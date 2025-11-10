تحويل تدفقات البيانات المخفية إلى رؤى موثوقة: OpenLineage داخل IBM watsonx.data intelligence
تقوم IBM watsonx.data intelligence بتوسيع دعمها ل OpenLineage من خلال خرائط دورة حياة بيانات مخصصة، وهي تحسين يكشف عن تلك الاتصالات المخفية للبيانات.
تمر العديد من تدفقات البيانات الحساسة عبر أنظمة مصممة خصيصًا، وأدوات ETL، وتطبيقات قديمة لا ترصد تلقائيًا بواسطة حلول دورة حياة البيانات القياسية. تحجب هذه الروابط غير المرئية الارتباطات وتُبطئ عمليات التدقيق وتضعف كلاً من الحوكمة وجاهزية الذكاء الاصطناعي.
تغطي الماسحات الضوئية الآلية العديد من المنصات الحديثة، ولكن الكثير من رحلة البيانات الخاصة بك لا تزال تحدث في البرامج النصية المخصصة وخطوط معالجة وأنظمة قديمة. تؤدي هذه الحركات غير المرئية إلى تجزئة صورة دورة حياة البيانات، ما يجعل من الصعب تتبع الارتباطات أو فهم التأثير النهائي.
النتيجة هي صورة مجزأة لرحلة البيانات مع نقاط عمياء تخفي الارتباطات، وتبطئ التدقيقات، وتزعزع الثقة في التحليلات ومبادرات الذكاء الاصطناعي.
تمتد خرائط دورة حياة البيانات في IBM watsonx.data intelligence إلى ما هو أبعد من أدوات المسح الآلية، لتكشف عن تدفقات البيانات الخفية عبر الأنظمة الحديثة والمخصصة والأنظمة القديمة.
يتيح هذا التحسين -المبني على معيار OpenLineage، لفرق العمل ربط كل مجموعة بيانات ومهمة وعملية التحول في رؤية موحدة خاضعة للحوكمة، ما يمنحهم الوضوح والثقة لاتخاذ إجراءات أسرع.
وتثمر هذه العملية عن صورة شفافة وشاملة لارتباطات البيانات وتحولاتها، ما يُمكّن القادة من تعزيز الحوكمة، وتسريع عمليات التدقيق، وتطوير التحليلات والاستعداد للذكاء الاصطناعي بثقة.
تجمع خرائط دورة حياة البيانات المخصصة أفضل المزايا من كافة الجوانب: التحديد الآلي لدورة حياة البيانات، بدءًا من أدوات المسح، ودورة حياة البيانات الصادرة عن منتجي OpenLineage الحاليين، ودورة حياة البيانات المخصصة والمُعرّفة وصولاً إلى حمولات OpenLineage.
تستخدم IBM watsonx.data intelligence نظام OpenLineage، وهو معيار مفتوح لوصف كيفية حركة البيانات أثناء وقت التشغيل أو وقت التصميم. يسمح ذلك للمؤسسات بتحديد أحداث دورة حياة البيانات لأي نظام، بما في ذلك الأنظمة المخصصة والقديمة، وجمعها معًا في رسم بياني موحد ومحكم لدورة حياة البيانات يكشف كيفية حركة البيانات وتحولها عبر رحلة البيانات بأكملها.
يصف كل حدث في OpenLineage كيفية حركة البيانات: الإدخال الذي تقرأه، والوظيفة التي تحولها، والإدخال الذي تنتجه. يمكن إنشاء هذه الأحداث تلقائيًا بواسطة أدوات مثل dbt أو Airflow، كما يمكن للعملاء الاختيار بين إصدارها آليًا أو توثيقها يدويًا للبيئات الخاصة أو القديمة. وبمجرد استيراد البيانات، تعمل watsonx.data intelligence على محاذاة هذه الأحداث مع الأصول المعروفة وتصويرها مرئيًا ضمن عرض دورة حياة البيانات الأوسع.
لضمان الدقة والاتساق، توفر watsonx.data intelligence آليتين أساسيتين:
ونتيجة لذلك، توفر خرائط دورة حياة البيانات المخصصة مخططًا بيانيًا موحدًا وخاضعًا للحوكمة يدمج بين دورة حياة البيانات الآلية والمخصصة.
تعمل خرائط دورة حياة البيانات المخصصة على رأب فجوة الرؤية في فهم بيانات المؤسسة، ما يمنح المؤسسات رؤية واضحة ومترابطة لكل تدفق بيانات، بغض النظر عن مصدر البيانات، حتى تتمكن الفرق من التصرف بثقة.
تصل الفوائد إلى كل فريق يعتمد على بيانات دقيقة وقابلة للتفسير:
وقد وقع اختيار IBM على OpenLineage — وهو معيار مفتوح تشرف عليه مؤسسة Linux Foundation AI and Data — لضمان التوافق التشغيلي والشفافية عبر النظام البنائي لبياناتك.
يوفر OpenLineage المرونة وقابلية التوسع والتحرر من قيود الموردين التي تحتاجها المؤسسات، بينما تُضيف IBM® watsonx.data intelligence الحوكمة والأمان والتكامل المؤسسي من IBM.
بالاعتماد على OpenLineage، تُزيل IBM التنسيقات المملوكة وتحمي استثمارات العملاء في الوثائق الخاصة بدورة حياة البيانات للمستقبل من خلال المعايير المفتوحة.
ومن خلال خرائط دورة حياة البيانات المخصصة، تتيح IBM watsonx.data intelligence للمؤسسات إمكانية رؤية قصة بياناتها الكاملة والثقة بها عبر الأنظمة الآلية والمخصصة والقديمة.
ما النتيجة؟ حوكمة أقوى، وتحليل أسرع للأثر، وقرارات ذكاء اصطناعي واثقة مبنية على أساس من المعايير المفتوحة والثقة المؤسسية.
مع استمرار تطور النظام البنائي، يبقى التزام IBM كما هو: مساعدة المؤسسات على تحويل التعقيد الخفي إلى قرارات واثقة قائمة على البيانات.
