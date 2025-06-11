اكتشف بياناتك وقدِّمها وقم بإدارتها—أينما وُجِدَت—لتغذية الذكاء الاصطناعي الذي يقدم رؤى دقيقة وذات صلة وفي حينها
تحمل بياناتك قيمة هائلة، لا سيما للذكاء الاصطناعي والتحليلات. لكن في كثير من الأحيان، تكون البيانات غير المنسقة حبيسة الصوامع أو تفتقر إلى السياق الأساسي. ويزيد الحجم الهائل لبيانات المؤسسة من تعقيد الأمور. فكيف يمكنك تمييز الإشارات ذات القيمة وسط الضجيج، والاستفادة من بياناتك الأكثر أهمية، سواء كانت منظمة أو غير منظمة؟
يستفيد IBM watsonx.data intelligence من البيانات الوصفية لاكتشاف أصول البيانات وتنظيمها وإدارتها عبر البيئات المحلية والسحابية العامة أو الخاصة أو الهجينة. وهذا من شأنه أن يسهّل المهام على مهندسي البيانات، والمعماريين، والمشرفين، والمستخدمين على حدٍ سواء.
قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي توحّد بياناتك وتثريها وتنسقها—سواء كانت منظمة أو غير منظمة—لمساعدتك على استخلاص المعنى من مصادر كانت معزولة في السابق.
تعمل مسرّعات اكتشاف المعرفة (Knowledge accelerators) على تيسير السرعة والتوحيد القياسي، مما يساعدك على تقديم بيانات عالية الجودة ومتوافقة وجاهزة للاستخدام في الأعمال.
يوفّر المشرفون على البيانات الوقت والجهد من خلال اكتشاف البيانات المؤتمت، والإثراء، والتصنيف، وتوليد المسارد، وتحليل التأثير، وتسجيل درجات الجودة.
تساعد واجهة اللغة الطبيعية البديهية المستخدمين من أي مستوى مهارة على الوصول إلى البيانات والاستفادة منها.
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وسِّع نطاق البيانات عالية الجودة وحسِّن أداء الذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات watsonx.data intelligence.
¹ الأمثلة المقدَّمة هي فقط توضيحية. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.