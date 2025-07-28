إتقان رحلة البيانات الخاصة بك باستخدام دورة حياة البيانات المؤتمتة

تمكَّن من تصوُّر بياناتك وتحويلها وتحسين تدفقها من المصدر إلى الاستهلاك

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تقديم IBM® watsonx.data intelligence 

اكتشف كيف يساعد watsonx.data intelligence فرقك في تقديم بيانات مفيدة لأعمالك.

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تبدأ الكفاءة المحسَّنة بالبيانات الموثوق بها

كجزء من watsonx.data intelligence، توفر Data Lineage (المعروفة سابقًا باسم IBM Manta Data Lineage) رؤية كاملة لتدفقات البيانات الخاصة بك من خلال تعيين البيانات المؤتمت. من خلال تحديد المخاطر المحتملة ودعم الامتثال، تمنحك المنصة السيطرة على رحلة بياناتك، ما يُتيح لك تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية والحفاظ على سلامة البيانات عبر جميع الأنظمة.

 العرض التوضيحي: IBM watsonx.data intelligence Data Lineage تقرير IDC: الثقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي مع دورة حياة البيانات الحديثة
مسح تدفق البيانات ورسم الخرائط تلقائيًا

تقليل الجهد اليدوي وتقليص الوقت المستغرق في تحليل التأثير بشكل كبير من خلال أتمتة عملية جمع العناصر البيانية الحالية وتوضيح ترابطها عبر منظومة البيانات.
تحسين إنتاجية عمليات البيانات (Data Ops)

تعزيز إنتاجية وكفاءة عمليات البيانات من خلال الاستفادة من البيانات الوصفية وسجل تغييراتها. تجنب الأخطاء الشائعة في تعقب البيانات باستخدام نهج قائم على الشيفرة، مما يحسّن من دقة وموثوقية العمليات اليدوية.
عروض مصوّرة متقدمة لدورة حياة البيانات

تصور تدفقات البيانات المعقدة من خلال تحليل تفصيلي خطوة بخطوة، الترميز اللوني، والتصفية الديناميكية، وسجل الأصول على مستوى الأعمدة. التعامل مع أحجام البيانات الكبيرة والتحويلات، ما يدعم قابلية التوسع والتفاصيل الدقيقة في البيئات التقنية واسعة النطاق.
أكثر من 50 تكاملاً بين التكنولوجيا والبيئة

الاستفادة من أكثر من 50 تقنية ولغة برمجة وقاعدة بيانات وأداة نمذجة لتوفير المرونة وقابلية التكيف. تحقيق التكامل عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات، وضمان استدامة عمليات البيانات، وتحسين إدارة البيانات الوصفية.

أربع خطوات لتنفيذ دورة حياة البيانات

يمكنك تبسيط سير العمل من خلال دورات حياة البيانات - اجمع بياناتك تلقائيًا وحدد سياقها، وخصص الفلاتر، وحدد مستوى التفاصيل لتناسب احتياجاتك.

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رسم توضيحي لدورة حياة الحصاد بأسلوب مسطح لمنصة IBM Manta Data Lineage
الخطوة 1

استخلاص دورة حياة البيانات

تمكَّن من نشر وحدة الاتصال الخاصة بدورة حياة البيانات لجمع البيانات الوصفية من الأنظمة التحليلية والأنظمة الحيوية في بيئتك الهجينة أو السحابية أو المحلية. استخدم إطار OpenManta مع واجهات برمجة التطبيقات لتعزيز بياناتك الوصفية، حتى للأنظمة المصممة خصيصًا التي لا تدعمها أدوات الفحص الحالية.
رسم توضيحي لدورة حياة البيانات بأسلوب مسطح في سياق IBM Manta Data Lineage
الخطوة 2

وضع دورة حياة البيانات في سياقها باستخدام الدلالات

تضيف دورة حياة البيانات الدلالات لتعزيز تتبُّع البيانات على مستوى السمات، من خلال تضمين التبعيات غير المباشرة، ومنطق التحويل، والتطور عبر الزمن، أو البيانات الوصفية الخارجية مثل معلومات التوصيف، وتقييمات الجودة، وتسميات معلومات التعريف الشخصية وغيرها.
رسم توضيحي لدورة حياة البيانات بأسلوب مسطح في سياق IBM Manta Data Lineage
الخطوة 3

