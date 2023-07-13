باختصار، نعم. عندما نتحدث عن تكامل البيانات، فإننا نشير إلى الاكتمال الشامل والدقة والاتساق وإمكانية الوصول والأمان لبيانات المجموعة. وتحدد هذه العوامل معًا موثوقية بيانات المجموعة. وتستخدم جودة البيانات تلك المعايير لقياس مستوى سلامة البيانات، ومن ثَمَّ موثوقيتها وقابليتها للتطبيق للاستخدام المقصود. تُعد جودة البيانات وتكاملها أمرًا حيويًا للمجموعة القائمة على البيانات والتي تعتمد على التحليلات لاتخاذ قرارات الأعمال، وتوفر خدمة الوصول الذاتي إلى البيانات للأطراف المعنية الداخلية وتوفر عروض البيانات للعملاء.
لتحقيق مستوى عالٍ من سلامة البيانات، تقوم المجموعة بتنفيذ العمليات والقواعد والمعايير التي تحكم كيفية جمع البيانات وتخزينها والوصول إليها وتحريرها واستخدامها. وتعمل هذه العمليات والقواعد والمعايير جنبًا إلى جنب من أجل:
يمكن للمجموعة استخدام أي عدد من الأدوات وبيئات السحابة الخاصة أو السحابة العامة طوال دورة حياة البيانات للحفاظ على سلامة البيانات من خلال ما يُعرف بـ إدارة البيانات. وهي ممارسة إنشاء العمليات والقواعد والمعايير التي تمنع الأخطاء وفقدان البيانات وتلفها وسوء التعامل مع البيانات الحساسة أو الخاضعة للتنظيم واختراق أمن البيانات، وتحديثها وإنفاذها.
المجموعة التي تتمتع بمستوى عالٍ من تكامل البيانات يمكن أن تقوم بما يأتي:
يمكن أن يؤدي تكامل البيانات الجيدة أيضًا إلى تحسين نتائج قرارات الأعمال من خلال زيادة دقة تحليلات المجموعة. وكلما كانت مجموعة البيانات أكثر اكتمالاً ودقة واتساقًا، أصبح ذكاء الأعمال والعمليات التجارية أكثر استنارة. ونتيجة لذلك، يكون القادة مجهزين بشكل أفضل لوضع الأهداف التي تفيد المجموعة وتعزز ثقة الموظفين والمستهلكين، وتحقيقها.
تستفيد مهام علم البيانات مثل التعلم الآلي بشكل كبير من تكامل البيانات الجيدة. عندما يتم تدريب نموذج التعلم الآلي الأساسي على سجلات بيانات جديرة بالثقة والدقة، كان هذا النموذج أفضل في وضع تنبؤات الأعمال أو أتمتة المهام.
هناك فئتان رئيسيتان من تكامل البيانات: تكامل البيانات المادية وتكامل البيانات المنطقية.
التكامل المادي للبيانات هو حماية شمولية البيانات (بمعنى أن البيانات لا تفتقد المعلومات المهمة)، وإمكانية الوصول إليها ودقتها في أثناء تخزين البيانات أو نقلها. وتشكل الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار الكهربائي والخطأ البشري والهجمات الإلكترونية مخاطر على التكامل المادي للبيانات.
يشير التكامل المنطقي للبيانات إلى حماية اتساق البيانات واكتمالها في أثناء الوصول إليها من قِبل مختلف الأطراف المعنية والتطبيقات عبر الأقسام والتخصصات والمواقع. ويتحقق التكامل المنطقي للبيانات من خلال:
أمن البيانات هو عنصر فرعي لتكامل البيانات ويشير إلى التدابير المتخذة لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو التلاعب بها. تسهم بروتوكولات وأدوات أمن البيانات الفعالة في تكامل البيانات القوي. بمعنى آخر، أمن البيانات هو الوسيلة بينما تكامل البيانات هو الهدف. وتندرج إمكانية استرداد البيانات — في حالة حدوث اختراق أو هجوم أو انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع الخدمة — ضمن نطاق أمن البيانات.
