غالبًا ما يُستخدم مصطلح "البيانات الكبيرة" على نطاق واسع، مما يخلق غموضا حول معناه الدقيق.

البيانات الكبيرة هي أكثر من مجرد كميات هائلة من المعلومات. بل هي النظام البنائي المعقد من التقنيات والمنهجيات والعمليات المستخدمة لالتقاط كميات هائلة من البيانات المتنوعة وتخزينها وإدارتها وتحليلها.

ظهر مفهوم البيانات الكبيرة لأول مرة في منتصف التسعينيات عندما أدت التطورات في التكنولوجيا الرقمية إلى بدء المؤسسات بإنتاج البيانات بمعدلات غير مسبوقة. في البداية، كانت مجموعات البيانات هذه أصغر حجمًا، وعادةً ما تكون منظمة ويتم تخزينها بالتنسيقات التقليدية.

لكن مع نمو الإنترنت وانتشار الاتصال الرقمي، بدأت البيانات الكبيرة في الظهور بشكل حقيقي. تسبب انفجار مصادر البيانات الجديدة، من المعاملات عبر الإنترنت والتفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الهواتف المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء، في إنشاء مجموعة متنامية بسرعة من المعلومات.

أدى هذا الارتفاع في تنوع وحجم البيانات إلى دفع المؤسسات للبحث عن طرق جديدة لمعالجة البيانات وإدارتها بكفاءة. قدَّمت الحلول المبكرة مثل Hadoop معالجة البيانات الموزعة، حيث يتم تخزين البيانات عبر عدة خوادم أو "مجموعات"، بدلًا من نظام واحد.

يسمح هذا النهج الموزع بالمعالجة المتوازية—مما يعني أن المؤسسات يمكنها معالجة مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة أكبر من خلال تقسيم أحمال التشغيل عبر مجموعات—ولا يزال هذا النهج ضروريًا حتى يومنا هذا.

الأدوات الأحدث مثل Apache Spark، وهو محرك التحليلات مفتوح المصدر، قدمت تقنية الحوسبة في الذاكرة. ويسمح هذا بمعالجة البيانات مباشرةً في ذاكرة النظام الرئيسية (RAM) للحصول على أوقات معالجة أسرع بكثير من قراءة التخزين التقليدي على القرص.

مع تزايد حجم البيانات الكبيرة، بدأت المؤسسات أيضًا في البحث عن حلول تخزين جديدة. أصبحت بحيرات البيانات أمرًا بالغ الأهمية باعتبارها مستودعات قابلة للتوسع للبيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة، حيث توفِّر حل تخزين مرنًا دون الحاجة إلى مخططات محددة مسبقًا (راجع "تخزين البيانات الكبيرة" أدناه لمزيد من المعلومات).

كما ظهرت الحوسبة السحابية لإحداث ثورة في النظام البنائي للبيانات الكبيرة. بدأ مزودو الخدمات السحابية الرائدون في تقديم خيارات التخزين والمعالجة القابلة للتوسع والفعالة من حيث التكلفة.

يمكن للمؤسسات تجنب الاستثمار الكبير المطلوب للأجهزة المحلية. وبدلاً من ذلك، يمكنهم زيادة أو تقليل سعة تخزين البيانات وقوة معالجة البيانات حسب الحاجة، ودفع ثمن الموارد التي يستخدمونها فقط.

وقد أدت هذه المرونة إلى تعميم إمكانية الوصول إلى علوم البيانات والتحليلات، مما جعل الرؤى متاحة للمؤسسات من جميع الأحجام—وليس فقط الشركات الكبيرة ذات الميزانيات الضخمة لتكنولوجيا المعلومات.

النتيجة هي أن البيانات الكبيرة أصبحت الآن أحد الأصول الهامة للمؤسسات في مختلف القطاعات، مما يدفع المبادرات في مجالات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.