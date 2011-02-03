استكشف مستويات تسعير خططنا التجريبية والأساسية والقياسية على منصة ™IBM® watsonx.ai. للاطلاع على نموذج التسعير، استكشف قسم نماذج الأساس والتضمين من شركة IBM، وتسعير نماذج الأساس والتضمين الخاصة بالجهات الخارجية.
معايير المحاسبة
استدلال النماذج استنادًا إلى وحدة الموارد (لكل 1000 رمز مميز)2
وظيفة التعلم الآلي استنادًا إلى ساعات وحدة الطاقة الاستيعابية (لكل أداة أو وقت تشغيل)1
استخراج النص بناءً على الصفحة
استضافة نموذج الاستضافة على أساس الساعة
وظائف التعلم الآلي (حد 20 وحدة سعة في الساعة لكل الشهر)1
الاستدلال (50,000 رمز مميز شهريًا)2
Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج ™IBM watsonx التي طورتها IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
وظائف التعلّم الآلي
الاستدلال
Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
ضبط الموجِّه
استخراج النص
1,050 دولارًا أمريكيًا شهريًا - رسوم المستوى
وظيفة التعلّم الآلي
الاستدلال
Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
ضبط الموجِّه
استخراج النص
نماذج الأساس المخصصة
استضافة النموذج
نشر النماذج عند الطلب
granite-3-8b-instruct (v3.1)
0.20 دولار أمريكي*
granite-7b-lab
5.22 دولارات أمريكية*
granite-3-8b-base
5.22 دولارات أمريكية*
granite-3-2b-instruct (v3.1)
0.10 دولار أمريكي*
granite-guardian-3-8b (v3.1)
0.20 دولار أمريكي*
granite-guardian-3-2b (v3.1)
0.10 دولار أمريكي*
نموذج granite-20b متعدد اللغات
0.60 دولار أمريكي*
granite-13b-chat
0.60 دولار أمريكي*
5.22 دولارات أمريكية*
granite-13b-instruct
0.60 دولار أمريكي*
5.22 دولارات أمريكية*
granite-34b-code-instruct
0.60 دولار أمريكي*
granite-20b-code-instruct
0.60 دولار أمريكي*
granite-8b-code-instruct
0.60 دولار أمريكي*
granite-3b-code-instruct
0.60 دولار أمريكي*
granite-8b-japanese
0.60 دولار أمريكي*
granite-20b-code-base-schema-linking
5.22 دولارات أمريكية*
granite-20b-code-base-sql-gen
5.22 دولارات أمريكية*
granite-embedding-107m-multilingual
0.10 دولار أمريكي*
granite-embedding-278m-multilingual
0.10 دولار أمريكي*
slate-125m-english-rtrvr-v2
0.10 دولار أمريكي*
slate-125m-english-rtrvr
0.10 دولار أمريكي*
slate-30m-english-rtrvr-v2
0.10 دولار أمريكي*
slate-30m-english-rtrvr
0.10 دولار أمريكي*
deepseek-r1-distill-llama-70b
DeepSeek
20.85 دولارًا أمريكيًّا*
deepseek-r1-distill-llama-8b
DeepSeek
5.22 دولارات أمريكية*
llama-3-3-70b-instruct-hf
Meta
20.85 دولارًا أمريكيًّا*
llama-3-2-90b-vision-instruct
Meta
2.00 دولار أمريكي*
llama-3-2-11b-vision-instruct
Meta
0.35 دولار أمريكي*
llama-guard-3-11b-vision
Meta
0.35 دولار أمريكي*
llama-3-2-1b-instruct
Meta
0.10 دولار أمريكي*
llama-3-2-3b-instruct
Meta
0.15 دولار أمريكي*
llama-3-405b-instruct
Meta
الإدخال: 5.00 دولارات أمريكية*/ الإخراج: 16.00 دولارًا أمريكيًا*
llama-3-1-70b-instruct
Meta
1.80 دولار أمريكي*
20.85 دولارًا أمريكيًّا*
llama-3-1-8b-instruct
Meta
0.60 دولار أمريكي*
5.22 دولارات أمريكية*
llama-3-1-8b
Meta
5.22 دولارات أمريكية*
llama-3-8b-instruct
Meta
0.60 دولار أمريكي*
5.22 دولارات أمريكية*
llama-3-70b-instruct
Meta
1.80 دولار أمريكي*
20.85 دولارًا أمريكيًّا*
llama-2-70b-chat
Meta
20.85 دولارًا أمريكيًّا*
llama-2-13b-chat
Meta
5.22 دولارات أمريكية*
allam-1-13b-instruct
SDAIA (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)
1.80 دولار أمريكي*
codellama-34b-instruct
Meta
1.80 دولار أمريكي*
pixtral-12b
Mistral AI
0.35 دولار أمريكي*
mistral-large-instruct-2411
Mistral AI
20.85 دولار أمريكي**
mistral-large-2
Mistral AI
الإدخال: 3.00 دولارات أمريكية*/ الإخراج: 10.00 دولارات أمريكية*
Mistral-Small-24B-Instruct-2501
Mistral AI
0.35 دولار أمريكي*
mixtral-8x7b-instruct
Mistral AI
0.60 دولار أمريكي*
10.40 دولارات أمريكي*
mixtral-8x7b-base
Mistral AI
10.40 دولارات أمريكي*
mistral-nemo-instruct-2407
Mistral AI
5.22 دولارات أمريكية*
jais-13b-chat (اللغة العربية)
core42
1.80 دولار أمريكي*
flan-t5-xl-3b
0.60 دولار أمريكي*
5.22 دولارات أمريكية*
flan-t5-xxl-11b
1.80 دولار أمريكي*
5.22 دولارات أمريكية*
flan-ul2-20b
5.00 دولارات أمريكية*
5.22 دولارات أمريكية*
elyza-japanese-llama-2-7b-instruct
ELYZA
1.80 دولار أمريكي*
mt0-xxl-13b
BigScience
1.80 دولار أمريكي*
all-mini-l6-v2
Microsoft
0.10 دولار أمريكي*
all-minilm-l12-v2
OS-NLP-CV
0.10 دولار أمريكي*
multilingual-e5-large
Intel
0.10 دولار أمريكي*
1 يعتمد تسعير ساعة وحدة السعة على البيئة والأدوات المستخدمة في شهر الفوترة.
2 بالنسبة إلى استدلال نماذج الأساس، تستند الرسوم إلى وحدة قياس الموارد (RU) التي تعادل 1000 رمز مميز (مثل الرموز المميزة للإدخال والإخراج على حد سواء).
** يُفرض على النماذج التجارية من Mistral رسوم استضافة وحدة معالجة الرسومات (GPU) ورسوم الوصول إلى النموذج. لمزيد من المعلومات، اطّلع على الوثائق
تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرامج كخدمة (SaaS)، ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج. ولا تقدم شركة IBM أي إقرار بأن البرامج كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات ستكون متماثلة.