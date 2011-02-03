تسعير watsonx.ai
استوديو شامل ومتكامل لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية
ابدأ تجربتك المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
لقطة شاشة برمجية لمنتج watsonx
تسعير watsonx.ai

استكشف مستويات تسعير خططنا التجريبية والأساسية والقياسية على منصة ™IBM® watsonx.ai. للاطلاع على نموذج التسعير، استكشف قسم نماذج الأساس والتضمين من شركة IBM، وتسعير نماذج الأساس والتضمين الخاصة بالجهات الخارجية.
مستويات التسعير (SaaS)
إصدار تجريبي مجاني البدء ابدأ تجربتك المجانية Essentials الأفراد، ونقاط الاتصال Standard الاستخدام الإنتاجي المؤسسي

معايير المحاسبة

استدلال النماذج استنادًا إلى وحدة الموارد (لكل 1000 رمز مميز)2
وظيفة التعلم الآلي استنادًا إلى ساعات وحدة الطاقة الاستيعابية (لكل أداة أو وقت تشغيل)1

استخراج النص بناءً على الصفحة
استضافة نموذج الاستضافة على أساس الساعة

  

وظائف التعلم الآلي (حد 20 وحدة سعة في الساعة لكل الشهر)1

الاستدلال (50,000 رمز مميز شهريًا)2

Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج ™IBM watsonx التي طورتها IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

 

وظائف التعلّم الآلي

الاستدلال

Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

ضبط الموجِّه

استخراج النص

1,050 دولارًا أمريكيًا شهريًا - رسوم المستوى

وظيفة التعلّم الآلي

الاستدلال

Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

ضبط الموجِّه

استخراج النص

نماذج الأساس المخصصة

استضافة النموذج

نشر النماذج عند الطلب

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
نماذج الأساس من IBM
اسم النموذج النشر من قِبل IBM الدفع لكل رمز مميز السعر  لكل مليون رمز مميز بالدولار الأمريكي* النشر عند الطلب الدفع بالساعة السعر في الساعة بالدولار الأمريكي*

granite-3-8b-instruct (v3.1)

 0.20 دولار أمريكي*

granite-7b-lab

5.22 دولارات أمريكية*

granite-3-8b-base

5.22 دولارات أمريكية*

granite-3-2b-instruct (v3.1)

0.10 دولار أمريكي*

granite-guardian-3-8b (v3.1)

0.20 دولار أمريكي*

granite-guardian-3-2b (v3.1)

0.10 دولار أمريكي*

نموذج granite-20b متعدد اللغات

مهملة

0.60 دولار أمريكي*

granite-13b-chat 

0.60 دولار أمريكي*

5.22 دولارات أمريكية*

granite-13b-instruct

0.60 دولار أمريكي*

5.22 دولارات أمريكية*

granite-34b-code-instruct

0.60 دولار أمريكي*

granite-20b-code-instruct

0.60 دولار أمريكي*

granite-8b-code-instruct

0.60 دولار أمريكي*

granite-3b-code-instruct

0.60 دولار أمريكي*

granite-8b-japanese

0.60 دولار أمريكي*

granite-20b-code-base-schema-linking

5.22 دولارات أمريكية*

granite-20b-code-base-sql-gen

5.22 دولارات أمريكية*

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
نماذج التضمين من IBM
اسم النموذج السعر لكل مليون رمز مميز بالدولار الأمريكي*

granite-embedding-107m-multilingual

0.10 دولار أمريكي*

granite-embedding-278m-multilingual

0.10 دولار أمريكي*

slate-125m-english-rtrvr-v2

0.10 دولار أمريكي*

slate-125m-english-rtrvr

0.10 دولار أمريكي*

slate-30m-english-rtrvr-v2

0.10 دولار أمريكي*

slate-30m-english-rtrvr

0.10 دولار أمريكي*

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
نماذج الأساس الخاصة من جهات أخرى 
اسم النموذج المزود النشر من قِبل IBM الدفع لكل رمز مميز السعر لكل مليون رمز مميز بالدولار الأمريكي* النشر عند الطلب الدفع بالساعة السعر في الساعة بالدولار الأمريكي*

