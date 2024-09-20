حوكمة البيانات هي جزء من إدارة البيانات، وهي عملية تشمل جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها بشكل آمن وفعال بهدف دعم عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحسين نتائج الأعمال.

في حين أن إدارة البيانات تشمل حوكمة البيانات، فإنها تشمل أيضًا جوانب أخرى من دورة حياة البيانات، مثل معالجة البيانات وتخزين البيانات وتأمين البيانات. علاوة على ذلك، تؤثر جميع الجوانب المختلفة لعملية إدارة البيانات في بعضها.

ونظرًا إلى أن هذه الجوانب الأخرى لعملية إدارة البيانات يمكن أن تؤثر في حوكمة البيانات، ينبغي أن تتعاون الفرق المختلفة بهدف وضع إستراتيجية حوكمة البيانات واتباعها.

على سبيل المثال، قد يحدد فريق حوكمة البيانات أوجه التشابه بين مجموعات البيانات المختلفة. وإذا أراد الفريق دمج تلك البيانات، فسيتعاون غالبًا مع فريق إدارة البيانات لتحديد نموذج البيانات ومنظومة البيانات من أجل تسهيل تلك الروابط.

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا الوصول إلى البيانات، حيث قد يضع فريق حوكمة البيانات السياسات المتعلقة بالوصول إلى أنواع معينة من البيانات، مثل معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII). ثم سيعمل فريق إدارة البيانات على إتاحة إمكانية الوصول بشكل مباشر أو من خلال إنشاء آلية لتسهيل هذا الوصول، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال ضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAC).