6 فوائد لتتبُّع دورة حياة البيانات في الخدمات المالية

في مجال الأعمال، يؤثِّر كل قرار في النتائج النهائية. لهذا السبب، يُعَد تحليل الأثر أمرًا بالغ الأهمية - فهو يتوقع نتائج أي قرار. كيف سيؤثِّر قرار واحد على العملاء؟ والأطراف المعنية؟ والمبيعات؟

يساعد تتبُّع دورة حياة البيانات في أثناء هذه التحقيقات. لأن تتبُّع دورة حياة البيانات يُنشئ بيئة يمكن الوثوق فيها بالتقارير والبيانات، ويمكن للفِرق اتخاذ قرارات أكثر وعيًا. توفِّر دورة حياة البيانات هذه الموثوقية - وأكثر من ذلك.

أحد المجالات التي غالبًا ما يتم تجاهلها في تحليل التأثير هو مرونة تكنولوجيا المعلومات. ظهرت هذه الثغرة بوضوح في مارس 2021 عندما تعرضت CNA Financial لهجوم فدية تسبَّب في تعطيل واسع للشبكة. تم اختراق البريد الإلكتروني للشركة، ما أثار هلع المستهلكين، واضطرت CNA Financial إلى دفع فدية قياسية بلغت 40 مليون دولار أمريكي. هنا تظهر الحاجة إلى تحليل التأثير المدعوم بتتبُّع دورة حياة البيانات. إذا واجهت تهديدًا، فسترغب في أن تكون مستعدًا لمواجهته ومعرفة بالضبط مدى تأثيره على أعمالك.

كما تتعرض مرونة تكنولوجيا المعلومات للتهديد من الكوارث الطبيعية والأخطاء البشرية وأعطال البنية التحتية والانتقال إلى السحابة وغيرها. في الواقع، 76% من المؤسسات واجهت حادثًا خلال العامين الماضيين استلزم وجود خطة لاستعادة تكنولوجيا المعلومات بعد الكوارث.

تواجه معظم المؤسسات صعوبة في تحليل التأثير، إذ يتطلب موارد كبيرة عند تنفيذه يدويًا. لكن مع استخدام تتبُّع دورة حياة البيانات المؤتمت من Manta، شهدت المؤسسات المالية زيادة تصل إلى 40% في إنتاجية فِرق الهندسة بعد اعتماده.