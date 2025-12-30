إطلاق الابتكار في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة باستخدام ™Infosys Topaz وwatsonx.governance والمساعدة في ضمان الثقة والامتثال والسرعة على نطاق واسع
تلتزم Infosys بتشكيل النظام البنائي للذكاء الاصطناعي الذي يتوسع بشكل مسؤول ويوفر قيمة قابلة للقياس. مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور عمليات المؤسسات وعروض العملاء، رأت Infosys فرصة استراتيجية لتعزيز الحوكمة والارتقاء بأجندة الابتكار لديها.
لدعم هذه الرؤية، كانت Infosys تسعى لتوحيد التعاون بين التخصصات، وتبسيط الإشراف عبر محفظة متنوعة ومتوسعة من حالات الاستخدام، ودمج إدارة مخاطر أكثر ذكاء. ومع تسارع وتيرة الاعتماد عليها، زادت الحاجة إلى عمليات قابلة للتوسع توفر رؤية آنية للامتثال، ودعم التقييمات المتسقة، وتبسيط إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
لتحقيق رؤية Infosys للذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع، نفذت نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) المدعوم من Infosys Topaz والمبني باستخدام مجموعة أدوات نظام IBM® watsonx® .governance كانت Infosys واحدة من أوائل شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات المعترف بها عالميًا لتوافقها مع معيار ISO 42001. ويعمل نظام AIMS على تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والموافقة عليها وإدارتها بما يتماشى مع معيار ISO 42001 لتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي، ويجمع بين مهام سير العمل المؤتمتة، وتقييمات المخاطر الديناميكية، والإشراف المركزي في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الداخلية، ومع العملاء، ومن قبل الجهات الخارجية. ويتكامل النظام بسلاسة مع أنظمة Infosys الداخلية، ما يتيح فصل حالات الاستخدام حسب مجموعات الأطراف المعنية ودمج الحوكمة في وقت مبكر من دورة حياة التطوير من خلال موافقات مجلس مراجعة الذكاء الاصطناعي (AIRB). يؤتمت تصنيف المخاطر بما يتماشى مع معيار ISO 42001 وقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مع استبيانات الامتثال المعبأة مسبقا التي تسهل التقييم.
مع نظام AIMS المدعوم من Infosys Topaz™ Responsible A وwatsonx.governance، أعادت Infosys تعريف كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع — يجمع بين الأتمتة والمرونة والصرامة التنظيمية في إطار العمل. والنتيجة هي نموذج حوكمة عالي الأداء يتيح الابتكار بثقة مع تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي سريع التطور.
تشمل نتائج الأعمال الرئيسية ما يلي:
من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نظام AIMS، وضعت Infosys معيارًا مؤسسيًا جديدًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي — قابلاً للتوسع ويتميز بالشفافية، ومبنيًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول — لتحقيق أقصى عائد استثمار لمبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة. مع هذا الأساس القوي، تطرح Infosys وIBM الآن هذا النموذج المثبت للحوكمة في السوق، ما يساعد العملاء على تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع من خلال خبرة ™Infosys Topaz في التنفيذ، وبدعم من watsonx.governance.
