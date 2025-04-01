IBM watsonx Code Assistant لـ Z هو منتج مدعوم من قبل الذكاء الاصطناعي التوليدي مصمم لتسريع دورة حياة التوليدي التوليدي وتبسيط التحديث بتكلفة أقل ومخاطر أقل من البدائل الحالية.
watsonx Code Assistant تدعم Z دورة حياة مطوري التطبيق من البداية إلى النهاية مع قدرات Application Discovery والتحليل، وشرح الكود، وإعادة هيكلة الكود آليًا، ونصائح تحسين الكود، وتحويل الكوبول إلى جافا، والتحقق من صحة الكود. يمكن للمطورين إعادة هيكلة عناصر مختارة من التطبيق تلقائيًا، وتحسين التعليمات البرمجية لزيادة الأداء، وإكمال التحديث في كوبول. أو يمكنهم تحويل التعليمات البرمجية إلى لغة جافا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بالاستفادة من نموذج لغوي كبير متطور ومضبوط للغاية.
watsonx Code Assistant لـ Z المرونة في نشر المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي العام إما كخدمة محلية أو كخدمة.
يعد ضمان الأداء الأمثل للتطبيق المركزي أمرًا بالغ الأهمية. انضم إلينا لترى كيف يمكنك تحديد وحل مشكلات الأداء الأكثر تأثيرًا في تطبيق كوبول الخاص بك بسرعة وتلقائيًا.
تسريع تطوير التعليمات البرمجية وزيادة إنتاجية المطورين طوال دورة حياة التطبيق.
خفض التكلفة الإجمالية وتعقيدات مبادرات تحديث التطبيق المركزي للإدارة المركزية للحاسب الآلي.
تقليل الوقت المناسب للقيمة الزمنية المناسبة للقيمة الزمنية لتحديث الأتمتة باستخدام توصيات الذكاء الاصطناعي.
توفير Developer Tools لتوسيع مهاراتهم ودعم مبادرات تحديث .
الحفاظ على مواصفات خدمة ودعم نشر بيانات الكمبيوتر المركزية الملائمة للغرض.
احصل على إمكانية الوصول إلى نموذج لغوي كبير تم تدريبه من قبل IBM تم ضبطه لترجمة COBOL إلى Java.
سعت ويستفيلد لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم تطوير التطبيق وتأهيل المواهب الجديدة: تقليل الوقت الذي يستغرقه المطور بنسبة 80% لفهم التطبيق وتقليل الوقت الذي يستغرقه المطور بنسبة 30% ليتمكن من شرح التعليمات البرمجية وتوثيقها
قم بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful APIs حقيقية من وإلى IBM Z الخاص بك على الإنترنت
إلغاء القفل مستويات جديدة من الإنتاجية على منصة IBM Z مع مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تبسيط z/OS اختبار التطبيق وتسريع أهداف الجودة.
اقرأ المزيد عن مدى توفر مساعد كود watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed و watsonx Code Assistant لـ Z.
قم بتسريع عملية التحول في بيئتك IBM zSystems مع خبير الموارد والتوجيه والقدرات.
اقرأ المزيد حول كيفية تحقيق قابلية التشغيل البيني للتشغيل البيني والتحديث بالسرعة والوتيرة التي تناسبك من خلال IBM watsonx Code Assistant لـ Z.
تعرّف على الخطوات اللازمة لتحقيق التحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك: البدء بنهج يركز على النظام الأساسي، والتحويل من التعقيد إلى البساطة، وإعطاء الأولوية لقابلية التوسع والأمان.
افهم أهمية تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف يمكن أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفيدة لممارسات الأعمال في الوقت الحالي وفي المستقبل.
هل أنت جاهز لتسريع عملية تحديث الكمبيوتر المركزي، المدعوم من الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تعرف على ما يمكن أن يفعله watsonx Code Assistant for Z عند تحديد موعد لعرض توضيحي مباشر أو التحدث مع أحد المتخصصين في منتجاتنا.
*IBM watsonx Code Assistant لـ Z يتضمن عنصر محلي وكخدمة. عندما يتم شراء عنصر العناصر معًا، watsonx Code Assistant لـ Z يشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي المشار إليه