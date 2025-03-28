ما التنقيب في البيانات؟ تعرَّف على كيفية استخدام التنقيب في البيانات للإحصائيات والذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة للكشف عن الأنماط واكتشاف المعلومات المفيدة.

علم البيانات مقابل التعلّم الآلي: ما الفرق بينهما؟ تعرّف على مدى اختلاف علم البيانات والتعلّم الآلي بعضهما عن بعض، رُغم ارتباط بعضهما ببعض. في حين أن علم البيانات يعطي بنية للبيانات الكبيرة، فإن التعلم الآلي يركز في التعلّم من البيانات نفسها.

سلامة البيانات مقابل جودة البيانات: هل هناك فرق بينهما؟ افهم الفروق الدقيقة بين جودة البيانات وسلامتها، وكيف تصبح مؤسسة قائمة على البيانات باستخدام التحليلات لاتخاذ قرارات العمل، وتوفير الوصول إلى بيانات الخدمة الذاتية وعروض البيانات.

علم البيانات مقابل تحليلات البيانات: استكشاف الاختلافات تعرّف على أوجه الاختلاف بين علم البيانات وتحليلات البيانات. إذ يتضمن علم البيانات إدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة، بينما تفحص تحليلات البيانات مجموعات البيانات لاستخلاص الرؤى.

ما المقصود بذكاء الأعمال؟ تعرّف على كيفية تسخير بيانات الأعمال من خلال فهم كيفية معالجة ذكاء الأعمال للبيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ ودعم عملية صنع القرار بالمعلومات اللازمة.

ما تحليل البيانات الاستكشافية؟ تعرّف على دور تحليل البيانات الاستكشافية في تحليل مجموعات البيانات وتلخيصها بفعالية لاكتشاف الأنماط والحالات الشاذة وتوليد فرضية.

ما المقصود بعلم البيانات؟ استفد من علم البيانات لفتح آفاق رؤى الأعمال من كمية متزايدة من البيانات، وتسريع التحول الرقمي، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

ما الانحدار الخطي؟ يُمكنك إتقان إجراءات التحليل هذه لتصبح ماهرًا في توليد التوقعات باستخدام معادلة رياضية يمكن تفسيرها بسهولة وتطبيقها على مجالات مختلفة.

ما الانحدار اللوجستي؟ توقَّع النتائج في وقت أسرع واتَّخِذ قرارات أفضل من خلال إتقان طريقة الانحدار اللوجستي ومعرفة نوع الانحدار اللوجستي الذي يجب استخدامه.