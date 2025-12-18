من خلال استخدام البيانات الوصفية النشطة، يمكن للمؤسسات تطبيق فحوصات جودة البيانات تلقائيًا مع مصطلحات الأعمال ذات الصلة. يقلل هذا النهج بشكل كبير من الجهود اليدوية المطلوبة لمراقبة جودة البيانات، مع ضمان الالتزام بمتطلبات الأعمال والمتطلبات الخاصة بالمجال في الوقت نفسه.

مراقبة امتثال جودة البيانات وفقًا لقواعد اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتركيز جهود الإصلاح في الأماكن الأكثر أهمية—بحيث تبقى الفِرق فعَّالة دون المساس بسلامة مسار البيانات.