خصِّص دورة الحياة وفقًا لاحتياجاتك

اضبط دورة حياة البيانات وفقًا لمستوى التفاصيل المطلوب لحالات الاستخدام المحددة. ابحث في دورة حياة البيانات بالكامل واستخدم التصفية الذكية لإخفاء التفاصيل غير ذات الصلة حاليًا. أنشئ نطاقات ومنظورات لمشاريع محددة، وراجع الإصدارات السابقة، واحصل على إشعارات بالتغييرات واتخذ الإجراءات اللازمة.
رسم توضيحي لدورة حياة البيانات بأسلوب مسطح في سياق IBM Manta Data Lineage
الخطوة 4

تفعيل دورة الحياة

استكشِف دورة حياة البيانات من خلال الواجهة الأصلية وتمكَّن من دمجها في سير عملك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وموثوق بها. تمكين من تحسين عمليات جودة البيانات، وحماية الخصوصية، وحوكمة البيانات. التكامل مع مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) لتعزيز إنتاجية مهندسي البيانات.

منصة واحدة، تطبيقات لا نهاية لها

طبِّق دورة حياة البيانات على أي سيناريو لتحقيق شفافية ودقة أكبر في عملياتك.

 

 تنزيل موجز الحل
DataOps

سواء أكنت تسعى لتحسين جودة الإنتاج، أو تقليل الجهد اليدوي، أو زيادة الإنتاجية، فإن دورة حياة البيانات هي الحل الأساسي. تساعد دورة حياة البيانات المؤتمتة على تبسيط تحليل التأثير، وتسريع حل الحوادث، وتحسين عمليات البيانات لديك.

 حوكمة البيانات والامتثال

هل تريد تحسين إدارة البيانات وتلبية متطلبات الامتثال وبناء الثقة في بياناتك؟ استفِد من دورة حياة البيانات لتعيين تدفقات البيانات وتحسين الدقة والشفافية ودعم المعايير التنظيمية مع تجنب العقوبات المكلفة لعدم الامتثال.

 الترحيل السحابي

هل تسعى إلى تبسيط عمليات الترحيل السحابي أو الهجين، وتقليل التكاليف، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمشروعات؟ دورة حياة البيانات هي الحل. اكتشِف كيف يمكن أن يساعدك على الحفاظ على التحكم، وتجنب العوائق، وتحقيق عملية ترحيل سلسة وفعَّالة في كل مرة.

 عمليات الدمج والاستحواذ

غالبًا ما تصاحب عمليات الاندماج والاستحواذ مخاطر امتثال خفية وتعقيد هائل في البيانات. تعمل دورة حياة البيانات على رصد عمليات التحول، واكتشاف التغييرات، وتصوير مسارات البيانات - ما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تبسيط عمليات الدمج وتقليل التكاليف.

تقرير المحللين

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير 2024 Gartner® Magic Quadrant™ لمنصات حوكمة البيانات والتحليلات

اقرأ المزيد

بغض النظر عن القطاع، تبقى البيانات الموثوق بها ذات أهمية.

امرأة تنظر إلى هاتف ذكي مقابل شاشة LED رقمية مضيئة باللون الأزرق
تبسيط الامتثال باستخدام بيانات موثوق بها

تعامَل مع اللوائح المعقدة مثل GDPR وBASEL III وBSA/AML بسلاسة، مع تحديث بيئتك الهجينة أو السحابية. توفِّر دورة حياة البيانات من IBM رؤية كاملة للبيانات من أجل الامتثال والحوكمة والترحيل إلى السحابة. يمكنك أتمتة المهام الروتينية، وتقليل أعباء العمل اليدوية، والحصول على رؤية واضحة لتدفقات البيانات والتحول والتبعيات.

 ست فوائد لدورة حياة البيانات
طبيب يفحص نتائج اختبار الدماغ من خلال واجهة حاسوبية
تحسين إدارة بيانات الرعاية الصحية

تمكَّن من تبسيط النظم البنائية المعقدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال كشف تبعيات البيانات المخفية وتحسين دقتها. تساعدك قدرات دورة حياة البيانات في watsonx.data intelligence على تحسين عملية اتخاذ القرار، ومنع تضارب السجلات أثناء تحديث السجلات الطبية الإلكترونية، واكتشاف البيانات المفقودة الضرورية للفوترة والقرارات السريرية. تمكَّن من أتمتة سير العمل لتعزيز كفاءة الفريق وضمان الامتثال التنظيمي.