deepseek-r1-distill-llama-70b

DeepSeek

20.85 دولارًا أمريكيًّا*

deepseek-r1-distill-llama-8b

DeepSeek

5.22 دولارات أمريكية*

llama-3-3-70b-instruct-hf

Meta

20.85 دولارًا أمريكيًّا*

llama-3-2-90b-vision-instruct

Meta

2.00 دولار أمريكي*

llama-3-2-11b-vision-instruct

Meta

0.35 دولار أمريكي*

llama-guard-3-11b-vision

Meta

0.35 دولار أمريكي*

llama-3-2-1b-instruct

Meta

0.10 دولار أمريكي*

llama-3-2-3b-instruct

Meta

0.15 دولار أمريكي*

llama-3-405b-instruct

Meta

الإدخال: 5.00 دولارات أمريكية*/ الإخراج: 16.00 دولارًا أمريكيًا*

llama-3-1-70b-instruct

Meta

1.80 دولار أمريكي*

20.85 دولارًا أمريكيًّا*

llama-3-1-8b-instruct 

Meta

0.60 دولار أمريكي*

5.22 دولارات أمريكية*

llama-3-1-8b

Meta

5.22 دولارات أمريكية*

llama-3-8b-instruct

Meta

0.60 دولار أمريكي*

5.22 دولارات أمريكية*

llama-3-70b-instruct

Meta

1.80 دولار أمريكي*

20.85 دولارًا أمريكيًّا*

llama-2-70b-chat

Meta

20.85 دولارًا أمريكيًّا*

llama-2-13b-chat

Meta

5.22 دولارات أمريكية*

allam-1-13b-instruct

SDAIA (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)

1.80 دولار أمريكي*

codellama-34b-instruct

مهملة
مهملة

Meta

1.80 دولار أمريكي*

pixtral-12b

Mistral AI

0.35 دولار أمريكي* 

mistral-large-instruct-2411

Mistral AI

20.85 دولار أمريكي**

mistral-large-2

Mistral AI

الإدخال: 3.00 دولارات أمريكية*/ الإخراج: 10.00 دولارات أمريكية*

Mistral-Small-24B-Instruct-2501

Mistral AI

0.35 دولار أمريكي* 

mixtral-8x7b-instruct

Mistral AI

0.60 دولار أمريكي*

10.40 دولارات أمريكي*

mixtral-8x7b-base

Mistral AI

10.40 دولارات أمريكي*

mistral-nemo-instruct-2407

Mistral AI

5.22 دولارات أمريكية*

jais-13b-chat (اللغة العربية)

core42

1.80 دولار أمريكي*

flan-t5-xl-3b

Google

0.60 دولار أمريكي*

5.22 دولارات أمريكية*

flan-t5-xxl-11b

Google

1.80 دولار أمريكي*

5.22 دولارات أمريكية*

flan-ul2-20b

Google

5.00 دولارات أمريكية*

5.22 دولارات أمريكية*

elyza-japanese-llama-2-7b-instruct

ELYZA

1.80 دولار أمريكي*

mt0-xxl-13b

BigScience

1.80 دولار أمريكي*

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
نماذج التضمين من جهات أخرى
اسم النموذج المزود السعر  لكل مليون رمز مميز بالدولار الأمريكي*

all-mini-l6-v2

Microsoft

0.10 دولار أمريكي*

all-minilm-l12-v2

OS-NLP-CV

0.10 دولار أمريكي*

multilingual-e5-large

Intel

0.10 دولار أمريكي*

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
تسعير البرامج

watsonx.ai متاح اليوم كبرنامج، ويستند تسعير watsonx.ai إلى عدد أنوية المعالج الافتراضية (VPC).

 
اتخِذ الخطوة التالية

جرِّب watsonx.ai مجانًا أو واصل رحلتك الاستكشافية.

 ابدأ تجربتك المجانية احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مزيد من الطرق للاستكشاف كن شريك أعمال لشركة IBM تواصل مع مجتمع IBM سلسلة تعلُّم الذكاء الاصطناعي التوليدي الدعم
الحواشي

1 يعتمد تسعير ساعة وحدة السعة على البيئة والأدوات المستخدمة في شهر الفوترة.

بالنسبة إلى استدلال نماذج الأساس، تستند الرسوم إلى وحدة قياس الموارد (RU) التي تعادل 1000 رمز مميز (مثل الرموز المميزة للإدخال والإخراج على حد سواء). 

** يُفرض على النماذج التجارية من Mistral رسوم استضافة وحدة معالجة الرسومات (GPU) ورسوم الوصول إلى النموذج. لمزيد من المعلومات، اطّلع على الوثائق

تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرامج كخدمة (SaaS)، ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج. ولا تقدم شركة IBM أي إقرار بأن البرامج كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات ستكون متماثلة.