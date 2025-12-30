مع نظام AIMS المدعوم من Infosys Topaz™ Responsible A وwatsonx.governance، أعادت Infosys تعريف كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع — يجمع بين الأتمتة والمرونة والصرامة التنظيمية في إطار العمل. والنتيجة هي نموذج حوكمة عالي الأداء يتيح الابتكار بثقة مع تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

تشمل نتائج الأعمال الرئيسية ما يلي:

حوكمة سلسة على نطاق واسع مع تزايد عدد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي تجري معالجتها في مختلف الوظائف والمناطق الجغرافية

زيادة بنسبة 150% في الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة مشروع الذكاء الاصطناعي دون المساس بالرقابة

معالجة مباشرة لأدوات الذكاء الاصطناعي منخفضة المخاطر والمسموح بها، ما يقلل من التدخل اليدوي ويسرع تحقيق القيمة

عمليات دائمة التشغيل بدون فترات تعطل تساعد في ضمان الامتثال المستمر في جميع أنحاء المؤسسة

مواءمة تنظيمية شاملة تستوفي متطلبات معايير ISO 42001، وقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) بدقة مدمجة

رؤية وتحكم في الوقت الفعلي باستخدام لوحة معلومات وتنبيهات تراقب سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي والمخاطر بشكل استباقي

من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نظام AIMS، وضعت Infosys معيارًا مؤسسيًا جديدًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي — قابلاً للتوسع ويتميز بالشفافية، ومبنيًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول — لتحقيق أقصى عائد استثمار لمبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة. مع هذا الأساس القوي، تطرح Infosys وIBM الآن هذا النموذج المثبت للحوكمة في السوق، ما يساعد العملاء على تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع من خلال خبرة ™Infosys Topaz في التنفيذ، وبدعم من watsonx.governance.