 

 

 إتقان حوكمة بيانات الرعاية الصحية
وكيل عقاري يحمل نموذج منزل ومفاتيح
تعزيز إدارة البيانات لتحقيق كفاءة أفضل

تعامَل مع كميات كبيرة من البيانات الحساسة بوضوح وكفاءة. يعمل حل دورة حياة البيانات من IBM على تبسيط عمليات ترحيل النظام الأساسي، وتحسين الامتثال التنظيمي، وتعزيز الحوكمة من خلال خرائط تدفق البيانات التفصيلية، ما يوفر سلاسة معالجة المطالبات وتحسين تكامل البيانات.
فني مختبر يضع عينة دم طبية في مكانها بعد فحصها بحثًا عن الرواسب
التعامل مع تعقيدات البيانات بسهولة

أدِر تريليونات من نقاط البيانات المتعلقة بالتجارب السريرية، وبراءات الاختراع، وموافقات FDA بكل سهولة. تساعدك قدرات دورة حياة البيانات المؤتمتة على تلبية متطلبات الامتثال، ودعم الإيداع الدقيق، وتسريع عمليات الموافقة من خلال تبسيط تعقيد البيانات. وهو يكشف التناقضات في البيانات، ويتتبَّع دورة الحياة تلقائيًا، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لدعم القرارات الحاسمة.
امرأة تنظر إلى هاتف ذكي مقابل شاشة LED رقمية مضيئة باللون الأزرق
تبسيط الامتثال باستخدام بيانات موثوق بها

تعامَل مع اللوائح المعقدة مثل GDPR وBASEL III وBSA/AML بسلاسة، مع تحديث بيئتك الهجينة أو السحابية. توفِّر دورة حياة البيانات من IBM رؤية كاملة للبيانات من أجل الامتثال والحوكمة والترحيل إلى السحابة. يمكنك أتمتة المهام الروتينية، وتقليل أعباء العمل اليدوية، والحصول على رؤية واضحة لتدفقات البيانات والتحول والتبعيات.

 ست فوائد لدورة حياة البيانات
طبيب يفحص نتائج اختبار الدماغ من خلال واجهة حاسوبية
تحسين إدارة بيانات الرعاية الصحية

تمكَّن من تبسيط النظم البنائية المعقدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال كشف تبعيات البيانات المخفية وتحسين دقتها. تساعدك قدرات دورة حياة البيانات في watsonx.data intelligence على تحسين عملية اتخاذ القرار، ومنع تضارب السجلات أثناء تحديث السجلات الطبية الإلكترونية، واكتشاف البيانات المفقودة الضرورية للفوترة والقرارات السريرية. تمكَّن من أتمتة سير العمل لتعزيز كفاءة الفريق وضمان الامتثال التنظيمي.

 

 

 إتقان حوكمة بيانات الرعاية الصحية
وكيل عقاري يحمل نموذج منزل ومفاتيح
تعزيز إدارة البيانات لتحقيق كفاءة أفضل

تعامَل مع كميات كبيرة من البيانات الحساسة بوضوح وكفاءة. يعمل حل دورة حياة البيانات من IBM على تبسيط عمليات ترحيل النظام الأساسي، وتحسين الامتثال التنظيمي، وتعزيز الحوكمة من خلال خرائط تدفق البيانات التفصيلية، ما يوفر سلاسة معالجة المطالبات وتحسين تكامل البيانات.
فني مختبر يضع عينة دم طبية في مكانها بعد فحصها بحثًا عن الرواسب
التعامل مع تعقيدات البيانات بسهولة

أدِر تريليونات من نقاط البيانات المتعلقة بالتجارب السريرية، وبراءات الاختراع، وموافقات FDA بكل سهولة. تساعدك قدرات دورة حياة البيانات المؤتمتة على تلبية متطلبات الامتثال، ودعم الإيداع الدقيق، وتسريع عمليات الموافقة من خلال تبسيط تعقيد البيانات. وهو يكشف التناقضات في البيانات، ويتتبَّع دورة الحياة تلقائيًا، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لدعم القرارات الحاسمة.

ندوات الإنترنت القادمة

اكتشف كيف تعيد IBM تشكيل عملية اكتشاف البيانات، والوصول إليها، وإدارتها باستخدام البحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومساعد البيانات الذكي.

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اكتشِف كيف تساعد IBM على بناء أساس بيانات محكم وجاهز للامتثال. استخدم حل دورة حياة البيانات المؤتمت من IBM لاكتساب شفافية البيانات من خلال تتبع تاريخ بياناتك وتدفقها والنتائج، مما يعزز من الرؤى الشاملة. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم لتتعرَّف على المزيد.

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