تسهم الأخطاء البشرية، وأخطاء النقل، والأفعال الكيدية، وعدم كفاية الأمان، وأعطال الأجهزة، في "البيانات غير الدقيقة"، ما يؤثر سلبًا في تكامل بيانات المجموعة. إن المجموعة التي تواجه مع واحدة أو أكثر من هذه المشكلات تخاطر بالتجربة:
تؤدي البيانات منخفضة الجودة إلى صناعة قرارات سيئة بسبب التحليلات غير الدقيقة وغير المدروسة. ويمكن أن يؤدي انخفاض جودة البيانات إلى خسائر في الإنتاجية وتراجع الإيرادات وإلحاق ضرر بالسمعة.
البيانات التي لا يتم تأمينها بشكل صحيح تكون أكثر عرضة لخطر اختراق أمن البيانات أو ضياعها بسبب كارثة طبيعية أو أي حدث آخر غير مخطط له. ومن دون رؤى وتحكم مناسبين في أمن البيانات، يمكن للمجموعة أن تخرج بسهولة أكبر عن الامتثال للوائح المحلية والإقليمية والعالمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
جودة البيانات هي في الأساس مقياس لتكامل البيانات. إن دقة مجموعة البيانات، واكتمالها، واتساقها، وصحتها، وتفرّدها، وتوقيتها، هي مقاييس جودة البيانات التي تستخدمها المجموعات لتحديد مدى فائدة مجموعة البيانات وفعاليتها في حالة الاستخدام التجاري.
سيقوم محللو جودة البيانات بتقييم مجموعة البيانات باستخدام الأبعاد المذكورة أعلاه وتعيين الدرجة الإجمالية. عندما تحتل البيانات مرتبة عالية في كل بُعد، فإنها تُعد بيانات عالية الجودة وموثوقة وجديرة بالثقة لحالة الاستخدام أو التطبيق المقصود. ولقياس البيانات عالية الجودة والحفاظ عليها، تستخدم المجموعات قواعد جودة البيانات، والمعروفة أيضًا باسم قواعد التحقق من صحة البيانات، لضمان استيفاء مجموعة البيانات للمعايير التي تحددها المجموعة.
لن يضطر مستخدمو الأعمال وعلماء البيانات إلى إضاعة الوقت في تحديد موقع البيانات أو تنسيقها عبر أنظمة متباينة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم الوصول بسهولة إلى مجموعات البيانات وتحليلها بثقة أكبر. ويتم توفير وقت إضافي كان من الممكن إهداره في العمل على بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة.
نظرًا لأن البيانات يتم تنسيقها بشكل متسق ومواءمتها مع سياق المستخدم أو التطبيق، يمكن للمجموعات استخلاص قيمة من البيانات التي ربما تم تجاهلها أو التخلص منها.
تعمل البيانات عالية الجودة على التخلص من التناقضات عبر الأنظمة والأقسام وتضمن بيانات متسقة عبر العمليات والإجراءات. تم تحسين التعاون وصناعة القرار بين الأطراف المعنية لأنهم جميعًا يعتمدون على البيانات نفسها.
من السهل تحديد موقع البيانات عالية الجودة والوصول إليها. نظرًا لعدم الحاجة إلى إعادة إنشاء مجموعات البيانات أو تعقبها، تنخفض تكاليف العمالة وتقل احتمالية حدوث أخطاء في إدخال البيانات يدويًا. ونظرًا لسهولة تخزين البيانات عالية الجودة في البيئة الصحيحة وكذلك جمعها وتجميعها في تقارير إلزامية، يمكن للمجموعة ضمان الامتثال بشكل أفضل وتجنب العقوبات التنظيمية.
توفر البيانات عالية الجودة رؤى أكثر دقة وعمقًا، يمكن للمجموعة استخدامها لتوفير تجربة أكثر تخصيصًا وتأثيرًا للموظفين والعملاء.
لتحديد جودة البيانات وتعيين الدرجة الإجمالية، يقوم المحللون بتقييم مجموعة البيانات باستخدام هذه الأبعاد الستة، والمعروفة أيضًا باسم خصائص البيانات:
كلما ارتفعت درجات مجموعة البيانات في كل من هذه الأبعاد، زادت درجتها الإجمالية. وتشير النتيجة الإجمالية العالية إلى أن مجموعة البيانات موثوقة ويمكن الوصول إليها بسهولة وذات صلة.
