توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الموثوق به باستخدام watsonx.governance
يمكنك توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وإدارتها ومراقبتها باستخدام مجموعة أدوات واحدة لتسريع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير
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حوكمة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك. توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة.

تُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة شديدة الأهمية من أجل قابلية التوسع. تتكامل مجموعة أدوات ™watsonx.governance بسلاسة مع أنظمتك الحالية من أجل أتمتة وتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول للمساعدة في توفير الوقت وتقليل التكاليف والامتثال للوائح. ويمكنك الاستفادة أيضًا من إمكانية نشر الذكاء الاصطناعي حيثما كان ذلك مفيدًا على مستوى السحابة الهجينة في مؤسستك.

 IDC تصفنا بالريادة في مجال عمليات التعلم الآلي (ML) تعرف على وجهة نظر IDC

الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الفاعل لتعزيز إنتاجية مؤسستك

استثمِر في الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف لتحقيق نتائج أعمال أفضل مع وكلائك.

 اكتشف الجديد
إدارة المخاطر إدارة الامتثال حوكمة دورة الحياة

جودة الحوكمة سبيل إلى جودة الأعمال

بغض النظر عن المكان الذي تنوي فيه توظيف الذكاء الاصطناعي في عملك، فإن الحوكمة القوية والقابلة للتوسع تُعد أمرًا بالغ الأهمية
تحسين عملية اتخاذ القرار

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي غير المتحيز والشفاف على مستوى الوكلاء والمساعدين لاتخاذ قرارات عادلة مثل من يحصل على قرض أو ما إذا كان سيتم الموافقة على المطالبة.

 أتمتة عمليات التدقيق

احصل على معلومات تفصيلية وسياقية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي التي قد تواجهها شركتك.

 تحسين خدمة العملاء

راقب الدردشات بحثًا عن الإشارات التحذيرية مثل السمية والتحيز والردود غير الملائمة باستخدام التنبيهات التلقائية.

 حماية سلسلة التوريد

يمكنك الكشف عن أي أخطاء أو تحيزات مُحتَمَلة في النظام والتخفيف منها لتحسين الخدمات اللوجستية، وتقصير الدورات الزمنية، وتقليل استهلاك الطاقة.

استكشف خيارات الشراء

اطّلع على مستويات تسعير watsonx.governance لبدء استخدام حل متكامل لإدارة وتوجيه ومراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الخاصة بك، المنشورة في أي مكان، سواء في بيئة سحابية أو محلية.

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لا تعتمد على كلامنا فقط

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

استخدمت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس منصة watsonx.governance لإزالة التحيز من بيانات البطولة لزيادة نسبة العدالة في الملاعب من 71% إلى 82%.

Deloitte

استفادت شركة Deloitte من watsonx.governance في معالجة العديد من جوانب حوكمة الذكاء الاصطناعي — بما في ذلك الامتثال والمخاطر وحوكمة دورة الحياة.
Tech Mahindra

قامت شركة Tech Mahindra بدمج watsonx.governance مع تقنية TechM amplifAI لمساعدة العملاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى أعمالهم.
مكتب IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة

تمكَّن مكتب الخصوصية والتقنية المسؤولة في IBM من تبسيط وأتمتة المهام العالمية المتعلقة بالخصوصية والامتثال للذكاء الاصطناعي لنماذج التعلم الآلي من IBM.

الموارد

تعلم الذكاء الاصطناعي

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي وما يعنيه بالنسبة إلى الأعمال.

 دراسات حالة

اقرأ ما تقوله الشركات عن watsonx.

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