAP السحابية

الأخبار والموارد

احصل على برنامج تعليمي تمهيدي حول قدرات Llama الجديدة متعددة الوسائط
يتوفر الآن نموذج Mixtral 8x7b مفتوح المصدر على منصة Watsonx لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة ومرونة
كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي المناسب
الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML) للمؤسسات
تم إطلاق IBM وMeta Llama 2 على منصة watsonx.ai، لتحسين إنتاجية الذكاء الاصطناعي
Hugging Face وIBM تتعاونان في مجال المصدر المفتوح
بناء الذكاء الاصطناعي للأعمال: نماذج أساس IBM Granite
مقدمة إلى التكنولوجيا الكامنة وراء منصة watsonx.ai
كيف تخصص IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات
تعرّف على المزيد حول قوة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة

حماية الملكية الفكرية لنماذج الذكاء الاصطناعي

تؤمن شركة IBM بأهمية إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير الابتكار في كل قطاعات المؤسسة بشكل مسؤول ونشرها واستخدامها. محفظة الذكاء الاصطناعي IBM watsonx لديها عملية شاملة لبناء واختبار نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي. بالنسبة للنماذج التي طورتها IBM، فإننا نبحث عن التكرارات ونقوم بإزالتها، ونستخدم قوائم حظر URL، ومرشحات للمحتوى غير المقبول وجودة المستندات، وتقنيات تقسيم الجمل وترميزها ، ويتم كل ذلك قبل تدريب النموذج.

وفي أثناء عملية التدريب على البيانات، نعمل على منع حدوث اختلالات تؤثر في اتساق مخرجات النماذج، كما أننا نستخدم الضبط الدقيق الخاضع للإشراف لتمكين اتباع التعليمات بشكل أفضل بحيث يمكن استخدام النموذج لإكمال مهام المؤسسة عبر هندسة التلقين. ونحن نواصل تطوير نماذج Granite في عدة اتجاهات، بما في ذلك تطوير أنماط أخرى ومحتوى خاص بالصناعة وإضافة المزيد من التعليقات التوضيحية للبيانات المستخدمة في التدريب، مع الاستمرار في نشر ضمانات منتظمة حول حماية البيانات الخاصة بالنماذج التي طورتها IBM.  

نظرًا لتغير مشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، فمن المتوقع أن تتطور وتتحسن عملياتنا الشاملة باستمرار. وكدليل على الدقة التي تلتزم بها IBM في تطوير واختبار نماذجها الأساسية، توفر الشركة تعويض الملكية الفكرية التعاقدي القياسي للنماذج التي طورتها IBM، على غرار التعويضات التي توفرها لأجهزة IBM وبرامجها.

وعلاوة على ذلك، وخلافاً لبعض مزودي النماذج اللغوية الكبيرة الآخرين وتماشياً مع النهج القياسي لشركة IBM بشأن التعويض، لا تطلب IBM من عملائها تعويض شركة IBM عن استخدام العميل للنماذج التي طورتها IBM. وبما يتوافق مع نهج IBM تجاه التزامها بالتعويض، لا تحدد IBM حدًا أقصى لمسؤوليتها عن التعويض بالنسبة للنماذج التي طورتها IBM.

تتضمن نماذج watsonx الحالية التي تخضع الآن لهذه الحماية ما يلي:

(1) عائلة Slate لنماذج التشفير فقط.

(2) عائلة Granite لنماذج فك التشفير فقط.

تعرف على المزيد حول ترخيص نماذج Granite
اتخِذ الخطوة التالية

اتخذ الخطوة التالية لبدء تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي للأعمال وتوسيع نطاقهما.

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الحواشي

*طول السياق الذي يدعمه مزود النماذج، ولكن طول السياق الفعلي على المنصة محدود. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الوثائق.

يتم احتساب الاستدلال بوحدات الموارد. وحدة الموارد الواحدة تعادل 1000 رمز مميز. يتم احتساب رموز الإدخال والإكمال بنفس السعر. 1000 رمز مميز يعادل عادةً حوالي 750 كلمة.

لا تتوفر جميع النماذج في جميع المناطق، راجع وثائقنا للحصول على التفاصيل.

يتم التعبير عن طول السياق بالرموز المميزة.

تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. انظر التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.

 