تتضمن بعض الأساليب والمبادرات الشائعة التي تستخدمها المجموعات لتحسين جودة البيانات ما يأتي:
تصنيف البيانات، المعروف أيضًا باسم تقييم جودة البيانات، هو عملية تدقيق بيانات المجموعة في حالتها الحالية. ويتم ذلك للكشف عن الأخطاء وعدم الدقة والفجوات والبيانات غير المتسقة والازدواجية وحواجز إمكانية الوصول. ويمكن استخدام أي عدد من أدوات جودة البيانات لتوصيف مجموعة البيانات والكشف عن الشذوذ في البيانات التي تحتاج إلى تصحيح.
تنقية البيانات هي عملية معالجة مشكلات جودة البيانات والتناقضات المكتشفة في أثناء تصنيف البيانات. ويتضمن ذلك إلغاء البيانات المكررة لمجموعات البيانات، بحيث لا توجد إدخالات بيانات متعددة عن غير قصد في مواقع متعددة.
هذه هي عملية مطابقة أصول البيانات المتباينة والبيانات الكبيرة غير المنظمة في تنسيق متسق يضمن اكتمال البيانات وجاهزيتها للاستخدام، بغض النظر عن مصدر البيانات. ولتوحيد البيانات، يتم تطبيق قواعد العمل لضمان توافق مجموعات البيانات مع معايير المجموعة واحتياجاتها.
الترميز الجغرافي هو عملية إضافة بيانات تعريف الموقع إلى مجموعة البيانات الخاصة بالمجموعة. ومن خلال وضع علامات على البيانات بإحداثيات جغرافية لتتبع مصدرها ومكانها ومكان تواجدها، يمكن للمجموعة ضمان استيفاء معايير البيانات الجغرافية الوطنية والعالمية. على سبيل المثال، يمكن للبيانات الوصفية الجغرافية أن تساعد المجموعة على ضمان أن تظل إدارتها لبيانات العملاء متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
هذه طريقة تحديد البيانات المكررة أو الزائدة عن الحاجة ودمجها وحلها.
يتطلب الحفاظ على جودة البيانات الجيدة، إدارة مستمرة لجودة البيانات. مراقبة جودة البيانات هي ممارسة تتمثل في إعادة النظر في مجموعات البيانات التي تم تسجيلها سابقًا وإعادة تقييمها استنادًا إلى الأبعاد الستة لجودة البيانات. يستخدم العديد من محللي البيانات لوحة معلومات جودة البيانات لتصور مؤشرات الأداء الرئيسية لجودة البيانات وتتبعها.
هذا هو نشر قواعد التحقق من صحة البيانات عبر جميع التطبيقات وأنواع البيانات على نطاق واسع لضمان التزام جميع مجموعات البيانات بمعايير محددة. ويمكن القيام بذلك بشكل دوري كعملية دفعية، أو بشكل مستمر في الوقت الفعلي من خلال عمليات مثل التقاط بيانات التغيير.
يُعد برنامج إدارة البيانات الرئيسية (MDM) عملية إنشاء سجل مركزي للبيانات على مستوى المجموعة وصيانته حيث يتم فهرسة جميع البيانات وتتبعها. وهذا يمنح المجموعة موقعًا واحدًا لعرض مجموعة البيانات الخاصة بها وتقييمها بسرعة بغض النظر عن مكان وجود تلك البيانات أو نوعها. على سبيل المثال، بيانات العملاء، ومعلومات سلسلة التوريد وبيانات التسويق كلها موجودة في بيئة برنامج إدارة البيانات الرئيسية.
تقدم IBM مجموعة واسعة ومتكاملة لجودة البيانات وإدارتها بما في ذلك توصيف البيانات وتنقيتها ومراقبتها ومطابقتها وإثراءها لضمان وصول مستهلكي البيانات إلى بيانات موثوقة وعالية الجودة. يساعد حل إدارة البيانات من IBM المجموعات على إنشاء أساس مؤتمت قائم على البيانات الوصفية والذي يقوم بتعيين درجات جودة البيانات للأصول ويحسن التنسيق من خلال قواعد الأتمتة لتبسيط إدارة جودة البيانات.
من خلال قدرات إمكانية ملاحظة البيانات، يمكن لـ IBM مساعدة المجموعات على كشف المشكلات داخل مسار البيانات وحلها بشكل أسرع. تتيح الشراكة مع Manta لقدرات دورة حياة البيانات المؤتمتة، لشركة IBM مساعدة العملاء على العثور على المشكلات وتتبعها ومنعها بالقرب من المصدر.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.
